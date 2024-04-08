Форвард «Палмейраса» Лопес – лучший бомбардир Паулисты с 10 голами. У Вейги 7 мячей, у Юри Алберто – 5

Теги Коринтианс Палмейрас высшая лига Бразилия Ред Булл Брагантино Гильерме Деллаторре Эдуардо Саша Мирассол чемпионат Паулиста Рафаэл Вейга Юри Алберто Флако Лопес Футбол

Флако Лопес стал лучшим бомбардиром Лиги Паулиста-2024.

23-летний нападающий «Палмейраса» забил 10 голов в 15 матчах турнира, также на его счету 2 голевые передачи.

Матчи турнира в прямом эфире можно было посмотреть на Sports. Трансляции проходили при поддержке Winline.

У Гильерме Деллаторре из «Мирассола» и одноклубника Лопеса Рафаэла Вейги по 7 голов.

6 голов забил Эдуардо Саша из «Ред Булл Брагантино», а бывший игрок «Зенит» Юри Алберто, выступающий за «Коринтианс», отметился 5 забитыми голами.

Статистика Чемпионата Паулиста

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».
Erid: 2SDnjdvsnA4

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий