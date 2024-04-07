Тен Хаг после 2:2 с «Ливерпулем»: «Разочарован тем, что за неделю «МЮ» упустил 7 очков, ведя в счете. Но команда прибавляет, потенциал потрясающий»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг после ничьей с «Ливерпулем» (2:2) указал на прогресс в игре «МЮ».

«Эмоции смешанные. С одной стороны, я разочарован тем, что за неделю мы упустили 7 очков, ведя в счете, но за глупые ошибки мы должны пенять на себя.

С другой стороны, я горжусь. Вы видите, как команда прибавляет, у нее потрясающий потенциал, и я горжусь ею.

Мы проигрывали борьбу в ключевых зонах. Мы не были уверены, что сможем ее выиграть, учитывая то, что некоторые игроки очень молоды. Мы попросили их действовать лучше во втором тайме, и они это сделали.

В четверг у нас был важный и напряженный матч [против «Челси» – 3:4], и из Лондона мы возвращались разочарованными. В то же время мы верим, что способны побеждать в таких противостояниях», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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56 комментариев
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Блиновская и Шабутдинов подписались на страницу Хага и уже купили его курсы
+124
-3
+121
Он реально отбитый🙃
+57
-3
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С одной стороны, мы без лиги чемпионов, с другой стороны - другая сторона
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-1
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Я из будущего, верните Тен Хага
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В матче с Брентфордом МЮ допустил 31 удар по своим воротам.
С Челси МЮ допустил уже 29 ударов.
А сегодня всего лишь 28.
МЮ определенно прибавляет, потенциал потрясающий.
+29
-1
+28
Где Рангник учился, Хаг преподавал
+23
-1
+22
Ctrl C + Ctrl V
+21
-1
+20
Ответ kaka10
Блиновская и Шабутдинов подписались на страницу Хага и уже купили его курсы
Хаг ГЛАВНЫЙ БОСС всех лысых шарлатанов
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+17
Спасибо,что хотя бы про полную доминацию не заикнулся.
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обосрались в Брендфорде, были засужены в Лондоне, и еле унесли ноги дома. в принципе, я согласен с Хагом - неделя была увлекательной
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xG
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Иди ты на …
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Ответ damondiamond
С одной стороны, мы без лиги чемпионов, с другой стороны - другая сторона
Всегда надо обращать внимание и на другую сторону.Тогда сразу становится заметнее потенциал команды,видно как она сражается.Короче,есть чем гордиться.Даже страшно представить этих монстров доминирования через каких-то пару сезонов.
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Ему уже на выход пора, а у него все «команда прибавляет»🤣
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Ожидаемое интервью. Хорохорится, хотя по игре невозможно отличить мю от бернли
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Дайте тен хагу поработать.
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Да не, ну не может же быть, он что какой-то другой юнайтед смотрит, я думаю все кроме фанатом мю только и мечтают, чтобы он остался на подольше.
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По факту он прав: результат игр против Челси и Ливерпуля определили пенальти в концовке
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Ответ damondiamond
С одной стороны, мы без лиги чемпионов, с другой стороны - другая сторона
с одной стороны это хорошо что без ЛЧ по меньше будет таких мучительных комментарии от Тен Хага, с другой стороны как вы сказали другая сторона
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Поехавший
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Лысый шарлатан потрясающий оптимист, у него всегда все хорошо !
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Ответ CuauhtemokBlanco
Он реально отбитый🙃
😂😂😂
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и добавил: им бы ещё тренера нормального
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Ответ Andreas Soffliggare
Могли и вырвать победу в самом конце, только Антони не реализовал выход один на один.
Это не выход один на один когда тебя защитник толкает уже .
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После 0-7 в прошлом сезоне, видимо, главной задачей МЮ было не выиграть ничего, а максимально испортить сезон Ливерпулю
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Ответ RiFF RAFF
По факту он прав: результат игр против Челси и Ливерпуля определили пенальти в концовке
Да, безусловно дело в пенальти, а не в уровне игры)
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Ответ Джанлука Нальюка
Ожидаемое интервью. Хорохорится, хотя по игре невозможно отличить мю от бернли
Болельщикам Бернли сейчас стало обидно.
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И ни в одном из этих матчей твоя команда даже ничьей не заслужила.
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Хаг после след. матча: разочарован тем, упустили 9 очков (ну или 10) 😅
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Эрик, но ведь доминировали же.)))
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