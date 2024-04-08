Тен Хаг о попадании в ЛЧ: «МЮ» продолжит бороться за каждое очко. Мы могли и должны были выиграть все три матча на этой неделе»
Эрик тен Хаг пообещал, что «МЮ» поборется за место в Лиге чемпионов.
«Я не знаю, потеряны ли шансы. Мы продолжим бороться.
Мы видели, что могли и должны были выиграть все три матча на этой неделе. Игра с «Брентфордом» была худшей, мы не заслуживали победы.
Но в двух других матчах, если ты находишься в выигрышной позиции – а мы заслуживали в тот момент быть в выигрышной позиции, – то должен побеждать. И это имеет решающее значение.
Мы будем бороться за каждое очко, а потом посмотрим, где окажемся. Понятно, что мы сильно отстаем, но мы будем бороться за каждое очко», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» на 11 очков отстает от топ-4 АПЛ за 7 туров до конца. У команды тен Хага игра в запасе
- Я устал , я ухожу
Общая статистика:
2.9 XG 10
Удары:
39 - 87
Чё там Хаг говорит, что МЮ должны были все 3 игры выиграть?
"если ты находишься в выигрышной позиции – а мы заслуживали в тот момент быть в выигрышной позиции"
а чем заслужили-то? привозом Куансы?
или XG 0.82 на 4.5?
или ударами по воротам 7 на 19?
Какие три матча?
Сегодняшний что ли?
Ему бы в политики РФ
Сегодня ливерпуль разорвал его в клочья
Вообще что еще должно произойти чтобы его уволили ?
МЮ даже в ЛЕ не будет играть в след сезоне