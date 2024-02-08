Глава УЕФА Чеферин: «Суперлига – это яблоко Белоснежки. Они притворяются спасителями, но на самом деле роют могилы. Историю и спортивные заслуги не купишь»

Президент УЕФА призвал к объединению для борьбы с Суперлигой Европы.

«Футбол – одна из немногих вещей, в которых преуспевает. Мы должны гордиться тем, что успех основан на единой модели, на солидарности, на повышении и понижении в классе. Мы должны защищать эту модель. Не только , но и мы все.

Есть те, кто пытается ее растоптать – они притворяются спасителями, когда на самом деле роют могилы. Они хищники. Они формируют замкнутый круг. Они ничего не знают о свободе выражения мнений. Футбол – один из символов Европы. Только единство может спасти нас.

Кажется, что в Евросоюзе есть только один действующий закон – рынок. Не каждый может купить футбол. Это не то, чего мы хотим, без единства нет будущего. Есть те, кто хочет расколоть нас разговорами о свободном рынке, чтобы продолжать наращивать свое эго, деньги и влияние.

Мы поддерживаем баланс, каждый клуб может участвовать в том соревновании, в котором захочет. Они планируют, исходя из своего желания заработать больше денег, власти и престижа. Из жадности и чувства превосходства. Они всегда хотят больше, хотят быть выше. Суперлига – это как яблоко Белоснежки.

Мечты и спортивные заслуги не купишь. Нельзя купить историю. У нас 70 лет истории, но впереди еще много.

Со следующего сезона будет запущен новый формат еврокубков. Больше матчей, больше равенства, больше денег... У нас было 70 лет захватывающей истории, и впереди еще больше», – сказал .