Абаскаль о голах «Спартака» из-за Лещука: «Я бы мог пригласить вас на другие пресс‑конференции, когда мы при 20 ударах не забивали. В футболе все нужно заслужить – и победа заслужена на 100%»

Гильермо Абаскаль убежден, что «Спартак» по праву одержал победу над «Динамо».

– Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Сложные моменты создают сильных людей. После пенальти было сложно отыграться, результат долго к нам не приходил. Сегодня мы одержали победу как единая семья, мы едины. Одержали очередную победу, проигрывая по ходу встречи. Это говорит о многом.

– Вы пошли ва‑банк, выпустив четырех новых игроков на замену. В том числе выпустили Классена, которого убрали в Петербурге после первого тайма. Что вами руководило?

– Классена мы меняли в связи с тактикой, нужен был Зиньковский, который заходил бы под правую ногу. В жизни нужно рисковать. Зона комфорта не даст тебе расти как человеку.

Это первый раз, когда я сделал 4 замены за раз. В первом тайме мы всегда доходили до финальной трети, но делали подачи в никуда. В перерыве мы попросили играть низом впереди, это улучшило игру.

Классен – высококачественный игрок с точки зрения техники и передач. Сегодня он тоже дважды выводил Зиньковского на свободное пространство. Классена нужно похвалить, он понимал в начале недели, что вряд ли сыграет в старте, но продолжил работать на тренировках на максимуме.

– Вы сказали, что победа заслуженная. Почему? «Спартак» создал 0 моментов и забил после ошибок вратаря «Динамо».

– Запоздалый вопрос. Я бы мог пригласить вас на другие пресс‑конференции, когда «Спартак» наносил 20 ударов и не забивал. После тех матчей не было таких вопросов.

В футболе могут победить команды, вообще не бьющие по воротам, в отличие от того же баскетбола. Команда может забить абсолютно случайно. В футболе все нужно заслужить, эта победа заслужена на 100%. Сегодня я очень доволен Соболевым, – сказал главный тренер «Спартака».