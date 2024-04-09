Льоренте о диете: «Смысл в том, чтобы питаться как в эпоху палеолита. Нужно отказаться от всех ультраобработанных продуктов, круп, хлеба, молочки. Я делаю это ради своего здоровья»

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу Маркос Льоренте ЗОЖ Здоровье Питание Футбол

Маркос Льоренте рассказал, что сидит на палеолитической диете.

«Я придерживаюсь ее на 100%. Это образ жизни. Это то, на чем я буду жить и на чем умру. Так и есть.

Я делаю это ради своего здоровья, а не ради футбола. Завершив карьеру, я продолжу заботиться о себе так же или даже больше, чем сейчас.

Смысл в том, чтобы питаться так, как питались в эпоху палеолита. Нужно отказаться от всех ультраобработанных продуктов, даже смотреть в их сторону не надо.

То же касается круп, пасты, хлеба, пшеницы, риса – все это надо исключить, как и молочные продукты. Только высококачественные сыры.

Я ем все. Мясо – например, обожаю стейк на кости. Рыбу, яйца, овощи. Также беру углеводы из картошки, батата, маниока», – сказал полузащитник «Атлетико» в интервью Cadena SER.

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45 комментариев
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Только высококачественные сыры.
***
Лица неандертальцев представили?
+103
0
+103
Ответ Gosha Virobian
У него оказывается матрас за 500.000 евро...Он его с собой везде возит, не может без него спать, ещё тот персонаж))
Так это из палеолита матрас - редкая вещь!
+35
-1
+34
Ответ Поцелуй Оздоева
Только высококачественные сыры. *** Лица неандертальцев представили?
ага , пармезан с утра входил в рацион каждого уважаемого палеоантропа))
+30
-1
+29
Жаль мамонта нынче не достать.
+28
-1
+27
Жил в эпоху палеолита. Не понравилось питание совсем. Мясо мамонта слишком сухое. Даже с листьями папоротника не вкусно!
+25
0
+25
У него оказывается матрас за 500.000 евро...Он его с собой везде возит, не может без него спать, ещё тот персонаж))
+23
-2
+21
Ответ Алексей Рыбаков
Жил в эпоху палеолита. Не понравилось питание совсем. Мясо мамонта слишком сухое. Даже с листьями папоротника не вкусно!
Не бывает сухой мамонтятины, бывает мало маринада.
+14
0
+14
Ответ Поцелуй Оздоева
Только высококачественные сыры. *** Лица неандертальцев представили?
С жареной картошечкой еще)
+14
0
+14
Я ем все. Мясо – например, обожаю стейк на кости. Рыбу, яйца, овощи. Также беру углеводы из картошки, батата, маниока», – сказал полузащитник «Атлетико»
Я тоже, но не называю это диетой
+14
-1
+13
Как в эпоху палеолита. А какого кстати? Верхнего или нижнего? И это в смысле нерегулярно, мало и чем под руку попадется?
Картофель, кстати, известная культура - частый гость на палеолитическом столе)
+13
-1
+12
Я думал смысл этой диеты, чтобы умереть в 35, как в палеолите, условно говоря
+11
-1
+10
Отказался от круп и молока и жрёт сыр с жареной картошкой и стейками. Клинический идиот.
+9
-2
+7
В эпоху палеолита вряд ли многие доживали до лет Льоренте. Сыры, наверное, были недостаточно высококачественные.
+5
0
+5
Ответ Валуй
Нужно пояснениение от экспертов, насколько это полезно
Представляем себе среднюю длительность жизни человека каменного века и пытаемся понять, насколько его режим питания подходит для людей, живущих по 70-90 лет.
+7
-3
+4
Ответ Иван Ларин
публика спортса к такому явно не готова, но это пищевое поведение с приоритетом на сыроедение, raw food, и высококачественные белки на живом огне, рыба холодного посола/копчения и тд, когда есть деньги и желание можно только это поощрять, тем более на Испанском солнце, в 50 лет будет на 30 выглядеть.
чтобы быть здоровым достаточно средиземноморской диеты. эти загоны про палиолит лишнее
+3
0
+3
Ответ _FoX-
Как в эпоху палеолита. А какого кстати? Верхнего или нижнего? И это в смысле нерегулярно, мало и чем под руку попадется? Картофель, кстати, известная культура - частый гость на палеолитическом столе)
тогда и соплеменниками не брезговали....
+3
0
+3
Ответ #SharkTeam
Кажется если это все мешать то уже не отличается от обычного питания?
Публика спортса (хоть и не все) знают, что таких диет полно разных, более того, питаться как австралопитек - пожалуйста. Только не стоит забывать, что доживали они максимум до 23-25 лет. А, ещё наши бывшие "родственнички" ели друг друга с удовольствием
+3
-1
+2
Тогда и мясо надо рубить каменным топором.
+2
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+2
Ответ Иван Ларин
Отличается. Если у тебя 90-95 % рациона как у Льоренте и 5-10 % "читинга" в виде обработанных продуктов или алкоголя скажем, оно не критично. Обработанные продукты и правда по возможности надо избегать, стоматологи не дадут соврать в 20-25 лет уж штифты и имплантаты ставят..
Можно поинтересоваться, какие стоматологи рекомендуют избегать, например, крупы?
И причем здесь вообще стоматологи?
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Всю эту хрень неплохо развенчал Дробышевский из МГУ. Диета палеолита придумана маркетологами.

Никогда не нравился этот игрок, всегда казался бестолковым бегунком
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Ответ Н.Ф.
Тогда и мясо надо рубить каменным топором.
Зачем рубить? Просто рвать зубами.
+1
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+1
Ответ Иван Ларин
публика спортса к такому явно не готова, но это пищевое поведение с приоритетом на сыроедение, raw food, и высококачественные белки на живом огне, рыба холодного посола/копчения и тд, когда есть деньги и желание можно только это поощрять, тем более на Испанском солнце, в 50 лет будет на 30 выглядеть.
Кажется если это все мешать то уже не отличается от обычного питания?
+1
0
+1
Ответ Gosha Virobian
У него оказывается матрас за 500.000 евро...Он его с собой везде возит, не может без него спать, ещё тот персонаж))
Это просто над ним кто-то прикольнулся, мол если играешь за матрасников нужно везде таскать свой матрас, нужно любить свой матрас как любишь Атлетико и болельщиков, то есть матрасников.
+1
0
+1
Ответ Иван Ларин
публика спортса к такому явно не готова, но это пищевое поведение с приоритетом на сыроедение, raw food, и высококачественные белки на живом огне, рыба холодного посола/копчения и тд, когда есть деньги и желание можно только это поощрять, тем более на Испанском солнце, в 50 лет будет на 30 выглядеть.
в 50 лет будет на 30 выглядеть.

зОчем?!
+1
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+1
Ответ Natan Pilkin
Представляем себе среднюю длительность жизни человека каменного века и пытаемся понять, насколько его режим питания подходит для людей, живущих по 70-90 лет.
все таки на продолжительность жизни влияет не только еда.
+1
0
+1
А он не интересовался продолжительностью жизни в то время?
+1
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+1
Слыхал что где-то в России есть места, где подают мамонтятину, якобы найденную в вечной мерзлоте. Маркосу - туда.
+1
0
+1
Современный стейк на кости не ультраобработан?
Что он вообще понимает под этим
+1
0
+1
публика спортса к такому явно не готова, но это пищевое поведение с приоритетом на сыроедение, raw food, и высококачественные белки на живом огне, рыба холодного посола/копчения и тд, когда есть деньги и желание можно только это поощрять, тем более на Испанском солнце, в 50 лет будет на 30 выглядеть.
+5
-4
+1
Ответ #SharkTeam
Кажется если это все мешать то уже не отличается от обычного питания?
Отличается. Если у тебя 90-95 % рациона как у Льоренте и 5-10 % "читинга" в виде обработанных продуктов или алкоголя скажем, оно не критично. Обработанные продукты и правда по возможности надо избегать, стоматологи не дадут соврать в 20-25 лет уж штифты и имплантаты ставят..
+2
-2
0
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