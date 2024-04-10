Терзич об «Атлетико»: «На их стадионе нелегко любой команде, но «Боруссия» готова показать лучшую версию себя»
Эдин Терзич оценил игру «Атлетико» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.
Завтра команда под руководством Диего Симеоне примет дортмундскую «Боруссию» в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Очень лестный комплимент от Симеоне [ранее главный тренер «Атлетико» отметил интенсивность игры Дортмунда], но всегда нужно совершенствоваться.
Мы довольны интенсивностью, которой добиваемся в матчах, но нам нужно продолжать в том же духе. В этом и состоит наша задача против «Атлетико». У них выделяется оборона, но вместе с «Сити» они забили больше всех голов в Лиге чемпионов.
Они сильно эволюционировали в атаке, это большой вызов для нас. Знаем, что нельзя допускать ошибки. Они в состоянии навязать свой стиль игры. Мы будем делать то же, что и раньше. Мы набрались опыта против топ-команд, но сейчас все иначе, чем на групповом этапе.
Мы готовились к этим 180 минутам против «Атлетико», на их стадионе нелегко любой команде, но надеемся пройти это испытание, чтобы пройти дальше.
Мы знаем, как они сражаются, знаем, что это за команда, мы готовы показать свою лучшую версию», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».