Игнатов о том, ошибся ли Лещук в голах «Спартака»: «Мне кажется, нет. Игра забудется, а результат останется»
Михаил Игнатов высказался об игре Игоря Лещука в матче «Динамо» – «Спартак».
Красно-белые одержали победу в матче Мир РПЛ со счетом 2:1.
– После двух ваших ударов Александр Соболев добивал. Ваша оценка ударов.
– Где-то повезло. Но нам в прошлых матчах удачи и не хватало.
– На ваш взгляд, «Спартаку» повезло?
– Думаю, нет.
– То есть победу заслужили?
– Равная была игра. Я не спорю, у них были моменты, но они освобождали зоны и у нас были шансы.
– Видите ошибки Игоря Лещука в пропущенных голах?
– Лучше у тренера вратарей спросить. Мне кажется, нет, не было.
– Первая победа весной в РПЛ, первый гол – кризис преодолен?
– Главное, есть результат.
Игра забудется, а результат останется. От игры к игре будем смотреть, как будет получаться, – сказал полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов.
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
я думаю - это признак мастерства, а не ошибка