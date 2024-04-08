Силкин про 1:2: «Динамо» провело лучший матч в сезоне, но ошибки Лещука все перечеркнули. «Спартак» не наиграл на победу – им просто повезло»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Игорь Лещук Футбол

Сергей Силкин считает несправедливым поражение «Динамо» от «Спартака».

В 23-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 1:2, пропустив оба гола после ошибок голкипера Игоря Лещука.

«Динамо» вчера провело свой лучший в матч в этом сезоне, они здорово играли, но две ошибки Лещука все перечеркнули.

«Спартак» не наиграл на победу – им просто повезло. Но в футболе такое бывает. «Динамо» жаль, конечно, оно не заслужило поражения в этой игре», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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17 комментариев
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Если это лучший матч Динамо, то у них огромные проблемы.
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"Просто повезло"...
Во как.
Мячи сами в сетку залетали. Мила...
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Динамовец Лаксальт, вообще-то, правильно подметил, что защитники должны страховать отскоки и подчищать. А во вчерашнем матче почему-то на отскоки бежал только Соболев. Так что про "повезло", на мой взгляд" говорить не совсем корректно.
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Ответ Владимир Баранов
Штанга , перекладина, два 100% момента Тюкавина, хороший момент Бителло, а что было у пищевика.НИЧЕГО.
Голы были у Спартака, остальное вторично.
+7
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+5
4 удара в створ, гол с пенальти и штанга это лучший матч Динамо в сезоне? Либо у Силкина беда с головой, либо это единственный матч в сезоне, который он смотрел
+6
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+3
Ответ Циник Петербургский
Динамовец Лаксальт, вообще-то, правильно подметил, что защитники должны страховать отскоки и подчищать. А во вчерашнем матче почему-то на отскоки бежал только Соболев. Так что про "повезло", на мой взгляд" говорить не совсем корректно.
Собственно как и про лучший матч в сезоне, если учитывать что защитники просто бросили вратаря 1 на 1 с добивающим Соболевым.
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Статистику матч посмотрите,товарищ Силкин.
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Ответ Владимир Баранов
Штанга , перекладина, два 100% момента Тюкавина, хороший момент Бителло, а что было у пищевика.НИЧЕГО.
Странный ты, я как бы хвалю Динамо говоря о том, что вчерашняя игра далека от их «лучшей в сезоне», считая, что они способны на большее. А ты мне тут с оскорблениями пишешь.
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Ответ Peter Parker
4 удара в створ, гол с пенальти и штанга это лучший матч Динамо в сезоне? Либо у Силкина беда с головой, либо это единственный матч в сезоне, который он смотрел
Одно другому не мешает))
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Ответ Владимир Баранов
Штанга , перекладина, два 100% момента Тюкавина, хороший момент Бителло, а что было у пищевика.НИЧЕГО.
Счёт на табло сам нарисовался...
Вот что произошло.
А в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо 🤭😉😂
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Лещук два матча слил, а виновата команда!?
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Я как не послушаю комментарии после матчей, так у всех против Спартака лучший матч... Вы не пробовали делать лучшие матчи с Зенитом к примеру или ЦСКА и.д. ?
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Ответ Сварщик в городе
"Просто повезло"... Во как. Мячи сами в сетку залетали. Мила...
Если это их лучший матч,то тогда не понятно,как они набрали столько очков? Силкин бухой что ли?
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Ответ Сварщик в городе
"Просто повезло"... Во как. Мячи сами в сетку залетали. Мила...
Дважды ))))
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