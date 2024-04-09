Футболистку в Аргентине задушил партнер, потом он покончил с собой. Гиньясу сообщала в полицию об агрессии Ното

Футболистка Флоренция Гиньясу была убита партнером в своей квартире в Аргентине.

30-летняя Флоренция Гиньясу, которая выступала за «Атлетико Аргентино» в высшем дивизионе чемпионата Аргентины, была найдена мертвой в своей квартире.

Как сообщается, партнер футболистки Игнасио Ното задушил ее, после чего покончил с собой.

У женщины осталось двое сыновей в возрасте 5 и 7 лет. Они не являются детьми Игнасио Ното.

В заявлении «Атлетико Аргентино» говорится, что ранее убитая неоднократно заявляла об агрессивном поведении партнера в полицию.

выразила соболезнования в связи с гибелью Гиньясу.