Тен Хаг после 2:2: «Ливерпуль» доминировал и издевался над «МЮ», но мы проявили стойкость и мастерство» 

Эрик тен Хаг признался, что «Ливерпуль» доминировал над «МЮ».

Манкунианцы сыграли с мерсисайдцами вничью (2:2) в 32-м туре .

«Вы видели, что « » доминировал, но мы оставались в игре. В ключевых моментах мы проигрывали единоборства. Но мы проявили стойкость, показали мастерство как в игре с мячом, так и без, сумели сыграть организованно и сплоченно.

Стойкость особенно была нужна в первом тайме, когда мы уступали в ключевых единоборствах и нас переигрывали. «Ливерпуль» издевался над нами. Молодые игроки порой выглядели ошеломленными, но во втором тайме они прибавили, и вы видели, что мы поверили в себя и в возможность победы», – сказал главный тренер « ».