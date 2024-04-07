Тен Хаг после 2:2 с «Ливерпулем»: «Разочарован тем, что за неделю «МЮ» упустил 7 очков, ведя в счете. Но команда прибавляет, потенциал потрясающий»

Эрик тен Хаг после ничьей с «Ливерпулем» (2:2) указал на прогресс в игре «МЮ».

«Эмоции смешанные. С одной стороны, я разочарован тем, что за неделю мы упустили 7 очков, ведя в счете, но за глупые ошибки мы должны пенять на себя.

С другой стороны, я горжусь. Вы видите, как команда прибавляет, у нее потрясающий потенциал, и я горжусь ею.

Мы проигрывали борьбу в ключевых зонах. Мы не были уверены, что сможем ее выиграть, учитывая то, что некоторые игроки очень молоды. Мы попросили их действовать лучше во втором тайме, и они это сделали.

В четверг у нас был важный и напряженный матч [против «Челси» – 3:4], и из Лондона мы возвращались разочарованными. В то же время мы верим, что способны побеждать в таких противостояниях», – сказал главный тренер « ».