Рыков об ошибках Лещука со «Спартаком»: «Игорь отбил мячи перед собой, хотя можно было перевести в сторону – банальные вещи для вратаря. Соболев все правильно сделал»

Владимир Рыков прокомментировал поражение «Динамо» в дерби со «Спартаком».

В матче 23-го тура Мир «Динамо» уступило со счетом 1:2, пропустив оба гола после ошибок голкипера .

– Что произошло в этом матче, вы поняли?

– «Спартак» удачными заменами переломил ход игры. А «Динамо» надо было забивать свои моменты.

– Вам не кажется, что «Динамо» было «сладким», в то время как нужно было добивать соперника?

– Не могу сказать, что «Динамо» было «сладким». Но то, что не забили, в концовке вернулось нам.

– Что скажете об игре Лещука в моментах с пропущенными голами?

– Будем откровенны – Игорь отбил мячи перед собой, хотя можно было перевести их в сторону. Банальные вещи для вратаря, которые на этом уровне он должен делать. Но мы все в футбол играли, все ошибались. Наоборот надо поддержать Игоря.

– Оцените действия в моментах с голами.

– Нападающий при ударе всегда должен бежать на добивание. Этому еще в детской школе учат. Соболев все правильно сделал – выполнил то, что от него требовалось.

– Тюкавин мог забить с центра – почти как вы в 2018-м…

– Вот видите – Максименко на ошибках учится. Тогда он хотел поймать мяч – и пропустил. Сейчас – отбил. Потом еще у был момент, когда он выходил один на один, но пробил мимо.

– Не считаете, что это большая роскошь – отдавать такие матчи сопернику, когда есть реальный шанс бороться за первое место?

– Ну, это было дерби, особенный настрой. И в этой игре «Спартаку» больше повезло, – сказал бывший защитник «Динамо», а ныне тренер «Динамо-2».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!