Мухину прооперировали колено в Риме: «Через 10-14 дней вернется в Москву и продолжит реабилитацию на базе ЦСКА»

Максиму Мухину в Риме сделали операцию на колене.

«Сегодня Максим Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

Операция прошла успешно, и уже завтра Макс приступит к реабилитации.

Через 10-14 дней Муха вернется в Москву и продолжит реабилитацию на базе команды в Ватутинках», – сообщили в .

Хавбек получил травму в матче с «Рубином» (0:0) в 12-м туре Мир . С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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