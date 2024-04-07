«Палмейрас» – «Сантос». Смотрите финала Паулисты на Sports в прямом эфире с комментарием Лукомского и Синявского

«Палмейрас» принимает «Сантос» во 2-м матче финала Лиги Паулиста.

Sports покажет матч в прямом эфире, игру прокомментируют Вадим Лукомский и Тимофей Синявский. Начало – в 00:00 часов по московскому времени, в ночь с воскресенья на понедельник.

Трансляции проходят при поддержке Winline.

Первый матч – 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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