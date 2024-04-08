Форвард «Палмейраса» Лопес – лучший бомбардир Паулисты с 10 голами. У Вейги 7 мячей, у Юри Алберто – 5
Флако Лопес стал лучшим бомбардиром Лиги Паулиста-2024.
23-летний нападающий «Палмейраса» забил 10 голов в 15 матчах турнира, также на его счету 2 голевые передачи.
Матчи турнира в прямом эфире можно было посмотреть на Sports. Трансляции проходили при поддержке Winline.
У Гильерме Деллаторре из «Мирассола» и одноклубника Лопеса Рафаэла Вейги по 7 голов.
6 голов забил Эдуардо Саша из «Ред Булл Брагантино», а бывший игрок «Зенит» Юри Алберто, выступающий за «Коринтианс», отметился 5 забитыми голами.
Статистика Чемпионата Паулиста
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