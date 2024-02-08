Глава УЕФА Чеферин: «Суперлига – это яблоко Белоснежки. Они притворяются спасителями, но на самом деле роют могилы. Историю и спортивные заслуги не купишь»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Президент УЕФА призвал к объединению для борьбы с Суперлигой Европы.

«Футбол – одна из немногих вещей, в которых Европа преуспевает. Мы должны гордиться тем, что успех основан на единой модели, на солидарности, на повышении и понижении в классе. Мы должны защищать эту модель. Не только УЕФА, но и мы все.

Есть те, кто пытается ее растоптать – они притворяются спасителями, когда на самом деле роют могилы. Они хищники. Они формируют замкнутый круг. Они ничего не знают о свободе выражения мнений. Футбол – один из символов Европы. Только единство может спасти нас.

Кажется, что в Евросоюзе есть только один действующий закон – рынок. Не каждый может купить футбол. Это не то, чего мы хотим, без единства нет будущего. Есть те, кто хочет расколоть нас разговорами о свободном рынке, чтобы продолжать наращивать свое эго, деньги и влияние.

Мы поддерживаем баланс, каждый клуб может участвовать в том соревновании, в котором захочет. Они планируют, исходя из своего желания заработать больше денег, власти и престижа. Из жадности и чувства превосходства. Они всегда хотят больше, хотят быть выше. Суперлига – это как яблоко Белоснежки.

Мечты и спортивные заслуги не купишь. Нельзя купить историю. У нас 70 лет истории, но впереди еще много.

Со следующего сезона будет запущен новый формат еврокубков. Больше матчей, больше равенства, больше денег... У нас было 70 лет захватывающей истории, и впереди еще больше», – сказал Александер Чеферин.

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54 комментария
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Негoдяи пытаются уничтожить нашу любимую игру. Только словенский еврей и его катарские покровители должны владеть футболом!
+50
-8
+42
Сказал он это,поглаживая купюры 💵 шейхов у себя в кармане))
+28
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+26
"Мы поддерживаем баланс, каждый клуб может участвовать в том соревновании, в котором захочет"

Одновременно с этим заставляют федерации подписывать бумаги об отказе в участии ЛЮБОМ соревновании не под эгидой УЕФА
+14
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+14
Эти высказывания расчитаны на не осведомлёмных обывателей соцсетей... Пусть будет и Лига Чемпионов и Суперлига... А затем пусть грандиозный Супер финал будет... Ну разве это не деньги всем участвуещим клубам? Причём в обе стороны!!! Тупой Чеферин это не понимает... И пусть клубы сами решают, где участвовать... В СУПЕРЛИГЕ уже фонд есть на прохождение тех или иных стадий...
+4
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+4
Ответ luthien
Негoдяи пытаются уничтожить нашу любимую игру. Только словенский еврей и его катарские покровители должны владеть футболом!
А какую информативную ценность несёт в данном контексте упоминание национальности чеферена?
Интересуюсь как представитель той самой национальности.
(обычно ничего не имею против, если есть какая-то хоть минимальная связь).
+4
0
+4
Даже в футболе умудрились создать диктатуру...
+3
0
+3
А он точно сейчас про Суперлигу говорил?
Что то больно уж на УЕФА смахивает
+3
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+3
Ответ Барсик91
Комментарий удален модератором
Сердечный приступ 🤞
+9
-7
+2
УЕФА
Деньги
Власть
Спортивные достижения
Больше матчей

Суперлига
Деньги
Власть
Спортивные достижения
Больше топ матчей

Чем отличается? Разве только качеством контента. Смотреть матч Мадрида с Миланом или Сити с Копенгаген. Будущее не за УЕФА, давайте откровенно. А по структуре и запросам один хрен.
+2
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+2
Как поэтично высказался-то, а. Яблоко Белоснежки 😂 Судя по деятельности этой организации, Белоснежка там не простая, а та из клипа Рамштайн
+2
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Когда есть какие-то противоположные интересы (а они есть почти всегда), то любая из сторон, отстаивая свои интересы, притворяется (более того, является) спасителями всех тех за чьи интересы она борется, но, на самом деле, неизбежно, роет могилы всем тем, чьи интересы её интересам противоположны.
Рассмотрим, например, утверждения:
1. Страны НАТО представляются спасителями, а на самом деле они роют могилы.
2. Путин представляется спасителем, а, на самом деле, он роет могилы.
Оба утверждения ВЕРНЫ ОДНОВРЕМЕННО.
Любой, кто считает, что верно только одно из них, на самом деле, роет могилы.
+1
0
+1
Ответ Барсик91
Комментарий удален модератором
Так если столько брака в подписях. И не надо мне говорить, что цик все наврал. Обратных доказательств тоже нет. Я пришел к выводу, что в этих хваленных очередях, люди торопились и допускали ошибки. Почесу такая ужасная организация была? Деньги? Так ББ в каждом вью говорил сколько ему надонатили) вопросов много и к нему, и к цик. Сердечного приступа нет)
+11
-10
+1
Ответ predMBAPPE
Нас спасёт не единство а честность. ЛЧ это та же Суперлига где выигрывают всегда богатые а нищим дают побегать порадоваться участию! Топы начинают с группы по 4-3 клуба а тот же Лудогорец с Загребом должны пройти 5 кругов отбора, перебора, предквалификации, квалификации и даже если они это сделают то их исключат из турнира. СУПЕРЛИГА же столкнет между собой сильнейших и даст им заработок который будут платить малым клубам за их талантливых игроков и в тоже время не пытаются врать и прикрываться чем либо как УЕФА. Если говорить о честности то почему в лиге ЧЕМПИОНОВ из топ5 участвуют по 4 клуба а условно чемпионы Болгарии, Чехии и тд начинают свои путь с 10ой квалификации??? Некоторые говорят зачем СУПЕРЛИГА столько топ матчей, нынешняя система лучше, тогда почему чемпионы малых стран в этой лиге Чемпионов не участвуют будучи чемпионами?!
Потому что чемпионы малых стран представляют из себя жалкое зрелище на фоне даже не четвертых, а седьмых-восьмых команд топ-лиг. Вот в ЛЧ есть т.н. "Путь чемпионов", много ты смотришь матчей данной стадии? То-то же.
+1
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+1
Нас спасёт не единство а честность. ЛЧ это та же Суперлига где выигрывают всегда богатые а нищим дают побегать порадоваться участию! Топы начинают с группы по 4-3 клуба а тот же Лудогорец с Загребом должны пройти 5 кругов отбора, перебора, предквалификации, квалификации и даже если они это сделают то их исключат из турнира.
СУПЕРЛИГА же столкнет между собой сильнейших и даст им заработок который будут платить малым клубам за их талантливых игроков и в тоже время не пытаются врать и прикрываться чем либо как УЕФА.
Если говорить о честности то почему в лиге ЧЕМПИОНОВ из топ5 участвуют по 4 клуба а условно чемпионы Болгарии, Чехии и тд начинают свои путь с 10ой квалификации???
Некоторые говорят зачем СУПЕРЛИГА столько топ матчей, нынешняя система лучше, тогда почему чемпионы малых стран в этой лиге Чемпионов не участвуют будучи чемпионами?!
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"Не каждый может купить футбол. "
А вот арабы смогли,сказал Чеферин,глядя на банковский счет
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Какие реальные аргументы у него? Люди захотели сделать турнир, куда приглашают клубы. Если условия выступлений будут плохими, то новый турнир прогорит. Все просто. Если он будет лучше ЛЧ, то надо и это принять. Любые административные ограничения здесь являются незаконными. Красивые слова про сказочных персонажей может оставить себе.
Ты все правильно сказал!!? Если супер лига полная лажа,то через год она просто развалится! Но почему тогда из-за этого не до турнира так подгорает у взяточников УЕФА???))) Значит лажа не суперлига,а то что они сотворяют.
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Ответ Frank_Rijkaard83
Эти высказывания расчитаны на не осведомлёмных обывателей соцсетей... Пусть будет и Лига Чемпионов и Суперлига... А затем пусть грандиозный Супер финал будет... Ну разве это не деньги всем участвуещим клубам? Причём в обе стороны!!! Тупой Чеферин это не понимает... И пусть клубы сами решают, где участвовать... В СУПЕРЛИГЕ уже фонд есть на прохождение тех или иных стадий...
Во-во. Клубы АПЛ уже сказали, что им не интересно - у них денег столько же (если не больше), график и так напряжённый. Потому супербоул им не интересен.
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Ответ stas msv
Так если столько брака в подписях. И не надо мне говорить, что цик все наврал. Обратных доказательств тоже нет. Я пришел к выводу, что в этих хваленных очередях, люди торопились и допускали ошибки. Почесу такая ужасная организация была? Деньги? Так ББ в каждом вью говорил сколько ему надонатили) вопросов много и к нему, и к цик. Сердечного приступа нет)
Лол может потому что требования к подписям драконские и совершенно неоправданные? Учитывая креаторство режимного ЦИрКа вроде «ростов-на-дому»

В идеале сбора подписей быть не должно, либо требования к ним должны быть минимальны.
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Ответ stas msv
Так если столько брака в подписях. И не надо мне говорить, что цик все наврал. Обратных доказательств тоже нет. Я пришел к выводу, что в этих хваленных очередях, люди торопились и допускали ошибки. Почесу такая ужасная организация была? Деньги? Так ББ в каждом вью говорил сколько ему надонатили) вопросов много и к нему, и к цик. Сердечного приступа нет)
Не учитывая данный случай, я вспоминаю прошлый в госдуму, когда из-за 0.1% брака кандидатов завернули, хотя по закону можно.
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Арабские деньги показали, что можно купить и мечту, и историю. ПСЖ и Сити не дадут соврать.
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И ведь по сути он прав. Для создания "суперлиги" надо разрушить существующую систему турниров, а сто из неё выйдет - неизвестно.
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правильно, пусть дальше грызня идёт и торжествует раскол, наблюдаем
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наехал на apple получается ? =)
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Ответ евГений
Лол может потому что требования к подписям драконские и совершенно неоправданные? Учитывая креаторство режимного ЦИрКа вроде «ростов-на-дому» В идеале сбора подписей быть не должно, либо требования к ним должны быть минимальны.
ну 11 мертвых круто
если не будет подписей, то будет 450 кандидатов
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Ответ luthien
Негoдяи пытаются уничтожить нашу любимую игру. Только словенский еврей и его катарские покровители должны владеть футболом!
Всяко лучше, чем им владеть будут Лапорта с Пересом, которые годами не могут решить, кто из них главный кабинет в Испании.
А поскольку они отбивают своим цирком желание смотреть Ла Лигу ребята решили оторвать кусочек пирога у Англии.

Так что дело тут не в Чеферине или катарцах, просто уважающие себя клубы уже слились подальше от испанских проходимцев, это факт.
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Ответ Леопардер
Как поэтично высказался-то, а. Яблоко Белоснежки 😂 Судя по деятельности этой организации, Белоснежка там не простая, а та из клипа Рамштайн
Белоснежка это Моргенштерн)
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а еще я делиться не хочу добавил он. опустив глазки..
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Ответ Frank_Rijkaard83
Эти высказывания расчитаны на не осведомлёмных обывателей соцсетей... Пусть будет и Лига Чемпионов и Суперлига... А затем пусть грандиозный Супер финал будет... Ну разве это не деньги всем участвуещим клубам? Причём в обе стороны!!! Тупой Чеферин это не понимает... И пусть клубы сами решают, где участвовать... В СУПЕРЛИГЕ уже фонд есть на прохождение тех или иных стадий...
Твой комментарий рассчитан на не осведомленных юзеров соцсетей. И ежу понятно (и тупому Чеферину), что доходы УЕФА, при создании Суперлиги, просядут, ибо рынок не резиновый. А про фонд вообще смешно: ты думаешь, что он из сезона в сезон будет пополняться на добровольных началах от добрых спонсоров?
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Ответ predMBAPPE
Нас спасёт не единство а честность. ЛЧ это та же Суперлига где выигрывают всегда богатые а нищим дают побегать порадоваться участию! Топы начинают с группы по 4-3 клуба а тот же Лудогорец с Загребом должны пройти 5 кругов отбора, перебора, предквалификации, квалификации и даже если они это сделают то их исключат из турнира. СУПЕРЛИГА же столкнет между собой сильнейших и даст им заработок который будут платить малым клубам за их талантливых игроков и в тоже время не пытаются врать и прикрываться чем либо как УЕФА. Если говорить о честности то почему в лиге ЧЕМПИОНОВ из топ5 участвуют по 4 клуба а условно чемпионы Болгарии, Чехии и тд начинают свои путь с 10ой квалификации??? Некоторые говорят зачем СУПЕРЛИГА столько топ матчей, нынешняя система лучше, тогда почему чемпионы малых стран в этой лиге Чемпионов не участвуют будучи чемпионами?!
благодаря лч , и его квалификации слабые клубы все равно получили развитие и деньги а это очень важно.
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Ответ LinkLin
УЕФА Деньги Власть Спортивные достижения Больше матчей Суперлига Деньги Власть Спортивные достижения Больше топ матчей Чем отличается? Разве только качеством контента. Смотреть матч Мадрида с Миланом или Сити с Копенгаген. Будущее не за УЕФА, давайте откровенно. А по структуре и запросам один хрен.
но благодаря уефа многие слабые страны и клубы получили развитие , и это факт. да для зрителя интереснее больше топ матчей, но суперлига закроет дорогу более слабым клубам
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