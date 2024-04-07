Семак про 1:0 с «Балтикой»: «Зенит» нормально сыграл, но хотелось бы лучше реализовывать моменты»
Сергей Семак удовлетворен игрой «Зенита» в матче с «Балтикой» (1:0).
– Сыграли нормально, но хотелось бы лучше реализовывать моменты. Забили бы еще один мяч, игра была бы спокойная. Но это футбол, не всегда получается забивать много.
Сыграли хорошо в обороне, не позволили создать сопернику много моментов. Заслуженная победа.
– Насколько Педро оправдал ваши ожидания?
– Сегодня эмоционально и функционально выглядел чуть ниже уровня, который он показал в игре со «Спартаком», но сыграл хороший матч.
– Четвертая желтая карточка Вендела перед матчем с «Краснодаром» – это потеря?
– Для любой команды потеря лидера – это проблема, но что поделать. Будут играть те, кто готов, – сказал главный тренер «Зенита».
Ну, а Зениту что-то с реализацией нужно думать. Очевидные проблемы с этим.
Должны были забить больше, а так 1-0 и нервы в конце, учитывая, как Зенит легко пропускает в этом сезоне. Обошлось
И Вендел, конечно, накосячил
Бессмысленный подкат на чужой половине поля в конце тайма .. зачем, хз
И все же в завершении уж очень бесхитростно играл Зенит. Вот момент Артура после прекрасного паса Клауда - очень плохой удар, но и вратарь занял правильную позицию, конечно.
В общем, надо работать над реализацией, в этом сезоне очень подводит.