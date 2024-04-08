«Палмейрас» в 26-й раз выиграл Лигу Паулиста. У Эндрика 5 трофеев с клубом
«Палмейрас» выиграл Лигу Паулиста.
По сумме двух матчей «Палмейрас» победил «Сантос» в финале чемпионата Паулиста (0:1, 2:0).
Матчи турнира в прямом эфире можно было посмотреть на Sports. Трансляции проходили при поддержке Winline.
Это третья подряд победа клуба из Сан-Паулу в турнире, всего же «Палмейрас» 26 раз выигрывал Лигу Паулиста. Больше титулов лишь у «Коринтианса» – 30.
Будущий новичок «Реала» Эндрик забил два мяча и отдал один голевой пас в 9 матчах турнира. Для 17-летнего игрока это 5-й трофей с «Палмейрасом»: по два раза он выигрывал Лигу Паулиста и чемпионат Бразилии, а также побеждал в Суперкубке страны.
Статистика Чемпионата Паулиста
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