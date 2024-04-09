Победный гол «Шанхая» Слуцкого признан лучшим в туре чемпионата Китая

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш Тейшейра Футбол

Мяч Жоау Тейшейры возглавил топ-5 голов 4-го тура.

Китайская Суперлига опубликовала пятерку лучших голов тура, на первом месте в ней мяч португальского легионера «Шанхай Шеньхуа», благодаря которому команда Леонида Слуцкого обыграла «Чанчунь Ятай» (2:1) и одержала четвертую победу в четырех матчах на старте чемпионата Китая.


Следующую игру команда проведет 9 апреля против «Ухань Фри Таунс». 13 апреля, в субботу, «Шанхай» Слуцкого сыграет домашний матч с «Бэйцзин Гоань», его в прямом эфире смотрите на Спортсе – начало в 14:35 мск.

Опубликовал Sports

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    2 комментария
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    На мой вкус, 3-4-5 лучше, но кто я такой? Держись, ЛВС, всё норм!
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    Ответ mbauer
    На мой вкус, 3-4-5 лучше, но кто я такой? Держись, ЛВС, всё норм!
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