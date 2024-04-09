Аршавин про гол сына за «Спартак» с углового: «Порадовался, но не поздравлял. Надеюсь, он так каждую неделю забивает»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия детский футбол Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин высказался о голе сына с углового в матче за «Спартак».

Ранее 11‑летний Арсений Аршавин, который занимается в академии «Спартака», забил прямым ударом с углового в матче Всероссийского детского турнира на призы Олега Романцева с командой «Виста Джуниор» (14:1).

– Порадовался за сына, но никак не поздравлял.

– Почему?

– Думаете, он первый гол в карьере забил? (смеется) Надеюсь, он так каждую неделю забивает.

– Не хотите, чтобы ваш сын забивал такие мячи в цветах другой команды?

– Да нет. Ему пока там (в академии «Спартака») все нравится, – сказал Аршавин.

Аршавин‑младший занимается в академии «Спартака» с 2020 года.

Сухой лист Аршавина за «Спартак». 11-летнего Аршавина!

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7 комментариев
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Почему надеется? Вообще не в курсе, что у сына происходит?
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Для футболиста таких лет - это обычный гол, там много такого залетает, молодым вратарям роста не хватает. Не нужно как-то отдельно поздравлять, поскольку это рядовой гол, которых забивается много каждую неделю. Если видео с голом набрало хайп, это не значит, что Аршавин должен как-то отдельно поздравлять. Здесь разговор именно о том, что Аршавин как профессионал знает цену похвалы, а не то, что он бездушный отец.
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Ответ Миша Асеев
Почему надеется? Вообще не в курсе, что у сына происходит?
Похоже только алименты платит, на жизнь сына ему по барабану, узнал из новости и от корреспондента, как и все...
Были бы нормальным отцом поздравил бы, окрылил сына, в этом возрасте похвала отца много значит, появился бы стимул...
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Может сыну нужна поддержка отца и пара добрых слов?
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Спортс, теряете хватку. Заголовок: Аршавин радуется голу Спартака
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