«Челси» интересен форвард «Спортинга» Дьокереш. Отступные за лучшего бомбардира лиги Португалии – 100 млн евро
«Челси» интересуется форвардом «Спортинга» Виктором Дьокерешем.
Лиссабонцы требуют за 25-летнего игрока сборной Швеции 100 млн евро – такова сумма отступных за лучшего бомбардира текущего чемпионата Португалии (22 гола в 26 матчах), сообщает журналист Николо Скира.
Подробнее статистика Дьокереша – здесь.
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