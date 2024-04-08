Лаксальт об ошибках Лещука в игре со «Спартаком»: «Там только половина его вины – оборона «Динамо» должна была подчистить» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Диего Лаксальт Футбол

Диего Лаксальт высказался после поражения «Динамо» от «Спартака» (1:2) в Мир РПЛ.

– Почему матчи со «Спартаком» получаются тяжелыми для «Динамо»? 

– Давайте говорить об игре, которая была сегодня. Я считаю, что мы абсолютно не заслужили того результата, который получился. Мы создавали моменты и должны были завершить игру намного раньше. Но получилось так, что мы допустили две ошибки в обороне, которые должны были подчистить. Теперь нам надо будет поработать над этим. 

Считаю, что сегодня мы показали ту игру, которая позволяет рассчитывать на хорошие результаты в дальнейшем. Нам нужно сохранять трудоспособность и дальше идти в том направлении, в котором строится наша игра. А сегодня две ошибки перечеркнули все попытки склонить чашу весов в нашу пользу. Еще раз подчеркну, что поражения мы не заслуживали.

– Команда поддержала Лещука после матча, или ему высказывались претензии? 

– Конечно, мы его поддержали. Сделали это сразу, на поле. Стоит отметить, что эти две ошибки нельзя считать полностью виной Лещука. Там только половина его вины, потому что наша оборона должна была подчистить те недочеты, которые совершал вратарь. 

– «Динамо» еще в чемпионской гонке? 

– Все зависит от каждой последующей игры. Если мы будем показывать свой футбол с правильным подходом и достигать того результата, который мы хотим, то все возможно, – сказал защитник «Динамо».

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5 комментариев
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Да ладно ,Там такие мячи легкие ,что там подчищать не надо было .Видно же дрожит ,поэтому не ловит такие мячи .С таким вратарем ,который не справляется с давлением ,лучше не играть в РПЛ
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После такого поражения чувствую в свой адрес личное оскорбление от этого негодяя и тех , кто не подчистил . Но на такой мяч никто , как по ##### ладошкой из нормальных защитников не ожидает такой реакции профессионального голкипера . А Лещуку советую во время игры думать не о ##### Полины , а об игре . Лещук #### вся команда рубилась , а ты просто насрал всем запазуху и болельщикам в том числе. Размотал все нервы в труху #####(блин).
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Да ладно ,Там такие мячи легкие ,что там подчищать не надо было .Видно же дрожит ,поэтому не ловит такие мячи .С таким вратарем ,который не справляется с давлением ,лучше не играть в РПЛ
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Ну теперь знаем ,что если даже моя бабушка ударит за Лещуком надо подчищать , надеюсь только мячи...
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