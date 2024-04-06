Дрогба о приговорах Алвеса и Робиньо: «Это показывает, что все мы люди со слабостями. Жизнь состоит не только в том, чтобы быть отличным игроком»

Теги Дидье Дрогба Сборная Бразилии по футболу Робиньо Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дидье Дрогба высказался о приговорах Дани Алвеса и Робиньо.

Оба бразильских футболиста были осуждены за случаи изнасилования в Испании и Италии.

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Суд временно выпустил его под залог в размере 1 млн евро.

Экс-нападающий «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» Робиньо был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии. После ареста в Бразилии он отбывает наказание местной тюрьме.

Дрогба заявил, что, как и расизм, эти эпизоды являются отражением проблем нынешнего общества, и выразил сожаление по поводу «плохого имиджа», который они создали футболу.

«У обоих игроков была прекрасная карьера, но эти эпизоды показывают, что все мы люди со слабостями. Такое может случиться, и грустно это осознавать.

Жизнь состоит не только в том, чтобы быть отличным игроком», – подчеркнул бывший ивуарийский нападающий «Челси».

Данило о тюремных сроках Алвеса и Робиньо: «Это происходит не только в футболе, это отражение общества. Нужно повышать осведомленность, спортсмены должны подавать пример»

Тренер Бразилии Доривал: «Робиньо играл у меня в «Сантосе», он прекрасный человек. И историю Алвеса в футболе мы все знаем. Но если преступление доказано, то должно быть наказание»

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5 комментариев
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Ну не скажи, изнасилование как бы не слабость а пример вседозволенности и того что я почему то решил что могу больше чем другие.Даже если это и клевета,спортсмены вытворяют уж очень странные дела порой,хотя почти все время на виду.
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Дядя Дрогба ерунды не скажет👍
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Не, Дидье, извини конечно, но изнасилование это не «слабости»
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Не, ну подумаешь, изнасиловали кого-то, ну с кем не бывает, понять надо пацанов и их слабости, это же не ужасное преступление в виде уханья негру с трибун
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