Де Брюйне и Эдерсон – в запасе «Ман Сити» на игру с «Реалом». Ортега, Фоден, Холанд – в старте

Кевин де Брюйне не включен в стартовый состав на матч с «Реалом».

Полузащитник « » начнет игру 1/4 финала на скамейке. В запасе также оказался голкипер .

Главный тренер выпустит с первой минуты следующих футболистов:

– вратарь: Штефан Ортега;

– защитники: Йошко Гвардиол, , Мануэль Аканджи, Джон Стоунз;

– полузащитники: Матео Ковачич, Родри, Филип Фоден, Джек Грилиш, Бернарду Силва;

– нападающий: Эрлинг Холанд.

«Реал» – «Манчестер Сити». Винисиус и Холанд играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00