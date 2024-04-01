Матерацци назвал Моуринью лучшим тренером в карьере: «Жаль, что мы не встретились раньше. Мы плакали после победы в ЛЧ. С Жозе «Интер» продолжил был выигрывать»

Марко Матерацци назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в своей карьере.

«Несомненно, это так. Несмотря на это, сначала мне было нелегко смириться со своей ситуацией. Я привык быть важным, быть капитаном, но с приходом я начал терять авторитет. Тем не менее он был честен со мной с самого начала, когда сказал, что я буду менее вовлечен. Жаль, что мы не встретились раньше.

Иногда слова излишни, и простые объятия все объясняют. Мы плакали [после победы « » в чемпионов]. Этот момент был невероятно эмоциональным. Я спросил его, почему он уходит. Почему он оставляет меня одного?

У меня не сложились отношения с новым тренером, , он мне не нравился. Я был убежден, что с Моуринью мы могли бы продолжать выигрывать – может быть, не Лигу чемпионов, а другие титулы. Но он уже принял решение перейти в «Реал», – сказал бывший игрок «Интера».