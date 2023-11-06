Мухину прооперировали колено в Риме: «Через 10-14 дней вернется в Москву и продолжит реабилитацию на базе ЦСКА»
Максиму Мухину в Риме сделали операцию на колене.
«Сегодня Максим Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.
Операция прошла успешно, и уже завтра Макс приступит к реабилитации.
Через 10-14 дней Муха вернется в Москву и продолжит реабилитацию на базе команды в Ватутинках», – сообщили в ЦСКА.
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