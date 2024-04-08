Аллегри о 3-м месте в Серии А: «Ювентус» в процессе перестройки. Одно дело – работать с 30-летними игроками, другое – с 18-летними» 

Массимилиано Аллегри высказался о третьем месте «Ювентуса» в Серии А.

«У нас 62 очка, и это, очевидно, то, что мы заслуживаем. Мы допустили ошибки в ключевой период сезона, но «Ювентус» в процессе перестройки, у нас много молодых игроков. Одно дело – работать с 30-летними игроками, другое – с 18-летними. Это настолько очевидно, что я не понимаю, зачем вообще заострять на этом внимание.

У нас замечательные ребята, наша цель – выйти в Лигу чемпионов, и мы на пути, чтобы ее достичь. При этом мы набрали много очков в первой половине сезона, а вот во второй – гораздо меньше», – сказал главный тренер « ».