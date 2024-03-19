«Фенербахче» не исключает выхода из турецкой Суперлиги после нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков. Совет директоров клуба рассмотрит вопрос 2 апреля

«Фенербахче» допустил снятие с чемпионата после драки на матче с «Трабзонспором».

После игры в рамках турецкой Суперлиги 17 марта, в котором «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты «Трабзонспора» выбежали на поле и атаковали игроков команды гостей, праздновавших победу в центре поля. Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских. В понедельник министр внутренних дел Турции сообщил о 12 задержанных.

По сообщениям пресс-службы «Фенербахче», 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором будут оценены различные меры, которые могут быть приняты в связи с инцидентом, включая выход «Фенербахче» из турецкой Суперлиги.

«Фенербахче» идет 2-м в таблице чемпионата Турции после 30 туров, отставая от «Галатасарая» на 2 очка.

Драка в Турции: игроки «Фенербахче» против фанатов «Трабзонспора». Было жестко