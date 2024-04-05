«Трабзонспор» о санкциях за атаку фанатов на игроков «Фенербахче»: «Культурой линчевания душат не только клуб, но и целый город. Меры не соответствуют ни правилам, ни разуму, ни морали»

В «Трабзонспоре» недовольны санкциями со стороны Федерации футбола Турции.

После игры 30-го тура Суперлиги, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты клуба из Трабзона выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля.

Футбольные власти страны постановили, что «Трабзонспор» проведет ближайшие шесть игр без зрителей. Также он был оштрафован на 3 миллиона лир (почти 87 тысяч евро).

«Последствия процесса, произошедшего после матча с « » и призванного задушить не только «Трабзонспор», но и целый город культурой линчевания, на сегодняшний день сложно определить.

Санкции, объявленные Федерацией футбола Турции, не соответствуют ни правилам, ни разуму, ни морали.

У нас не осталось ни малейшей капли доверия ни к президенту федерации, ни к его команде, ни к судейскому сообществу, которое действует в интересах узких групп.

К сожалению, в данный момент даже люди, хорошо выполняющие свою работу, либо стали частью этой системы, либо молчат, опасаясь за свою карьеру. Еще раз подчеркнем, мы не были и не будем частью этого процесса!

Президент федерации и его команда, глядя в глаза всей нации, разрушают любовь к футболу миллионов наших граждан, посеяли семена раздора в обществе и на сегодняшний день полностью потеряли контроль над ситуацией.

Единственный способ выйти из этой глубокой ямы – все без исключения, занимающие ответственные должности, в первую очередь президент Федерации футбола Турции, должны подать в отставку», – сказано в заявлении клуба.