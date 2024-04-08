Адиев о 0:2 от «Локо»: «Ахмат» был несостоятелен, поражение более чем заслуженно. Нужно много работать, чтобы выйти на свой уровень» 

Магомед Адиев оценил поражение «Ахмата» от «Локомотива» (0:2) в Мир РПЛ.

— Мы были в этой игре несостоятельны, поражение более чем заслуженно. Соперник превосходил нас, был быстрее и мобильнее. Нам нужно много работать, чтобы выйти на свой уровень.

— Есть мысли, за счет чего выводить команду из кризиса?

— Эмоции по горячим следам — не лучший советник. Есть сегодняшняя ночь и еще сутки. К послезавтра нужно выстроить план относительно ведения игры и кадров, которые есть под рукой. Нам нужно организоваться и принять правильные решения, — сказал главный тренер « ».