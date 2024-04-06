«Рома» выиграла 8 из 11 матчей в Серии А после увольнения Моуринью. Поражение одно – от «Интера»

Теги Рома Лацио Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

«Рома» потеряла очки лишь в 3 из 11 матчей в Серии А при Даниэле де Росси.

Сегодня «джаллоросси» обыграли «Лацио» (1:0) в 31-м туре.

После увольнения Жозе Моуринью римляне в чемпионате одержали 8 побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение – от лидирующего «Интера».

В следующем туре «Рома» выступит в гостях у «Удинезе» – это произойдет 14 апреля.

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14 комментариев
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бгг, стоило уволить легендарного гения мавриньо, как и победа в дерби пришла
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у Де Росси за одно дерби больше побед чем у толмача за последние 4. ах да, ему просто повезло
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Красавцы, недооценивал Де Росси как тренера. Рад, что я ошибался
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Ответ slow focus
бгг, стоило уволить легендарного гения мавриньо, как и победа в дерби пришла
Смелый парень ты однако.
Вызвал огонь на себя
Сейчас фанаты Моуринью же тебе расскажут как его сливали игроки.
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Ответ Экочёрт 4000
есле бы у мауринио были дебала и лукако он бы выйграл чимпионат!!!!!!!
Купи букварь, пока не поздно
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С лукаку и дибалой в атаке команда обязана быть в 4ке, а при моуре она даже близко к ней не была, при всем к нему уважении
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Мощно, очень мощно!
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🎉🎉 наконец-то
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Подгорело у одного португальца)
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Посмотрим, что будет с Миланом. Обе команды в хорошей форме. Надеюсь, будет топ игра.
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Персофаны талмача: "Да эта плоста осень лёгкий календаль. Хосе тозе би все матчи выиглал, хотя у него был самый слабыц состав в серии А"
PS. Который слил все дерби
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Ответ Вадим Белозёров
два разных тайма в исполнении римлян, в первом уверенно владели инициативой открыли счет, во втором включили Моуриньо стайл, но победа есть победа.
Нормально. Так нужно было и с Интером играть. В первом тайме играли отлично и заслуженно вели 2-1, но вот во втором тайме продолжили так же играть, в итоге поплатились
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два разных тайма в исполнении римлян, в первом уверенно владели инициативой открыли счет, во втором включили Моуриньо стайл, но победа есть победа.
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