Аллегри о 3-м месте в Серии А: «Ювентус» в процессе перестройки. Одно дело – работать с 30-летними игроками, другое – с 18-летними» 

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о третьем месте «Ювентуса» в Серии А.

«У нас 62 очка, и это, очевидно, то, что мы заслуживаем. Мы допустили ошибки в ключевой период сезона, но «Ювентус» в процессе перестройки, у нас много молодых игроков. Одно дело – работать с 30-летними игроками, другое – с 18-летними. Это настолько очевидно, что я не понимаю, зачем вообще заострять на этом внимание.

У нас замечательные ребята, наша цель – выйти в Лигу чемпионов, и мы на пути, чтобы ее достичь. При этом мы набрали много очков в первой половине сезона, а вот во второй – гораздо меньше», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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3 комментария
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Он владеет 99% Юве через подставных бабушек, иначе я не понимаю почему он до сих пор рулит.
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Верю что время Ювентуса ещё прийдёт.
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