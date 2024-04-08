Игнатов о том, ошибся ли Лещук в голах «Спартака»: «Мне кажется, нет. Игра забудется, а результат останется»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Александр Соболев Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов высказался об игре Игоря Лещука в матче «Динамо» – «Спартак».

Красно-белые одержали победу в матче Мир РПЛ со счетом 2:1.

– После двух ваших ударов Александр Соболев добивал. Ваша оценка ударов.

– Где-то повезло. Но нам в прошлых матчах удачи и не хватало.

– На ваш взгляд, «Спартаку» повезло?

– Думаю, нет.

– То есть победу заслужили?

– Равная была игра. Я не спорю, у них были моменты, но они освобождали зоны и у нас были шансы.

– Видите ошибки Игоря Лещука в пропущенных голах?

– Лучше у тренера вратарей спросить. Мне кажется, нет, не было.

– Первая победа весной в РПЛ, первый гол – кризис преодолен?

– Главное, есть результат.

Игра забудется, а результат останется. От игры к игре будем смотреть, как будет получаться, – сказал полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов.

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

17 комментариев
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конечно нет. ведь все вратари так делают.
я думаю - это признак мастерства, а не ошибка
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никакой ошибки,такие сильные удары просто нереально поймать)
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Спартак за счёт двух ошибок Лещука вытянул эту игру конечно же это везение.
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Ответ Ковид 07.10.52
Игра на контратаках теперь возить называется...Вы почитатель Бердыева? Моментов было больше, но возить не катит по-моему мнению.
Сильно на тебя видать ковид повлиял
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заголовок же вообще не отображает сказанного. Ладно бы просто вырвано из контекста, но вы же просто придумали, это журналистика?
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Игнатов дурак?
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так то динамо нас возило спасибо Лещуку вытянул
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Генератор случайных фраз?
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Ответ Ковид 07.10.52
Игра на контратаках теперь возить называется...Вы почитатель Бердыева? Моментов было больше, но возить не катит по-моему мнению.
Где там были моменты? мне нейтралу пофиг кто из московских выиграл, но голы Спартака это точно ошибки Лещука, на этом все.
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Ответ Никитос Семикоз
заголовок же вообще не отображает сказанного. Ладно бы просто вырвано из контекста, но вы же просто придумали, это журналистика?
это спортс, тут журналистики никогда и не было
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Не ошибка? А что тогда, классный удар? Повтор пересмотри, выйди по-новому интервью дай.. Личка сначала тоже сначала мягко сказал, а потом назвал пропущенные голы " подарками"
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Что за набор фраз в заголовке???
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Ответ Б81
Уже сутки прошли, но господин лещук не считает нужным сделать заявление или подобное.Ну проиграли и проиграли из-за меня, делов то.
Лещук на стакане!!!
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