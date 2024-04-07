Семак про 1:0 с «Балтикой»: «Зенит» нормально сыграл, но хотелось бы лучше реализовывать моменты»

Сергей Семак удовлетворен игрой «Зенита» в матче с «Балтикой» (1:0).

– Сыграли нормально, но хотелось бы лучше реализовывать моменты. Забили бы еще один мяч, игра была бы спокойная. Но это футбол, не всегда получается забивать много.

Сыграли хорошо в обороне, не позволили создать сопернику много моментов. Заслуженная победа.

– Насколько Педро оправдал ваши ожидания?

– Сегодня эмоционально и функционально выглядел чуть ниже уровня, который он показал в игре со «Спартаком», но сыграл хороший матч.

– Четвертая желтая карточка перед матчем с «Краснодаром» – это потеря?

– Для любой команды потеря лидера – это проблема, но что поделать. Будут играть те, кто готов, – сказал главный тренер « ».