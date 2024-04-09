Симеоне о «Боруссии»: «Сложный соперник, создают много опасных моментов и отлично играют на выезде. Это будет одна из самых напряженных игр»
Диего Симеоне оценил игру «Боруссии» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.
Завтра «Атлетико» примет дортмундский клуб в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Самый сложный соперник – «Боруссия», а не мы сами. Они создают много опасных моментов. На выезде они очень хорошо играют в последние четыре месяца, у них отличная контратака.
Нам нужно уделить особое внимание тому, как они действуют на втором этаже, и это будет одна из самых напряженных игр.
Они – команда, которая действует с высокой интенсивностью на поле», – сказал главный тренер «Атлетико».