«Трабзонспор» проведет 6 матчей без зрителей из-за нападения фанатов на игроков «Фенербахче». Клуб из Трабзона раскритиковал федерацию: «К черту такое правосудие! Подавайте в отставку!»

Турецкая федерация футбола наказала «Трабзонспор».

После игры 30-го тура Суперлиги, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты клуба из выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля. Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских.

Футбольные власти страны постановили, что «Трабзонспор» проведет ближайшие шесть игр без зрителей. Также он был оштрафован на 3 миллиона лир (почти 87 тысяч евро).

Член тренерского штаба «Трабзонспора» Эгемен Коркмаз был дисквалифицирован на один матч за участие в потасовке. По той же причине на одну игру были отстранены и игроки « » и .

«Трабзонспор» остался недоволен решением федерации и опубликовал в твиттере соответствующую запись: «К черту такое правосудие! Встаньте со своих мест и подайте в отставку!»