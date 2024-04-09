Льоренте о диете: «Смысл в том, чтобы питаться как в эпоху палеолита. Нужно отказаться от всех ультраобработанных продуктов, круп, хлеба, молочки. Я делаю это ради своего здоровья»

Маркос Льоренте рассказал, что сидит на палеолитической диете.

«Я придерживаюсь ее на 100%. Это образ жизни. Это то, на чем я буду жить и на чем умру. Так и есть.

Я делаю это ради своего здоровья, а не ради футбола. Завершив карьеру, я продолжу заботиться о себе так же или даже больше, чем сейчас.

Смысл в том, чтобы питаться так, как питались в эпоху палеолита. Нужно отказаться от всех ультраобработанных продуктов, даже смотреть в их сторону не надо.

То же касается круп, пасты, хлеба, пшеницы, риса – все это надо исключить, как и молочные продукты. Только высококачественные сыры.

Я ем все. Мясо – например, обожаю стейк на кости. Рыбу, яйца, овощи. Также беру углеводы из картошки, батата, маниока», – сказал полузащитник « » в интервью Cadena SER.