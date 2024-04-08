Тен Хаг после 2:2: «Ливерпуль» доминировал и издевался над «МЮ», но мы проявили стойкость и мастерство» 

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг признался, что «Ливерпуль» доминировал над «МЮ».

Манкунианцы сыграли с мерсисайдцами вничью (2:2) в 32-м туре АПЛ.

«Вы видели, что «Ливерпуль» доминировал, но мы оставались в игре. В ключевых моментах мы проигрывали единоборства. Но мы проявили стойкость, показали мастерство как в игре с мячом, так и без, сумели сыграть организованно и сплоченно.

Стойкость особенно была нужна в первом тайме, когда мы уступали в ключевых единоборствах и нас переигрывали. «Ливерпуль» издевался над нами. Молодые игроки порой выглядели ошеломленными, но во втором тайме они прибавили, и вы видели, что мы поверили в себя и в возможность победы», – сказал главный тренер «МЮ».

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5 комментариев
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Все честно! Молодец!
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Хак наконец-то линзы себе вставил?! Что то похожее на правду ляпнул.
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Всё-таки ЭТХ сидит на Спортс
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В первую очередь 10Хагу нужно подтянуть свой английский,потом уже идти на курсы тренерства
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Вы проявили везение и удачу). И вряд ли это зависело от вас.
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