«Палмейрас» в 26-й раз выиграл Лигу Паулиста. У Эндрика 5 трофеев с клубом

Теги Сантос Коринтианс высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Паулиста Эндрик Футбол

«Палмейрас» выиграл Лигу Паулиста.

По сумме двух матчей «Палмейрас» победил «Сантос» в финале чемпионата Паулиста (0:1, 2:0).

Матчи турнира в прямом эфире можно было посмотреть на Sports. Трансляции проходили при поддержке Winline.

Это третья подряд победа клуба из Сан-Паулу в турнире, всего же «Палмейрас» 26 раз выигрывал Лигу Паулиста. Больше титулов лишь у «Коринтианса» – 30.

Будущий новичок «Реала» Эндрик забил два мяча и отдал один голевой пас в 9 матчах турнира. Для 17-летнего игрока это 5-й трофей с «Палмейрасом»: по два раза он выигрывал Лигу Паулиста и чемпионат Бразилии, а также побеждал в Суперкубке страны.

Статистика Чемпионата Паулиста

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».
Erid: 2SDnjdvsnA4

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этому топарю ещё с Реалом брать кучу трофеев
Ждём в лучшем клубе мира в следующем сезоне)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий