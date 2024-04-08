«Челси» интересен форвард «Спортинга» Дьокереш. Отступные за лучшего бомбардира лиги Португалии – 100 млн евро

Теги Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия возможные трансферы Виктор Дьокереш Футбол

«Челси» интересуется форвардом «Спортинга» Виктором Дьокерешем.

Лиссабонцы требуют за 25-летнего игрока сборной Швеции 100 млн евро – такова сумма отступных за лучшего бомбардира текущего чемпионата Португалии (22 гола в 26 матчах), сообщает журналист Николо Скира.

Подробнее статистика Дьокерешаздесь.

Монстр из «Спортинга» постоянно забивает и загадочно празднует. Уже третий бомбардир Европы

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5 комментариев
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Не верю, чтобы Челси заплатил 100 лямов за ноунейма. Такого никогда не было, синие ведут очень взвешенную и разумную трансферную кампанию и совершают только точечные приобретения
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Португальцы знают уже как разводить английские мешки на деньги, сразу не стесняясь просят 100 за дерево из среднего чемпионата. По факту ему 30 красная цена.
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Был шанс купить за копейки из Чемпионшипа
Сейчас Челся 80 лямов переплатит
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Сейчас бы брать 25 летнего игрока за 100 ку, надеюсь Боули не станет делать еще шаг к лишению очков на ближайшие пару сезонов
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Бывший игрок Брайтона, проданный в Ковентри и ставший там лучшим бомбардиром в Чемпионшипе и затем проданный в Спортинг за большие деньги и там по настоящему раскрывшийся. Никакой он не ноунейм, был одним из лучших шведских юниоров и хорошо приспособленный к английскому футболу.
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