«Палмейрас» в 26-й раз выиграл Лигу Паулиста. У Эндрика 5 трофеев с клубом

«Палмейрас» выиграл Лигу Паулиста.

По сумме двух матчей «Палмейрас» победил « » в финале чемпионата Паулиста (0:1, 2:0).

Матчи турнира в прямом эфире можно было посмотреть на Sports. Трансляции проходили при поддержке Winline.

Это третья подряд победа клуба из Сан-Паулу в турнире, всего же «Палмейрас» 26 раз выигрывал Лигу Паулиста. Больше титулов лишь у « » – 30.

Будущий новичок « » забил два мяча и отдал один голевой пас в 9 матчах турнира. Для 17-летнего игрока это 5-й трофей с «Палмейрасом»: по два раза он выигрывал Лигу Паулиста и чемпионат Бразилии, а также побеждал в Суперкубке страны.

Статистика Чемпионата Паулиста

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