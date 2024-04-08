Рыков об ошибках Лещука со «Спартаком»: «Игорь отбил мячи перед собой, хотя можно было перевести в сторону – банальные вещи для вратаря. Соболев все правильно сделал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Рыков Игорь Лещук Александр Максименко Александр Соболев Константин Тюкавин Футбол

Владимир Рыков прокомментировал поражение «Динамо» в дерби со «Спартаком».

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Динамо» уступило со счетом 1:2, пропустив оба гола после ошибок голкипера Игоря Лещука.

– Что произошло в этом матче, вы поняли?

– «Спартак» удачными заменами переломил ход игры. А «Динамо» надо было забивать свои моменты.

– Вам не кажется, что «Динамо» было «сладким», в то время как нужно было добивать соперника?

– Не могу сказать, что «Динамо» было «сладким». Но то, что не забили, в концовке вернулось нам.

– Что скажете об игре Лещука в моментах с пропущенными голами?

– Будем откровенны – Игорь отбил мячи перед собой, хотя можно было перевести их в сторону. Банальные вещи для вратаря, которые на этом уровне он должен делать. Но мы все в футбол играли, все ошибались. Наоборот надо поддержать Игоря.

– Оцените действия Соболева в моментах с голами.

– Нападающий при ударе всегда должен бежать на добивание. Этому еще в детской школе учат. Соболев все правильно сделал – выполнил то, что от него требовалось.

– Тюкавин мог забить с центра – почти как вы Максименко в 2018-м…

– Вот видите – Максименко на ошибках учится. Тогда он хотел поймать мяч – и пропустил. Сейчас – отбил. Потом еще у Тюкавина был момент, когда он выходил один на один, но пробил мимо.

– Не считаете, что это большая роскошь – отдавать такие матчи сопернику, когда есть реальный шанс бороться за первое место?

– Ну, это было дерби, особенный настрой. И в этой игре «Спартаку» больше повезло, – сказал бывший защитник «Динамо», а ныне тренер «Динамо-2».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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10 комментариев
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Из этой новости узнал, что Рыков тренер Динамо-2
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Недавно было интервью с Дасаевым,сказал что мы похерели лучшую школу вратарей.
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Ответ Wiley Fox
Удары не были сильными Такие не отбиваются, а намертво берутся в стиле Яшина - смотрите видео Лещук смешной, конечно
Я про это же и говорю, их надо было брать намертво, но тут появляются иксперды, которые говорят что Лещук их необязан брать, если не обязан тогда нужно отбивать как сказал Володя Рыков в сторону, а не искать оправдания что защитники должны были подчищать.
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Удары не были сильными

Такие не отбиваются, а намертво берутся в стиле Яшина - смотрите видео

Лещук смешной, конечно
+4
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"Динамо" было гораздо конкретнее и ближе к победе. Однако победил сильнейший. Лещук? Ну, да, бывает и так. А Умяров какой пенальти привёз?
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Ответ Виталии Пархоменко
Я про это же и говорю, их надо было брать намертво, но тут появляются иксперды, которые говорят что Лещук их необязан брать, если не обязан тогда нужно отбивать как сказал Володя Рыков в сторону, а не искать оправдания что защитники должны были подчищать.
Школа потеряна

Раньше такие мячи брали одним приемом - сгруппировавшись на боку, колени к животу, мяч гасится брюшиной, руки его просто фиксируют
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Рыков, вечный страшный сон Максименко.
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Смешной Рыков. Попробуй, переведи в сторону грудью. Лёжа на диване всё просто.
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