Мостовой о «Краснодаре»: «Понимаем, что матч будет золотым. У «Зенита» есть проблемы с мотивацией против команд 2-й части таблицы, но суперважные игры – наш козырь»

Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».

– Следующий отрезок будет очень важным – матч с «Краснодаром», « » в Кубке, « ». Как считаете, насколько команда готова? В частности, чего ждать в ближайшей игре с « »?

– Команда готова. Я считаю, это козырь «Зенита» – когда у нас суперважные матчи, мы очень хороши.

У нас есть такая проблема – когда мы настраиваемся против команд из второй части таблицы, есть проблемы с мотивацией, и мы играем не очень хорошо.

А когда матчи суперважные, то, я думаю, мы хорошо настраиваемся, и каждый игрок понимает, что это будет, можно сказать, золотой матч. Все в наших руках, и настрой будет стопроцентный, – сказал вингер «Зенита».

После 23 туров « » лидирует в турнирной таблице Мир , опережая «Краснодар» на 1 очко. Встреча этих команд состоится в субботу, 13 апреля.