«Палмейрас» – «Сантос». Смотрите финала Паулисты на Sports в прямом эфире с комментарием Лукомского и Синявского
«Палмейрас» принимает «Сантос» во 2-м матче финала Лиги Паулиста.
Sports покажет матч в прямом эфире, игру прокомментируют Вадим Лукомский и Тимофей Синявский. Начало – в 00:00 часов по московскому времени, в ночь с воскресенья на понедельник.
Трансляции проходят при поддержке Winline.
- Дата проведения
- 8 апреля, 00.00, «Allianz Parque»
Первый матч – 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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