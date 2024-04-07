Семак про 1:0 с «Балтикой»: «Зенит» нормально сыграл, но хотелось бы лучше реализовывать моменты»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Балтика Матч ТВ Вендел Педро дос Сантос Футбол

Сергей Семак удовлетворен игрой «Зенита» в матче с «Балтикой» (1:0).

– Сыграли нормально, но хотелось бы лучше реализовывать моменты. Забили бы еще один мяч, игра была бы спокойная. Но это футбол, не всегда получается забивать много.

Сыграли хорошо в обороне, не позволили создать сопернику много моментов. Заслуженная победа.

– Насколько Педро оправдал ваши ожидания?

– Сегодня эмоционально и функционально выглядел чуть ниже уровня, который он показал в игре со «Спартаком», но сыграл хороший матч.

– Четвертая желтая карточка Вендела перед матчем с «Краснодаром» – это потеря?

– Для любой команды потеря лидера – это проблема, но что поделать. Будут играть те, кто готов, – сказал главный тренер «Зенита».

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8 комментариев
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Семак, даже не смей зачехлять Педро и так мало игроков кто может взять на себя!!!!!
+9
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+9
Стоит отдать должное Латышонку. Отлично сыграть и спас минимум от пары мячей.
Ну, а Зениту что-то с реализацией нужно думать. Очевидные проблемы с этим.
+10
-1
+9
Ответ amadeus_amadeus
Ну вот да, реализация очень подвела в этом матче Должны были забить больше, а так 1-0 и нервы в конце, учитывая, как Зенит легко пропускает в этом сезоне. Обошлось И Вендел, конечно, накосячил Бессмысленный подкат на чужой половине поля в конце тайма .. зачем, хз
ну тут надо отметить и варотчика балтики сохранял интригу
+8
0
+8
Ну вот да, реализация очень подвела в этом матче
Должны были забить больше, а так 1-0 и нервы в конце, учитывая, как Зенит легко пропускает в этом сезоне. Обошлось
И Вендел, конечно, накосячил
Бессмысленный подкат на чужой половине поля в конце тайма .. зачем, хз
+5
0
+5
Латышонок причина 1-0, сколько и как он тащил. Так бы уже первый тайм 3-0 закончился.
+3
0
+3
Ответ Саша
ну тут надо отметить и варотчика балтики сохранял интригу
Это да, провел отличный матч.
И все же в завершении уж очень бесхитростно играл Зенит. Вот момент Артура после прекрасного паса Клауда - очень плохой удар, но и вратарь занял правильную позицию, конечно.
В общем, надо работать над реализацией, в этом сезоне очень подводит.
+2
0
+2
Вендел безусловно потеря, особенно в матче за 6 очков, но на мой взгляд он себя сегодня особо не проявил. Посмотрим, мы в целом в Краснодаре неплохо выступаем. Вперед Зенит
+1
-1
0
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