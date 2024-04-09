Симеоне о «Боруссии»: «Сложный соперник, создают много опасных моментов и отлично играют на выезде. Это будет одна из самых напряженных игр»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне оценил игру «Боруссии» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Завтра «Атлетико» примет дортмундский клуб в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов

«Самый сложный соперник – «Боруссия», а не мы сами. Они создают много опасных моментов. На выезде они очень хорошо играют в последние четыре месяца, у них отличная контратака.

Нам нужно уделить особое внимание тому, как они действуют на втором этаже, и это будет одна из самых напряженных игр.

Они – команда, которая действует с высокой интенсивностью на поле», – сказал главный тренер «Атлетико».

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