«Трабзонспор» проведет 6 матчей без зрителей из-за нападения фанатов на игроков «Фенербахче». Клуб из Трабзона раскритиковал федерацию: «К черту такое правосудие! Подавайте в отставку!»

Теги Фенербахче Трабзонспор высшая лига Турция дисквалификации происшествия болельщики Федерация футбола Турции Эгемен Коркмаз Ирфан Эгрибаят Джейден Остервольде Футбол

Турецкая федерация футбола наказала «Трабзонспор».

После игры 30-го тура Суперлиги, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты клуба из Трабзона выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля. Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских.

Футбольные власти страны постановили, что «Трабзонспор» проведет ближайшие шесть игр без зрителей. Также он был оштрафован на 3 миллиона лир (почти 87 тысяч евро).

Член тренерского штаба «Трабзонспора» Эгемен Коркмаз был дисквалифицирован на один матч за участие в потасовке. По той же причине на одну игру были отстранены и игроки «Фенербахче» Джейден Остервольде и Ирфан Эгрибаят.

«Трабзонспор» остался недоволен решением федерации и опубликовал в твиттере соответствующую запись: «К черту такое правосудие! Встаньте со своих мест и подайте в отставку!»

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То есть трабзон не может обеспечить нормальную безопасность даже для участников матча, но при этом «подавайте в отставку» они говорят чиновникам?🤡🤡🤡
+65
0
+65
Ответ Vitor Dia
То есть трабзон не может обеспечить нормальную безопасность даже для участников матча, но при этом «подавайте в отставку» они говорят чиновникам?🤡🤡🤡
Так это же классика - сам творишь дичь, тебе за это справедливо предъявляют, и ты начинаешь плакать "Ой, я жертва, за что вы меня не любите и наказываете ?". Например, Винисиус сейчас мастер в этом, все ему бросаются зад вытирать, несмотря на то, что он сам является дном )
+24
-5
+19
Довольно мягкое наказание. Чего так Трабзон возмущается?
+19
-2
+17
Ответ Vitor Dia
То есть трабзон не может обеспечить нормальную безопасность даже для участников матча, но при этом «подавайте в отставку» они говорят чиновникам?🤡🤡🤡
Может они считают, что наказание слишком мягкое и нужно на весь чемпионат оставить этих неадекватных без футбола на трибуне?
+5
0
+5
Пусть Трабзон в след за Фенером сменит чемпионат, и будут драться уже в другом чемпионате))
+5
-1
+4
В «Трабзонспоре» обсудят переход в Сегунду, Серию Б или другой чемпионат из-за наказания за инцидент с фанатами
+2
-1
+1
Ответ Lindeman
Довольно мягкое наказание. Чего так Трабзон возмущается?
Посмотрел таблицу чемпионата и слегка в банане. Две команды лидируют с большим отрывом 84-79 очков соответственно. Потом этот самый Трабзон с 49 очками на третьем месте. В еврокубки я так понимаю попадают 4 клуба, поэтому им есть смысл возмущаться, мол мы в борьбе за еврокубки, а нас лишают поддержки.
Предлагаю альтернативу, этот сезон они доигрывают со зрителями, НО НОВЫЙ СЕЗОН на ДЕСЯТЬ ДОМАШНИХ матчей они будут без своих болельщиков и БОЛЕЕ ТОГО, ВЕСЬ СТАДИОН БУДЕТ ЗАПОЛНЕН ФАНАТАМИ ГОСТЕВОЙ КОМАНДЫ.
А если местные фанаты устроят ещё один такой фокус до конца сезона, ТО НАКАЗАНИЕ НА ВЕСЬ НОВЫЙ СЕЗОН, ВКЛЮЧАЯ ЕВРОКУБКИ
0
0
0
Ответ Cruel Snake
Европа! Где-то после вот такого, в отставку никто из руководства не подаёт и скорее всего вообще ответственности не понесёт. А где-то за невинный поцелуй готовы распять
Вам бы голову полечить, Турция у них Европа
+3
-3
0
В турецкой Супер-лиги 20 команд.
Значит 19 домашних матчей.
Наказали всего на шесть матчей за необеспечение безопасности футболистов чужой команды.
Интересно как отреагирует УЕФА.

Ну а призывы в Турции в отношении спортивных чиновников об отставке - стандартно.
0
0
0
Как по мне ещё мягко отделались. Минимум полгода бы поиграли без зрителей, глядишь поняли бы что то.
0
0
0
Я бы им еще добавил матчей без зрителей за такие высказывания. Хамство какое-то.
0
0
0
Действительно, к черту такое правосудие. Но есть нюанс. Шесть матчкй - мало.
0
0
0
Выходить тоже не собираются?
0
0
0
Уйдут в ufc?
+1
-1
0
Если не можете контролировать своих папуасов, которых вы гордо называете фанатами, извольте играть без них.

Заслужили наказание полностью.
0
0
0
Им бы поучиться у Медведева, как нужно судиться с федерацией))
0
0
0
А за это происшествие их должны были по головке погладить ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий