«Фенербахче» не исключает выхода из турецкой Суперлиги после нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков. Совет директоров клуба рассмотрит вопрос 2 апреля

Теги Фенербахче Трабзонспор высшая лига Турция происшествия Футбол

«Фенербахче» допустил снятие с чемпионата после драки на матче с «Трабзонспором».

После игры в рамках турецкой Суперлиги 17 марта, в котором «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты «Трабзонспора» выбежали на поле и атаковали игроков команды гостей, праздновавших победу в центре поля. Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских. В понедельник министр внутренних дел Турции сообщил о 12 задержанных.

По сообщениям пресс-службы «Фенербахче», 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором будут оценены различные меры, которые могут быть приняты в связи с инцидентом, включая выход «Фенербахче» из турецкой Суперлиги.

«Фенербахче» идет 2-м в таблице чемпионата Турции после 30 туров, отставая от «Галатасарая» на 2 очка.

Драка в Турции: игроки «Фенербахче» против фанатов «Трабзонспора». Было жестко

40 комментариев
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Фенербахче Севастополь
🤣
+74
-5
+69
Выхода куда? В межпланетный турнир?
+32
-1
+31
Ответ werowolf-gears
В Суперлигу к Пересу переедут?
В чемпионат Крыма, не?
+30
-2
+28
Ну зачем так радикально, для начала в фнл
+16
0
+16
Фенербахче Бахчисарай из Бахчисарайского района. Бахчисарайцы-фенербахчинцы будут яро поддерживать свою команду. Предлагаю им добавить на эмблему клуба арбуз с бахчи из окрестностей Бахчисарая. Тренером назначить Бахчи Магомедова, уроженца села Бахчи Чишминского района республики Башкортостан
+18
-2
+16
Ответ Заборостроитель
Фенербахче Севастополь 🤣
Севастополь-Константинополь
+12
-1
+11
В Суперлигу к Пересу переедут?
+9
-2
+7
А ведь там у них фанайди свой есть. Ввели его по политмотивам перед выборами, чтобы Эрдогана на трибунах не ругали. А к безопасности эти айди отношения не имеют.
+9
-4
+5
Газаев уже в стамбуле?
+4
0
+4
Давайте к нам. Будете Фенербахче Бахчисарай
+5
-1
+4
Никуда они не выйдут, что за бред вообще. Просто шантаж федерации, чтобы соперников жестко наказали. Думаю, вплоть до того, что очки снимут и за матч технарь
+5
-2
+3
Ответ Заборостроитель
Фенербахче Севастополь 🤣
В их случае Фенербахче Лефкоша (Никосия).
+3
0
+3
Ответ a2wai
А играть они где планируют))
в чемпионате Греции!
+1
0
+1
Ответ mbauer
Выхода куда? В межпланетный турнир?
В небесную лигу
+1
0
+1
будет представлять константинопольскую народную республику в лучшей лиге мира, а через год ждем в рпл))
+1
0
+1
Да никуда они не снимутся, слишком большие деньги(по местным меркам) крутятся вокруг клуба и СЛ. Свои болельщики не лучше, а может даже хуже чем у Трабзона. Матчи ЛЧ, с участием турецких клубов показываЕт и показываЮт, насколько неадекватны действия местных болельщиков.
+1
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+1
А ну т.е. уничтожить клуб проще что ли? Они психи что ли такое заявлять? Какой нафиг выход из Суперлиги? Куда? В чемпионат Северного Кипра? Трабзонсопор однозначно пусть штрафуют и как минимум до конца сезона матчи без зрителей у себя дома проводят.
+1
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+1
Что-то в Турции у них на матчах часто неспокойно🙄
+1
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Ответ pulyalke
будет представлять константинопольскую народную республику в лучшей лиге мира, а через год ждем в рпл))
царьградскую же
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Ответ LLC TRUST
В Лигу Курдистана?
Кипра
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Ответ Kuznets 09
Да блин,всё просто с языка сняли)))) и Севастополь и Бахчисарай))))
Не, Севастополь - это для греков. А вот Бахчисарай самое то.
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Ответ sashafan2
Давайте к нам. Будете Фенербахче Бахчисарай
Да блин,всё просто с языка сняли)))) и Севастополь и Бахчисарай))))
+1
-1
0
Ответ antineutrino
Фенербахче Бахчисарай из Бахчисарайского района. Бахчисарайцы-фенербахчинцы будут яро поддерживать свою команду. Предлагаю им добавить на эмблему клуба арбуз с бахчи из окрестностей Бахчисарая. Тренером назначить Бахчи Магомедова, уроженца села Бахчи Чишминского района республики Башкортостан
Крайне недооценённый коммент 🔥🔥🔥
0
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0
Ответ Balt
А ну т.е. уничтожить клуб проще что ли? Они психи что ли такое заявлять? Какой нафиг выход из Суперлиги? Куда? В чемпионат Северного Кипра? Трабзонсопор однозначно пусть штрафуют и как минимум до конца сезона матчи без зрителей у себя дома проводят.
кто знает, что там по деньгам. Экономическая ситуёвина в Турции так себе.
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Ответ xa-xa
Ну зачем так радикально, для начала в фнл
Это им ещё заслужить надо
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Ответ Kuznets 09
Фенербахче Бахчисарай тогда уж))))
Это отсылка😏
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Ответ Заборостроитель
Фенербахче Севастополь 🤣
Фенербахче Бахчисарай тогда уж))))
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О, давай Фенер в РПЛ!
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Ну, чисто теоретически, к азерам могут попроситься в турнир
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Ответ Циник Петербургский
В чемпионат Крыма, не?
Если Миллер и Газзаев возьмутся - почему нет. Недалеко в принципе
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-3
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