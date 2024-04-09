Аршавин про гол сына за «Спартак» с углового: «Порадовался, но не поздравлял. Надеюсь, он так каждую неделю забивает»
Андрей Аршавин высказался о голе сына с углового в матче за «Спартак».
Ранее 11‑летний Арсений Аршавин, который занимается в академии «Спартака», забил прямым ударом с углового в матче Всероссийского детского турнира на призы Олега Романцева с командой «Виста Джуниор» (14:1).
– Порадовался за сына, но никак не поздравлял.
– Почему?
– Думаете, он первый гол в карьере забил? (смеется) Надеюсь, он так каждую неделю забивает.
– Не хотите, чтобы ваш сын забивал такие мячи в цветах другой команды?
– Да нет. Ему пока там (в академии «Спартака») все нравится, – сказал Аршавин.
Аршавин‑младший занимается в академии «Спартака» с 2020 года.
Были бы нормальным отцом поздравил бы, окрылил сына, в этом возрасте похвала отца много значит, появился бы стимул...