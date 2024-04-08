Тен Хаг о попадании в ЛЧ: «МЮ» продолжит бороться за каждое очко. Мы могли и должны были выиграть все три матча на этой неделе»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг пообещал, что «МЮ» поборется за место в Лиге чемпионов.

«Я не знаю, потеряны ли шансы. Мы продолжим бороться.

Мы видели, что могли и должны были выиграть все три матча на этой неделе. Игра с «Брентфордом» была худшей, мы не заслуживали победы.

Но в двух других матчах, если ты находишься в выигрышной позиции – а мы заслуживали в тот момент быть в выигрышной позиции, – то должен побеждать. И это имеет решающее значение.

Мы будем бороться за каждое очко, а потом посмотрим, где окажемся. Понятно, что мы сильно отстаем, но мы будем бороться за каждое очко», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» на 11 очков отстает от топ-4 АПЛ за 7 туров до конца. У команды тен Хага игра в запасе

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17 комментариев
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Пока мю за свое очко только борется
+9
-1
+8
Ответ Дмитрий Якушевич
Насколько же Рон был прав
А что он ещё может сказать ?
- Я устал , я ухожу
+7
-1
+6
Насколько же Рон был прав
+10
-5
+5
МЮ против Брентфорда, Челси и Ливерпуля.
Общая статистика:
2.9 XG 10
Удары:
39 - 87
Чё там Хаг говорит, что МЮ должны были все 3 игры выиграть?
+3
0
+3
Жееееесть 🤡🤡😂😂😂
+3
-1
+2
Ответ OldRedWhite
А что он ещё может сказать ? - Я устал , я ухожу
Тоже верно. Тухель вот уже поздравил Байер с чемпионством — как бы не третье место Бавария не грохнулась. Бороться нужно до конца, каким бы он ни был
+3
-1
+2
восхищаюсь такими людьми, которые на весь мир в камеру вот так могут врать:
"если ты находишься в выигрышной позиции – а мы заслуживали в тот момент быть в выигрышной позиции"

а чем заслужили-то? привозом Куансы?
или XG 0.82 на 4.5?
или ударами по воротам 7 на 19?
+2
-1
+1
Презираю тренеров которые врут.
Какие три матча?
Сегодняшний что ли?
Ему бы в политики РФ
+1
0
+1
Тен Хаага сразу после 38-го тура надо гнать из МЮ. Человек умудрился занять последнее место в группе ЛЧ с Галатасараем и Копенгагеном набрав всего 4 очка, а в апл за 30 туров забили всего 45 голов и пропустили 46 голов, столько же забили Лутон и Борнмут за 30 туров. Позорище
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Ответ Дядя ТУРА
Пока мю за свое очко только борется
Точнее тен хаг
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Хаг за свое очко борется в каждом матче
Сегодня ливерпуль разорвал его в клочья
Вообще что еще должно произойти чтобы его уволили ?
МЮ даже в ЛЕ не будет играть в след сезоне
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Я бы на месте фанов канониров забеспокоился, МЮ вполне может взять очко Арсенала.
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месифилы главные фаны Тен хага сейчас
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Ответ xQcoW
месифилы главные фаны Тен хага сейчас
Больно от того, как тен хаг выгнал с позором роналду и мю начал играть в футбол?
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