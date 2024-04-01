Хаманн хочет видеть Моуринью в «Баварии»: «Можете думать о нем что хотите, но в «Челси» игроки его любили. Выдающийся профессионал»

Дитмар Хаманн считает, что Жозе Моуринью мог бы стать тренером «Баварии».

– Мог бы подойти «Баварии» в качестве решения до конца сезона?

– Вы видели это [поражение против « »], поэтому следует серьезно подумать о том, не хотите ли вы пригласить тренера на последние несколько недель. На рынке их много.

Я думаю о Моуринью. Вы можете думать о нем что хотите, но в «Челси», например, игроки его любили. Он также выдающийся профессионал, – заявил бывший игрок «Баварии».

также отметил, что, если дела пойдут хорошо, сотрудничество с Моуринью может быть продлено еще на год.

«Двухлетние, трехлетние или пятилетние контракты в последнее время не работали. Команде нужно придать некоторый импульс, потому что матч с «Боруссией» стал неприятным открытием», – добавил немец.

В субботу « » дома проиграла « » (0:2) и отстала от лидирующего в Бундеслиге «Байера» на 13 очков.