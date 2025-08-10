Модрич дебютировал за «Милан» в товарищеском матче с «Челси» – экс-хавбек «Реала» вышел на замену в перерыве. «Россонери» уступили 1:4

Лука Модрич впервые сыграл за «Милан».

Хорватский полузащитник вышел на замену после перерыва в товарищеской игре с «Челси » (1:4).

К моменту выхода Модрича «Милан » проигрывал 0:2 и играл в меньшинстве после удаления Андрея Коубиша на 18-й минуте.

39-летний хорват перешел в «Милан» в это межсезонье, подписав контракт на год с опцией продления на сезон. Модрич покинул «Реал », за который выступал с 2012 года, после клубного ЧМ.

Фото: x.com/acmilan