Чеферин о Суперлиге: «Для меня она мертва. Личности, движимые собственным эго, не понимают, что их клубы не стали бы крупными без развития футбола в маленьких странах»

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА Динамо Загреб Хайдук Риека Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Александер Чеферин объяснил, почему выступает против создания Суперлиги.

– Была ли идея создания Суперлиги окончательно отвергнута или попытки все еще предпринимаются?

– Она фактически остановлена. Никто не хочет этот турнир. Футбол настолько силен, потому что люди любят его и потому что каждый может мечтать об участии в самых важных соревнованиях.

Посмотрите, как баскетбол был уничтожен Евролигой, которая на самом деле является той же Суперлигой. Если посмотреть на хорватский баскетбол – а Хорватия была одной из сильнейших стран в баскетболе – сейчас он вызывает жалость.

Соревнования должны быть открытыми. Мы возвращаем 93,5% доходов клубам. А УЕФА возвращает футболу 97% доходов. Если оценивать количество футболистов на душу населения, то Хорватия, пожалуй, самая сильная футбольная страна в мире. Но без существующей системы мы бы никогда этого не добились – «Динамо», «Хайдук» и «Риека» не могли бы играть в Лиге чемпионов. Никогда.

А крупные клубы, то есть отдельные личности, движимые собственным эго, не понимают, что даже их клубы не стали бы крупными без развития футбола в маленьких странах. Посмотрите на те клубы, которые хотели попасть в Суперлигу. У них нет игроков из своих академий, у них есть игроки из наших стран. Включая хорватских игроков.

Для меня идея Суперлиги абсолютно мертва и бессмысленна, – сказал президент УЕФА в интервью Nacional.

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4 комментария
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Если б Чеферин сейчас её не упомянул, думаю, многие и не вспомнили уже, что там с ней что-то ещё пытаются сделать)
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Турецкая Суперлига вполне себе жива.
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