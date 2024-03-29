Тренер женской команды «Лестера» уволен из-за отношений с футболисткой

Вилли Кирк уволен из «Лестера» из-за связи с одной из футболисток команды.

Женская команда «Лестера» уволила главного тренера Вилли Кирка из-за отношений с футболисткой.

Ранее 45-летний тренер был отстранен от работы с клубом на время разбирательств. Шотландец не руководил командой в течение последних трех игр.

«Было установлено, что Вилли нарушил кодекс поведения клуба в той степени, в которой его пребывание на этом посту стало неприемлемым», – говорится в заявлении « ».

В клубе заявили, что кодекс поведения, который нарушил Кирк, был введен перед сезоном-2023/24. Кодекс является частью обязательств клуба по повышению профессионализма в женском футболе среди игроков, тренеров и технического персонала.

Как передает BBC, решение об увольнении Кирка принято на фоне пристального внимания к теме отношений между игроком и тренером в женском футболе.

В феврале бывший тренер «Лестера» Джонатан Морган был уволен из «Шеффилд Юнайтед» после того, как появилась «информация о его поведении» до прихода в клуб. Агентство, представляющее Моргана, прекратило с ним сотрудничество и в своем заявлении сообщило, что «узнало новую информацию о его отношениях с игроком».

Отношения между игроком и тренером не являются незаконными – при условии, что в них не вовлечены несовершеннолетние. Кодексы поведения игроков и тренеров являются обязательным условием для получения клубами лицензии, и в каждом из них должен быть сотрудник, отвечающий за его соблюдение.