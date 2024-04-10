Терзич об «Атлетико»: «На их стадионе нелегко любой команде, но «Боруссия» готова показать лучшую версию себя»

Эдин Терзич оценил игру «Атлетико» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Завтра команда под руководством примет дортмундскую «Боруссию» в первой игре четвертьфинала .

«Очень лестный комплимент от Симеоне [ранее главный тренер «Атлетико» отметил интенсивность игры Дортмунда], но всегда нужно совершенствоваться.

Мы довольны интенсивностью, которой добиваемся в матчах, но нам нужно продолжать в том же духе. В этом и состоит наша задача против «Атлетико». У них выделяется оборона, но вместе с « » они забили больше всех голов в Лиге чемпионов.

Они сильно эволюционировали в атаке, это большой вызов для нас. Знаем, что нельзя допускать ошибки. Они в состоянии навязать свой стиль игры. Мы будем делать то же, что и раньше. Мы набрались опыта против топ-команд, но сейчас все иначе, чем на групповом этапе.

Мы готовились к этим 180 минутам против « », на их стадионе нелегко любой команде, но надеемся пройти это испытание, чтобы пройти дальше.

Мы знаем, как они сражаются, знаем, что это за команда, мы готовы показать свою лучшую версию», – сказал главный тренер дортмундской « ».