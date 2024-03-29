Тренер женской команды «Лестера» уволен из-за отношений с футболисткой

Теги премьер-лига Англия женский футбол светская хроника происшествия отставки Лестер чемпионшип Футбол

Вилли Кирк уволен из «Лестера» из-за связи с одной из футболисток команды.

Женская команда «Лестера» уволила главного тренера Вилли Кирка из-за отношений с футболисткой.

Ранее 45-летний тренер был отстранен от работы с клубом на время разбирательств. Шотландец не руководил командой в течение последних трех игр.

«Было установлено, что Вилли нарушил кодекс поведения клуба в той степени, в которой его пребывание на этом посту стало неприемлемым», – говорится в заявлении «Лестера».

В клубе заявили, что кодекс поведения, который нарушил Кирк, был введен перед сезоном-2023/24. Кодекс является частью обязательств клуба по повышению профессионализма в женском футболе среди игроков, тренеров и технического персонала.

Как передает BBC, решение об увольнении Кирка принято на фоне пристального внимания к теме отношений между игроком и тренером в женском футболе.

В феврале бывший тренер «Лестера» Джонатан Морган был уволен из «Шеффилд Юнайтед» после того, как появилась «информация о его поведении» до прихода в клуб. Агентство, представляющее Моргана, прекратило с ним сотрудничество и в своем заявлении сообщило, что «узнало новую информацию о его отношениях с игроком».

Отношения между игроком и тренером не являются незаконными – при условии, что в них не вовлечены несовершеннолетние. Кодексы поведения игроков и тренеров являются обязательным условием для получения клубами лицензии, и в каждом из них должен быть сотрудник, отвечающий за его соблюдение.

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27 комментариев
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"Не спи там где кормишься" - прописная истина.
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+21
Требую увольнять всех начальников, что крутят романы с подчиненными!
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+11
Ответ Антон Бурухин
И не кормись там где спишь
И вообще - не спи и не кормись!
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Пусть женщин тренируют женщины. И пусть женщины не лезут в мужское судейство.
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Нормальный мужик
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Ответ Konservator
"Не спи там где кормишься" - прописная истина.
И не кормись там где спишь
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А в мужском футболе никого не увольняют при связи тренера и игрока. Норма для АПЛ, как и правый руль. Все через ####.
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Ответ SergioRamos92
Вот если бы с мужиком мутил Другое дело,еще бы наградили ордером британским
Могли бы принять закон, обязывающий всех футбольных тренеров спать с футболистами. Регулятор бы установили
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Ответ Konservator
"Не спи там где кормишься" - прописная истина.
Стэйтем, ты?
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А может это любовь?!
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Нечего тренеру мужчине делать в женской раздевалке, ну вернее там есть чем заняться, я например на прошлой неделе провел последнюю тренировку в зале, со мной осталась только Кристинка из отдела продаж, я же не тренер женской команды по футболу, я хорошенько Кристинку избавил от напряжения после рабочего дня, Кристинка тоже соответственно на коленях в раздевалке потушила пожар который полыхал трубах, и никаких проблем
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Тренер женской команды "Лестера" уволен из-за отношений с женщиной.
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Вот если бы с мужиком мутил
Другое дело,еще бы наградили ордером британским
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Пресекли служебный роман.
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Ответ tostao
И вообще - не спи и не кормись!
Предвыборный лозунг, по стилистике подошёл бы ЛДПР
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Ответ Опа, Митяй
Предвыборный лозунг, по стилистике подошёл бы ЛДПР
Скорее Единаросам
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Ответ goodok
Вот если б Энцо Мареска с кем-то из состава в отношениях был, то они бы его еще и премировали 😀
Почему именно он?)
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Ответ Тюменец
Нормальный мужик
Протаранил подчиненную без одобрения вышестоящего начальства.
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Пусть женщин тренируют женщины. И пусть женщины не лезут в мужское судейство.
Так там больше половины футболисток ЛГБТ, так что тоже не выход 🤷‍♂️
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