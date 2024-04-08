Игнатов о том, ошибся ли Лещук в голах «Спартака»: «Мне кажется, нет. Игра забудется, а результат останется»

Михаил Игнатов высказался об игре Игоря Лещука в матче «Динамо» – «Спартак».

Красно-белые одержали победу в матче Мир РПЛ со счетом 2:1.

– После двух ваших ударов добивал. Ваша оценка ударов.

– Где-то повезло. Но нам в прошлых матчах удачи и не хватало.

– На ваш взгляд, « » повезло?

– Думаю, нет.

– То есть победу заслужили?

– Равная была игра. Я не спорю, у них были моменты, но они освобождали зоны и у нас были шансы.

– Видите ошибки в пропущенных голах?

– Лучше у тренера вратарей спросить. Мне кажется, нет, не было.

– Первая победа весной в , первый гол – кризис преодолен?

– Главное, есть результат.

Игра забудется, а результат останется. От игры к игре будем смотреть, как будет получаться, – сказал полузащитник «Спартака» .

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!