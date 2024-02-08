Глава УЕФА Чеферин: «Суперлига – это яблоко Белоснежки. Они притворяются спасителями, но на самом деле роют могилы. Историю и спортивные заслуги не купишь»
Президент УЕФА призвал к объединению для борьбы с Суперлигой Европы.
«Футбол – одна из немногих вещей, в которых Европа преуспевает. Мы должны гордиться тем, что успех основан на единой модели, на солидарности, на повышении и понижении в классе. Мы должны защищать эту модель. Не только УЕФА, но и мы все.
Есть те, кто пытается ее растоптать – они притворяются спасителями, когда на самом деле роют могилы. Они хищники. Они формируют замкнутый круг. Они ничего не знают о свободе выражения мнений. Футбол – один из символов Европы. Только единство может спасти нас.
Кажется, что в Евросоюзе есть только один действующий закон – рынок. Не каждый может купить футбол. Это не то, чего мы хотим, без единства нет будущего. Есть те, кто хочет расколоть нас разговорами о свободном рынке, чтобы продолжать наращивать свое эго, деньги и влияние.
Мы поддерживаем баланс, каждый клуб может участвовать в том соревновании, в котором захочет. Они планируют, исходя из своего желания заработать больше денег, власти и престижа. Из жадности и чувства превосходства. Они всегда хотят больше, хотят быть выше. Суперлига – это как яблоко Белоснежки.
Мечты и спортивные заслуги не купишь. Нельзя купить историю. У нас 70 лет истории, но впереди еще много.
Со следующего сезона будет запущен новый формат еврокубков. Больше матчей, больше равенства, больше денег... У нас было 70 лет захватывающей истории, и впереди еще больше», – сказал Александер Чеферин.
Одновременно с этим заставляют федерации подписывать бумаги об отказе в участии ЛЮБОМ соревновании не под эгидой УЕФА
Интересуюсь как представитель той самой национальности.
(обычно ничего не имею против, если есть какая-то хоть минимальная связь).
Что то больно уж на УЕФА смахивает
Деньги
Власть
Спортивные достижения
Больше матчей
Суперлига
Деньги
Власть
Спортивные достижения
Больше топ матчей
Чем отличается? Разве только качеством контента. Смотреть матч Мадрида с Миланом или Сити с Копенгаген. Будущее не за УЕФА, давайте откровенно. А по структуре и запросам один хрен.
Рассмотрим, например, утверждения:
1. Страны НАТО представляются спасителями, а на самом деле они роют могилы.
2. Путин представляется спасителем, а, на самом деле, он роет могилы.
Оба утверждения ВЕРНЫ ОДНОВРЕМЕННО.
Любой, кто считает, что верно только одно из них, на самом деле, роет могилы.
СУПЕРЛИГА же столкнет между собой сильнейших и даст им заработок который будут платить малым клубам за их талантливых игроков и в тоже время не пытаются врать и прикрываться чем либо как УЕФА.
Если говорить о честности то почему в лиге ЧЕМПИОНОВ из топ5 участвуют по 4 клуба а условно чемпионы Болгарии, Чехии и тд начинают свои путь с 10ой квалификации???
Некоторые говорят зачем СУПЕРЛИГА столько топ матчей, нынешняя система лучше, тогда почему чемпионы малых стран в этой лиге Чемпионов не участвуют будучи чемпионами?!
А вот арабы смогли,сказал Чеферин,глядя на банковский счет
В идеале сбора подписей быть не должно, либо требования к ним должны быть минимальны.
если не будет подписей, то будет 450 кандидатов
А поскольку они отбивают своим цирком желание смотреть Ла Лигу ребята решили оторвать кусочек пирога у Англии.
Так что дело тут не в Чеферине или катарцах, просто уважающие себя клубы уже слились подальше от испанских проходимцев, это факт.