Хаманн хочет видеть Моуринью в «Баварии»: «Можете думать о нем что хотите, но в «Челси» игроки его любили. Выдающийся профессионал»
Дитмар Хаманн считает, что Жозе Моуринью мог бы стать тренером «Баварии».
– Мог бы Жозе Моуринью подойти «Баварии» в качестве решения до конца сезона?
– Вы видели это [поражение против «Боруссии»], поэтому следует серьезно подумать о том, не хотите ли вы пригласить тренера на последние несколько недель. На рынке их много.
Я думаю о Моуринью. Вы можете думать о нем что хотите, но в «Челси», например, игроки его любили. Он также выдающийся профессионал, – заявил бывший игрок «Баварии».
Хаманн также отметил, что, если дела пойдут хорошо, сотрудничество с Моуринью может быть продлено еще на год.
«Двухлетние, трехлетние или пятилетние контракты в последнее время не работали. Команде нужно придать некоторый импульс, потому что матч с «Боруссией» стал неприятным открытием», – добавил немец.
В субботу «Бавария» дома проиграла «Боруссии» (0:2) и отстала от лидирующего в Бундеслиге «Байера» на 13 очков.
Но Пупкины из коментов на спорце в футболе лучше профессионалов разбираются)) Им из своих уборных виднее 🤣
Этого и боятся местные фанаты Гвардиолы. Они же тут главные противники назначения Жозе в Баварию
Согласен полностью! Сам Пеп неоднократно отмечал, что считает победу с Баварией в национальном чемпионате одним из своих главных достижений.