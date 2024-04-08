Семак о желтой Вендела, который не сыграет с «Краснодаром»: «Случайно поскользнулся, несчастный случай»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Вендел Футбол

Сергей Семак высказался о желтой карточке Вендела.

Хавбек «Зенита» получил 4-е предупреждение в сезоне Мир РПЛ в матче с «Балтикой» (1:0) и пропустит игру с «Краснодаром».

Вендел пропустит игру с «Краснодаром» из‑за перебора желтых карточек. Это серьезная потеря?

— Для любой команды потеря лидера — это серьезно. Несчастный случай, он случайно поскользнулся. Это футбол, ничего не сделаешь. Будут играть те, кто готов.

— Почему в заявке не было Дугласа Сантоса?

— У него есть проблемы со здоровьем. Надеюсь, к следующему матчу будет готов, — сказал главный тренер «Зенита».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Черт побери!"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий