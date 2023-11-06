Мухину прооперировали колено в Риме: «Через 10-14 дней вернется в Москву и продолжит реабилитацию на базе ЦСКА»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Максим Мухин Здоровье Футбол

Максиму Мухину в Риме сделали операцию на колене.

«Сегодня Максим Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

Операция прошла успешно, и уже завтра Макс приступит к реабилитации.

Через 10-14 дней Муха вернется в Москву и продолжит реабилитацию на базе команды в Ватутинках», – сообщили в ЦСКА.

Хавбек получил травму в матче с «Рубином» (0:0) в 12-м туре Мир РПЛ. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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jqzn88xn6n
Здоровья, Макс! Ждём тебя❤️💙
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Петр Акимов
Ты нужен команде!
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vc2g2snnkn
Максим выздоравливай ты нужен ЦСКА ждем!
+3
0
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FilinMD
Ответ Артём Осин
А почему в Италии?
А почему нет?
+1
0
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Андрей Лубянков
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Александр Ветров
Муха хорошего восстановления и ждём на поле ❤💙
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TheSportNik
Здоровья, веселый парень.
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Артём Осин
А почему в Италии?
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Кк
Возвращайся мухой!
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Андрей Федоров
Ответ Андрей Лубянков
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Андрей Федоров
Ответ Андрей Лубянков
Горением ваты доволен, спасибо Спортс)
Давай вместе покричим ? Кличко, Кличко Уряяяя
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Eduard Rastryopin
Ответ FilinMD
А почему нет?
В смысле?
Из всех утюгов нам вещают,что Италия вражеская страна,а тут игрока ЦСКА посылают туда лечиться,хотя обычному человеку сейчас практически невозможно попасть в Италию.
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