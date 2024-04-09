Артета о назначении в «Арсенал»: «Один из счастливейших дней в моей жизни. Я мечтал об этом, готовился много лет»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета назвал день, когда он возглавил «Арсенал», одним из лучших в жизни.

«Когда мы проходили процедуру, и я был одним из кандидатов на должность нового главного тренера «Арсенала», я был твердо уверен, что смогу оказать сильное влияние на клуб и команду.

В то же время были страхи, но я готовился к этому. Много лет. Я мечтал об этом. Это был один из счастливейших дней в моей жизни», – сказал тренер «канониров» для ютуб-канала FedEx.

Артета и «Арсенал» скоро обсудят новый долгосрочный контракт – нынешний рассчитан до 2025-го. Тренер не хочет ни в «Барсу», ни в любой другой клуб

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7 комментариев
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Как итог, Артета уже повлиял колоссально и подарил снова надежду фанатам клуба. Со времен непобедимых это, пожалуй, сильнейший Арсенал. 20 лет прошло…

Главное в ближайший год-два взять трофей(АПЛ или ЛЧ), иначе будет очень печально, несмотря на очень крутой футбол и атмосферу в команде.
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Артета уже занял место в истории «Арсенала». Остановил стагнацию, изменил видение, методы. Сделал клуб вновь конкурентоспособным 👍🔴
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Артете только уважением, он буквально живёт Арсеналом, как он радуется голам как ребёнок и переживет неудачи.
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Важно в жизни найти любимое дело, многие мучаются на нелюбимой работе сами того не осознавая.
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Я думаю в Арсенале понимают что Пеп в ближайшие год-два уйдёт из Сити и ему на замену надо искать аналогичного по мышлению тренера. Артета первый кандидат.
Надо продлевать однозначно
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Если честно, после первых двух сезонов не верил в него, но в итоге поднял клуб на законное место
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