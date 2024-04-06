«Рома» выиграла 8 из 11 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Поражение одно – от «Интера»
«Рома» потеряла очки лишь в 3 из 11 матчей в Серии А при Даниэле де Росси.
Сегодня «джаллоросси» обыграли «Лацио» (1:0) в 31-м туре.
После увольнения Жозе Моуринью римляне в чемпионате одержали 8 побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение – от лидирующего «Интера».
В следующем туре «Рома» выступит в гостях у «Удинезе» – это произойдет 14 апреля.
Вызвал огонь на себя
Сейчас фанаты Моуринью же тебе расскажут как его сливали игроки.
PS. Который слил все дерби