Матерацци назвал Моуринью лучшим тренером в карьере: «Жаль, что мы не встретились раньше. Мы плакали после победы в ЛЧ. С Жозе «Интер» продолжил был выигрывать»

Теги Интер Марко Матерацци Жозе Моуринью Рафаэль Бенитес серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Марко Матерацци назвал Жозе Моуринью лучшим тренером в своей карьере.

«Несомненно, это так. Несмотря на это, сначала мне было нелегко смириться со своей ситуацией. Я привык быть важным, быть капитаном, но с приходом Моуринью я начал терять авторитет. Тем не менее он был честен со мной с самого начала, когда сказал, что я буду менее вовлечен. Жаль, что мы не встретились раньше.

Иногда слова излишни, и простые объятия все объясняют. Мы плакали [после победы «Интера» в Лиге чемпионов]. Этот момент был невероятно эмоциональным. Я спросил его, почему он уходит. Почему он оставляет меня одного?

У меня не сложились отношения с новым тренером, Рафаэлем Бенитесом, он мне не нравился. Я был убежден, что с Моуринью мы могли бы продолжать выигрывать – может быть, не Лигу чемпионов, а другие титулы. Но он уже принял решение перейти в «Реал», – сказал бывший игрок «Интера».

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18 комментариев
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Знатно тогда Жозик вышвырнул потешный составчик лысого пепки из ЛЧ, а потом и распиаренную баварку уделал на классе.
+27
-5
+22
https://youtu.be/tmiqUQFgOxE
Вместо тысячи слов
+15
-1
+14
Ну справедливости ради особенный тогда принял правильное решение о переходе в Реал, всё таки Интер в 10 годы выступал мягко говоря так себе, даже в Лигу Европы не попадал.
+10
-2
+8
Эпичная фотка!
+6
0
+6
Ответ Перстень Уэстбрука
После этой ЛЧ Моратти потерял интерес к Интеру
Неверно. В 2011 началась суета в Ливии, и Моратти начал нести убытки в своём нефтяном бизнесе.
+6
0
+6
После этой ЛЧ Моратти потерял интерес к Интеру
+5
0
+5
Ответ Qarasik
Знатно тогда Жозик вышвырнул потешный составчик лысого пепки из ЛЧ, а потом и распиаренную баварку уделал на классе.
Тот освежающий дождик от поливки газона Камп Ноу до сих пор не потушил переодически пылающие пер…аки местной школоты (прошу прощения - сейчас уже успешных учеников какой ни будь шараги)!)))
+6
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Интер Моура был прекрасен. Механическая команда с живыми искренними эмоциями!
Матрикс, несмотря на всю свою неоднозначность, четко все подметил и его слезы на том видосе о многом говорят!
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Реал неподъёмен для тренеров-новаторов, которым тогда ещё был Маур. Там уютнее чувствуют себя спокойные с ленцой дядьки типа Винсенте дель Боске или папы Карло.
Продолжил бы Интер и дальше выигрывать с Мауром? На этот счёт есть множество разных мнений. 50/50.
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Идеальный солдат Моуринью
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Пример того, как по неосторожности частица превращается в глагол.
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Моур тогда любил уходить на пике . Порту, Интер .
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Для Интера он решил навсегда остаться непобеждённой легендой, поэтому в своём стиле ушёл и больше никогда не вернётся.
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Ответ Семён Жуйло
Реал неподъёмен для тренеров-новаторов, которым тогда ещё был Маур. Там уютнее чувствуют себя спокойные с ленцой дядьки типа Винсенте дель Боске или папы Карло. Продолжил бы Интер и дальше выигрывать с Мауром? На этот счёт есть множество разных мнений. 50/50.
Маур выиграл чемпионство, набрав 100 очков и забив 121 гол. + в ЛЧ не повезло. Период в Реале был довольно удачным
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