Форвард «Палмейраса» Лопес – лучший бомбардир Паулисты с 10 голами. У Вейги 7 мячей, у Юри Алберто – 5

Флако Лопес стал лучшим бомбардиром Лиги Паулиста-2024.

23-летний нападающий « » забил 10 голов в 15 матчах турнира, также на его счету 2 голевые передачи.

Матчи турнира в прямом эфире можно было посмотреть на Sports. Трансляции проходили при поддержке Winline.

У Гильерме Деллаторре из « » и одноклубника Лопеса Рафаэла Вейги по 7 голов.

6 голов забил из « », а бывший игрок «Зенит» , выступающий за «Коринтианс», отметился 5 забитыми голами.

Статистика Чемпионата Паулиста

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