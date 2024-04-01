Хаманн хочет видеть Моуринью в «Баварии»: «Можете думать о нем что хотите, но в «Челси» игроки его любили. Выдающийся профессионал»

Теги Бавария Челси Жозе Моуринью Дитмар Хаманн бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Дитмар Хаманн считает, что Жозе Моуринью мог бы стать тренером «Баварии».

– Мог бы Жозе Моуринью подойти «Баварии» в качестве решения до конца сезона?

– Вы видели это [поражение против «Боруссии»], поэтому следует серьезно подумать о том, не хотите ли вы пригласить тренера на последние несколько недель. На рынке их много.

Я думаю о Моуринью. Вы можете думать о нем что хотите, но в «Челси», например, игроки его любили. Он также выдающийся профессионал, – заявил бывший игрок «Баварии».

Хаманн также отметил, что, если дела пойдут хорошо, сотрудничество с Моуринью может быть продлено еще на год.

«Двухлетние, трехлетние или пятилетние контракты в последнее время не работали. Команде нужно придать некоторый импульс, потому что матч с «Боруссией» стал неприятным открытием», – добавил немец.

В субботу «Бавария» дома проиграла «Боруссии» (0:2) и отстала от лидирующего в Бундеслиге «Байера» на 13 очков.

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33 комментария
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это было бы как минимум интересно, давно у него не было по настоящему мощной команды с бюджетом
+36
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Ответ rusik krasav4ik
это было бы как минимум интересно, давно у него не было по настоящему мощной команды с бюджетом
Выражу, пожалуй, не популярное мнение, но всё-таки я с вами полностью согласен. На пару сезонов точно даст результат, а за это время можно и кого-то другого подобрать, как вариант. Ну и особенный в Германию ещё не заглядывал)
+27
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+19
Ответ Дима
Уже который немецкий футбольный деятель и футболист говорит что Жозе для Баварии норм вариант? Но Пупкины из коментов на спорце в футболе лучше профессионалов разбираются)) Им из своих уборных виднее 🤣
папу Карло после Наполи и Эвертона тоже казалось бы все списали со счетов, а вот оно как вышло
+12
-1
+11
Уже который немецкий футбольный деятель и футболист говорит что Жозе для Баварии норм вариант?

Но Пупкины из коментов на спорце в футболе лучше профессионалов разбираются)) Им из своих уборных виднее 🤣
+14
-7
+7
Маур может взять требл с Баварией, скриньте
+13
-7
+6
Ответ ПравдоРуб
До конца сезона можно чтобы встряхнуть команду и побороться за ЛЧ, и с продлением на один год без неустойки, но вряд-ли на это пойдет Моуриньо. А оставлять его надолго не имеет смысла, он уже свое отработал в ТОП клубах
Это ты как понял, что он отработал? последний топ-клуб у него это челси в 14-15 году, тогда он чемпионство взял. Потом только кризисные команды - МЮ, Тоттенхем, Рома. Но даже с этими командами умудрялся выходить два года подряд в финалы еврокубков и брать трофеи
+7
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+5
Ответ Miller83
Нечего ему там делать, где прошел Гвардиола. Повторить или превзойти вряд ли удастся, сравнивать будут обязательно. Или не Бавария или во Францию, а лучше бы в Россию.
Никто из тренеров, имеющих имя не поедет в Россию, пока не будет еврокубков. У всех есть эго, хочется не только внутри малозначимого для Европы чемпионата играть, но и показать свою команду, себя.
+5
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Ответ News13
Маур может взять требл с Баварией, скриньте
100%
Этого и боятся местные фанаты Гвардиолы. Они же тут главные противники назначения Жозе в Баварию
+9
-5
+4
До конца сезона можно чтобы встряхнуть команду и побороться за ЛЧ, и с продлением на один год без неустойки, но вряд-ли на это пойдет Моуриньо. А оставлять его надолго не имеет смысла, он уже свое отработал в ТОП клубах
+6
-3
+3
в Германии смотрю тоже спецов языков чесать не меньше чем у нас в России 😅
+5
-2
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Ответ Miller83
Нечего ему там делать, где прошел Гвардиола. Повторить или превзойти вряд ли удастся, сравнивать будут обязательно. Или не Бавария или во Францию, а лучше бы в Россию.
Повторить - это вы имеете в виду чемпионат Германии и кубок взять?

Согласен полностью! Сам Пеп неоднократно отмечал, что считает победу с Баварией в национальном чемпионате одним из своих главных достижений.
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Кто как не Моур может принести кубок ЛЧ в Баварию ?!
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0
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Бггг… до конца сезона…. А чего не на полтора матча?!))
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Ответ Дима
100% Этого и боятся местные фанаты Гвардиолы. Они же тут главные противники назначения Жозе в Баварию
На спортце вообще нельзя дунуть в сторону Барсы
+2
0
+2
Ответ Stepnoy Alyosha
Это ты как понял, что он отработал? последний топ-клуб у него это челси в 14-15 году, тогда он чемпионство взял. Потом только кризисные команды - МЮ, Тоттенхем, Рома. Но даже с этими командами умудрялся выходить два года подряд в финалы еврокубков и брать трофеи
Полностью согласен. Не фанат Моуриньо, но тренеров лучше него самого не так много в нынешнем футболе. Даже с его устаревшим стилем можно добиваться успеха. Симеоне как пример
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Ответ Павел Судаков
папу Карло после Наполи и Эвертона тоже казалось бы все списали со счетов, а вот оно как вышло
Ну что ты. Опять же, если опираться на мнение здешних профессианалов, Реал судьи тащат) соответственно, заслуга Анчелотти тут ни при чём)
+1
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+1
Нечего ему там делать, где прошел Гвардиола. Повторить или превзойти вряд ли удастся, сравнивать будут обязательно. Или не Бавария или во Францию, а лучше бы в Россию.
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Ответ Bogdan Ermolaev
Вы не в себе?)
Туго?
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Ответ &_Bishep_&
в ЛЕ Бавария учувствовать не будет даже не имея тренера. Так, что если требл с ЖМ, это это БЛ, КГ и вероятно какой ни будь Кубок южногерманских сосисок.
Вы не в себе?)
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Ответ Bogdan Ermolaev
Ну что ты. Опять же, если опираться на мнение здешних профессианалов, Реал судьи тащат) соответственно, заслуга Анчелотти тут ни при чём)
Ну, Реал и до Анчелотти судьи тащили. Что сказал Анчелотти, когда проиграл Реалу Зидана? Просто папа Карло решил воспользоваться изречением: не можешь победить, возглавь!))
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Ответ mel1189
Выражу, пожалуй, не популярное мнение, но всё-таки я с вами полностью согласен. На пару сезонов точно даст результат, а за это время можно и кого-то другого подобрать, как вариант. Ну и особенный в Германию ещё не заглядывал)
Я думаю, что если он и найдёт клуб, то поработает в нём действительно только пару-тройку лет. Ну а потом какая-нибудь сборная.
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Ответ Ювентиниус
2 место гарантировано в бундеслиге. Финал ЛЕ + неустоики (:
Фанов "старухи" до сих пор кошмарит от того, что Жозе их обламывал в Сериале?
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