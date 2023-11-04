ЦСКА об операции Мухина в Риме: «Произошли сложности с получением немецкой визы»

Кирилл Брейдо рассказал, почему Максима Мухина прооперируют не в Германии.

Хавбек ЦСКА получил разрыв передней крестообразной связки в матче с «Рубином» (0:0) в 12-м туре Мир .

«Произошли определенные сложности с получением немецкой визы. Но слава богу, что все решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция.

Почему не была выдана виза Германией? Не хотел бы развивать данную тему в повестке, тем более мы в данном случае не являемся стороной, принимающей решения», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям.

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