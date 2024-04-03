«Трабзонспор» проведет 6 матчей без зрителей из-за нападения фанатов на игроков «Фенербахче». Клуб из Трабзона раскритиковал федерацию: «К черту такое правосудие! Подавайте в отставку!»
Турецкая федерация футбола наказала «Трабзонспор».
После игры 30-го тура Суперлиги, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты клуба из Трабзона выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля. Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских.
Футбольные власти страны постановили, что «Трабзонспор» проведет ближайшие шесть игр без зрителей. Также он был оштрафован на 3 миллиона лир (почти 87 тысяч евро).
Член тренерского штаба «Трабзонспора» Эгемен Коркмаз был дисквалифицирован на один матч за участие в потасовке. По той же причине на одну игру были отстранены и игроки «Фенербахче» Джейден Остервольде и Ирфан Эгрибаят.
«Трабзонспор» остался недоволен решением федерации и опубликовал в твиттере соответствующую запись: «К черту такое правосудие! Встаньте со своих мест и подайте в отставку!»
Предлагаю альтернативу, этот сезон они доигрывают со зрителями, НО НОВЫЙ СЕЗОН на ДЕСЯТЬ ДОМАШНИХ матчей они будут без своих болельщиков и БОЛЕЕ ТОГО, ВЕСЬ СТАДИОН БУДЕТ ЗАПОЛНЕН ФАНАТАМИ ГОСТЕВОЙ КОМАНДЫ.
А если местные фанаты устроят ещё один такой фокус до конца сезона, ТО НАКАЗАНИЕ НА ВЕСЬ НОВЫЙ СЕЗОН, ВКЛЮЧАЯ ЕВРОКУБКИ
Значит 19 домашних матчей.
Наказали всего на шесть матчей за необеспечение безопасности футболистов чужой команды.
Интересно как отреагирует УЕФА.
Ну а призывы в Турции в отношении спортивных чиновников об отставке - стандартно.
Заслужили наказание полностью.