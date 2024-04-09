Аршавин про гол сына за «Спартак» с углового: «Порадовался, но не поздравлял. Надеюсь, он так каждую неделю забивает»

Андрей Аршавин высказался о голе сына с углового в матче за «Спартак».

Ранее 11‑летний Арсений Аршавин, который занимается в академии «Спартака», забил прямым ударом с углового в матче Всероссийского детского турнира на призы Олега Романцева с командой «Виста Джуниор» (14:1).

– Порадовался за сына, но никак не поздравлял.

– Почему?

– Думаете, он первый гол в карьере забил? (смеется) Надеюсь, он так каждую неделю забивает.

– Не хотите, чтобы ваш сын забивал такие мячи в цветах другой команды?

– Да нет. Ему пока там (в академии «Спартака») все нравится, – сказал Аршавин.

Аршавин‑младший занимается в академии « » с 2020 года.

Сухой лист Аршавина за «Спартак». 11-летнего Аршавина!