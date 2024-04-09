Футболистку в Аргентине задушил партнер, потом он покончил с собой. Гиньясу сообщала в полицию об агрессии Ното

Теги высшая лига Аргентина женский футбол происшествия сборная Аргентины жен Федерация футбола Аргентины Футбол

Футболистка Флоренция Гиньясу была убита партнером в своей квартире в Аргентине.

30-летняя Флоренция Гиньясу, которая выступала за «Атлетико Аргентино» в высшем дивизионе чемпионата Аргентины, была найдена мертвой в своей квартире.

Как сообщается, партнер футболистки Игнасио Ното задушил ее, после чего покончил с собой. 

У женщины осталось двое сыновей в возрасте 5 и 7 лет. Они не являются детьми Игнасио Ното. 

В заявлении «Атлетико Аргентино» говорится, что ранее убитая неоднократно заявляла об агрессивном поведении партнера в полицию.   

Федерация футбола Аргентины выразила соболезнования в связи с гибелью Гиньясу.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Классика.Убьют- приходите.
+45
-3
+42
Интернациональный девиз правоохранительных органов "Убьют тогда и приходите" не потеряет актуальности никогда.
+26
-3
+23
Ответ Фут.Боль
Классика.Убьют- приходите.
Тут какое-то садомазо еще: неоднократно заявляет на него в полицию и всё равно с ним живёт.
+18
-3
+15
Ужас…
+7
0
+7
Детей жаль 😢
+9
-2
+7
лежал в больнице лет этак 13 назад, фраза врача "пока живой нормально" запомнилась навсегда, та же тема у полицаев
+8
-2
+6
Заявляла неоднократно, что он её плющит, но все равно продолжала общаться. Видимо каждый раз "красная черта" отодвигалась дальше. Ну и вот.
+1
-1
0
нам какая разница.нас
+1
-1
0
Мусора есть мусора, в Аргентине в том числе.
Но вот этот мазохизм свойственный многим женщинам никогда не пойму. Как можно жить в человеком при наличии даже заявлений в ментовку на него???
0
0
0
Ответ Фут.Боль
Классика.Убьют- приходите.
Да-да, а он, должно быть, ворвался в ее дом. Что здесь может сделать полиция? Запретить им встречаться? Так они первые заявят о полицейском произволе. Или что еще?
0
0
0
Ответ Buharoid
Интернациональный девиз правоохранительных органов "Убьют тогда и приходите" не потеряет актуальности никогда.
А что, он ворвался в ее дом чтоле? Или они жили вместе?
0
0
0
Ответ govnomet
Дети будут расплачиваться за грехи матери
ты совсем имбицыл что ли????????
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий