Де Брюйне и Эдерсон – в запасе «Ман Сити» на игру с «Реалом». Ортега, Фоден, Холанд – в старте
Кевин де Брюйне не включен в стартовый состав на матч с «Реалом».
Полузащитник «Манчестер Сити» начнет игру 1/4 финала Лиги чемпионов на скамейке. В запасе также оказался голкипер Эдерсон.
Главный тренер Пеп Гвардиола выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Штефан Ортега;
– защитники: Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз;
– полузащитники: Матео Ковачич, Родри, Филип Фоден, Джек Грилиш, Бернарду Силва;
– нападающий: Эрлинг Холанд.
«Реал» – «Манчестер Сити». Винисиус и Холанд играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Никаких резких экспериментов от Пепа
Ставка на свежих игроков
Фоден Бернарду и Грилиш готовы всю игру бегать
ждём от него сюрпризов