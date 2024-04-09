Де Брюйне и Эдерсон – в запасе «Ман Сити» на игру с «Реалом». Ортега, Фоден, Холанд – в старте

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Кевин де Брюйне не включен в стартовый состав на матч с «Реалом».

Полузащитник «Манчестер Сити» начнет игру 1/4 финала Лиги чемпионов на скамейке. В запасе также оказался голкипер Эдерсон.

Главный тренер Пеп Гвардиола выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Штефан Ортега;

защитники: Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз;

полузащитники: Матео Ковачич, Родри, Филип Фоден, Джек Грилиш, Бернарду Силва;

нападающий: Эрлинг Холанд.

«Реал» – «Манчестер Сити». Винисиус и Холанд играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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31 комментарий
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Это из-за травм или знаменитая шиза Пепа перед важными матчами?
+49
-3
+46
Решил поберечь перед Лутоном
+42
-1
+41
Пеп вернулся!
+38
0
+38
Ответ Владимир Владимир
Это из-за травм или знаменитая шиза Пепа перед важными матчами?
Это называется прагматичность , играть против Реала с их центром поля одним Родри это шиза
+18
-6
+12
Гвардиол хоть в старте...
+6
0
+6
Что задумал Пеп?
+4
0
+4
пеп сделал де брюйне максимально фланговым игроком.. находящимся на фланге аж за линией аута.. а именно на банке.. как он мудр.. на месте реала я бы сдался сразу
+3
0
+3
Пишут, что у КДБ проблемы с желудком
Никаких резких экспериментов от Пепа
+2
0
+2
Ответ zzzeeerrrooo
Это называется прагматичность , играть против Реала с их центром поля одним Родри это шиза
А де брюйне у пепа не в центре поля играет?
+2
0
+2
Ответ Владимир Владимир
Это из-за травм или знаменитая шиза Пепа перед важными матчами?
Травмы и Пеп хочет просто ничейку скатать на Бернабеу, а на Этихаде уже в полную мощь
+2
-1
+1
не уважают реал...
+1
0
+1
Ответ los merengues
А де брюйне у пепа не в центре поля играет?
Нет конечно
Ставка на свежих игроков
Фоден Бернарду и Грилиш готовы всю игру бегать
0
0
0
Ответ Владимир Владимир
Это из-за травм или знаменитая шиза Пепа перед важными матчами?
Эдерсон недостаточно восстановился, у КДБ какие-то проблемы со здоровьем
0
0
0
Ответ Владимир Владимир
Это из-за травм или знаменитая шиза Пепа перед важными матчами?
Из-за травм
+1
-1
0
Ответ los merengues
А де брюйне у пепа не в центре поля играет?
Кевин сдал по физухе, часто играть не может
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И даже этот состав силён. Это еще раз доказывает бездонный бюджет таких стран-команд.
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Ответ #SharkTeam
Кевин сдал по физухе, часто играть не может
Очень жаль.
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Думаю Пеп хочет максимально засушить игру, будет очень осторожен, с контролем и без обострении, поэтому КДБ, Доку в запасе.
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КДБ не в старте = победа Сити
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Не понятно почему, но наверно выйдет во втором тайме вместо Ковачича. Хотя, это может быть связано с тем, что у Реала Чуамени постоянно выдвигается очень высоко и его тоже надо контролировать (все таки там 5 номинальных полузащитника и ни одного нападающего, а значит Карло сделает акцент на максимально вариативное развитие атак через полузащиту). Если это так, то Пеп выставил правильный состав с двумя опорниками, еще у него преимущество в том, что у него 4 номинальных цз, что максимально укрепит оборону.
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Как по мне оптимальный состав.
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опять лысый шарлатан что-то намудрил
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Пеп вернулся к заводским настройкам или у Кевина есть проблемы со здоровьем?
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Посмотрел состав Сити и понял - так мы немцев не погоним…
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Или Пеп ставит на ответный матч.
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пеп сумасшедший
ждём от него сюрпризов
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Хм, настроение аж слегка улучшилось.
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