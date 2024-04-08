Семак о желтой Вендела, который не сыграет с «Краснодаром»: «Случайно поскользнулся, несчастный случай»
Сергей Семак высказался о желтой карточке Вендела.
Хавбек «Зенита» получил 4-е предупреждение в сезоне Мир РПЛ в матче с «Балтикой» (1:0) и пропустит игру с «Краснодаром».
— Вендел пропустит игру с «Краснодаром» из‑за перебора желтых карточек. Это серьезная потеря?
— Для любой команды потеря лидера — это серьезно. Несчастный случай, он случайно поскользнулся. Это футбол, ничего не сделаешь. Будут играть те, кто готов.
— Почему в заявке не было Дугласа Сантоса?
— У него есть проблемы со здоровьем. Надеюсь, к следующему матчу будет готов, — сказал главный тренер «Зенита».