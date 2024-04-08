Рыков об ошибках Лещука со «Спартаком»: «Игорь отбил мячи перед собой, хотя можно было перевести в сторону – банальные вещи для вратаря. Соболев все правильно сделал»
Владимир Рыков прокомментировал поражение «Динамо» в дерби со «Спартаком».
В матче 23-го тура Мир РПЛ «Динамо» уступило со счетом 1:2, пропустив оба гола после ошибок голкипера Игоря Лещука.
– Что произошло в этом матче, вы поняли?
– «Спартак» удачными заменами переломил ход игры. А «Динамо» надо было забивать свои моменты.
– Вам не кажется, что «Динамо» было «сладким», в то время как нужно было добивать соперника?
– Не могу сказать, что «Динамо» было «сладким». Но то, что не забили, в концовке вернулось нам.
– Что скажете об игре Лещука в моментах с пропущенными голами?
– Будем откровенны – Игорь отбил мячи перед собой, хотя можно было перевести их в сторону. Банальные вещи для вратаря, которые на этом уровне он должен делать. Но мы все в футбол играли, все ошибались. Наоборот надо поддержать Игоря.
– Оцените действия Соболева в моментах с голами.
– Нападающий при ударе всегда должен бежать на добивание. Этому еще в детской школе учат. Соболев все правильно сделал – выполнил то, что от него требовалось.
– Тюкавин мог забить с центра – почти как вы Максименко в 2018-м…
– Вот видите – Максименко на ошибках учится. Тогда он хотел поймать мяч – и пропустил. Сейчас – отбил. Потом еще у Тюкавина был момент, когда он выходил один на один, но пробил мимо.
– Не считаете, что это большая роскошь – отдавать такие матчи сопернику, когда есть реальный шанс бороться за первое место?
– Ну, это было дерби, особенный настрой. И в этой игре «Спартаку» больше повезло, – сказал бывший защитник «Динамо», а ныне тренер «Динамо-2».
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Раньше такие мячи брали одним приемом - сгруппировавшись на боку, колени к животу, мяч гасится брюшиной, руки его просто фиксируют