Соболев о дубле с «Динамо» после ошибок Лещука: «Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали. Нападающий обязан идти на любой удар – всегда верю, что вратарь может немножко ошибиться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Александр Соболев ахахаха Футбол

Александр Соболев высказался о дубле в ворота «Динамо».

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Спартак» одержал победу со счетом 2:1. Соболев сделал дубль, забив оба гола на добивании после ошибок Игоря Лещука.

– У тебя два мяча получились практически идентичными.

– Ну да, я же в компьютер играю. Ctrl+C, Ctrl+V нажал – и поехали.

Это просто работа нападающего – всегда обязан идти на любой удар, на добивание. Ты можешь там сто раз побежать, а потом один раз не побежать, вратарь отобьет – и, можно сказать, ты будешь немножко виноват в этом. Поэтому я всегда бегу на добивание и всегда верю, что вратарь может отбить или вот так вот немножко ошибиться, – сказал форвард «Спартака».

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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12 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
Пусть дальше на острие играет, он же центральный нападающий, тем более единственный, пусть другие снаряды подносят... Каждый должен играть на своём месте..
вчера Лещук снаряды подносил)
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Это в какие такие игры нужно жать Ctrl+C, Ctrl+V ? ))
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Следующий уровень будет когда Соболев выучить слова "copy, paste".
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Он что копипаст играет?
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То , что шёл на добивание - красава! Так и должен!
А что нажал? Я просто не айтишник...
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