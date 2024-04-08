Тен Хаг о попадании в ЛЧ: «МЮ» продолжит бороться за каждое очко. Мы могли и должны были выиграть все три матча на этой неделе»

Эрик тен Хаг пообещал, что «МЮ» поборется за место в Лиге чемпионов.

«Я не знаю, потеряны ли шансы. Мы продолжим бороться.

Мы видели, что могли и должны были выиграть все три матча на этой неделе. Игра с «Брентфордом» была худшей, мы не заслуживали победы.

Но в двух других матчах, если ты находишься в выигрышной позиции – а мы заслуживали в тот момент быть в выигрышной позиции, – то должен побеждать. И это имеет решающее значение.

Мы будем бороться за каждое очко, а потом посмотрим, где окажемся. Понятно, что мы сильно отстаем, но мы будем бороться за каждое очко», – сказал главный тренер « ».

«МЮ» на 11 очков отстает от топ-4 АПЛ за 7 туров до конца. У команды тен Хага игра в запасе