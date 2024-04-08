Соболев о дубле с «Динамо» после ошибок Лещука: «Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали. Нападающий обязан идти на любой удар – всегда верю, что вратарь может немножко ошибиться»

Александр Соболев высказался о дубле в ворота «Динамо».

В матче 23-го тура Мир «Спартак» одержал победу со счетом 2:1. Соболев сделал дубль, забив оба гола на добивании после ошибок .

– У тебя два мяча получились практически идентичными.

– Ну да, я же в компьютер играю. Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали.

Это просто работа нападающего – всегда обязан идти на любой удар, на добивание. Ты можешь там сто раз побежать, а потом один раз не побежать, вратарь отобьет – и, можно сказать, ты будешь немножко виноват в этом. Поэтому я всегда бегу на добивание и всегда верю, что вратарь может отбить или вот так вот немножко ошибиться, – сказал форвард «Спартака».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!