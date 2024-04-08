Силкин про 1:2: «Динамо» провело лучший матч в сезоне, но ошибки Лещука все перечеркнули. «Спартак» не наиграл на победу – им просто повезло»
Сергей Силкин считает несправедливым поражение «Динамо» от «Спартака».
В 23-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 1:2, пропустив оба гола после ошибок голкипера Игоря Лещука.
«Динамо» вчера провело свой лучший в матч в этом сезоне, они здорово играли, но две ошибки Лещука все перечеркнули.
«Спартак» не наиграл на победу – им просто повезло. Но в футболе такое бывает. «Динамо» жаль, конечно, оно не заслужило поражения в этой игре», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
Во как.
Мячи сами в сетку залетали. Мила...
Вот что произошло.
А в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо 🤭😉😂