«Трабзонспор» о санкциях за атаку фанатов на игроков «Фенербахче»: «Культурой линчевания душат не только клуб, но и целый город. Меры не соответствуют ни правилам, ни разуму, ни морали»

Теги Фенербахче Трабзонспор высшая лига Турция происшествия болельщики Федерация футбола Турции Футбол

В «Трабзонспоре» недовольны санкциями со стороны Федерации футбола Турции.

После игры 30-го тура Суперлиги, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты клуба из Трабзона выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля. 

Футбольные власти страны постановили, что «Трабзонспор» проведет ближайшие шесть игр без зрителей. Также он был оштрафован на 3 миллиона лир (почти 87 тысяч евро).

«Последствия процесса, произошедшего после матча с «Фенербахче» и призванного задушить не только «Трабзонспор», но и целый город культурой линчевания, на сегодняшний день сложно определить.

Санкции, объявленные Федерацией футбола Турции, не соответствуют ни правилам, ни разуму, ни морали.

У нас не осталось ни малейшей капли доверия ни к президенту федерации, ни к его команде, ни к судейскому сообществу, которое действует в интересах узких групп.

К сожалению, в данный момент даже люди, хорошо выполняющие свою работу, либо стали частью этой системы, либо молчат, опасаясь за свою карьеру. Еще раз подчеркнем, мы не были и не будем частью этого процесса!

Президент федерации и его команда, глядя в глаза всей нации, разрушают любовь к футболу миллионов наших граждан, посеяли семена раздора в обществе и на сегодняшний день полностью потеряли контроль над ситуацией.

Единственный способ выйти из этой глубокой ямы – все без исключения, занимающие ответственные должности, в первую очередь президент Федерации футбола Турции, должны подать в отставку», – сказано в заявлении клуба. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трабзонспор обделался, его фанаты сотворили настоящую дичь, клуб оказался не в состоянии обеспечить безопасность проведения матча, их справедливо наказали (вполне себе мягко), а они начинают жаловаться?
Какие же клоуны
0
0
0
Уже говорил, но можно повторить. Легко отделались. Не понятно это нытьё. Радоваться должны.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий