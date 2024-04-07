Мостовой о «Краснодаре»: «Понимаем, что матч будет золотым. У «Зенита» есть проблемы с мотивацией против команд 2-й части таблицы, но суперважные игры – наш козырь»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».

– Следующий отрезок будет очень важным – матч с «Краснодаром», «Спартак» в Кубке, «Динамо». Как считаете, насколько команда готова? В частности, чего ждать в ближайшей игре с «Краснодаром»?

– Команда готова. Я считаю, это козырь «Зенита» – когда у нас суперважные матчи, мы очень хороши.

У нас есть такая проблема – когда мы настраиваемся против команд из второй части таблицы, есть проблемы с мотивацией, и мы играем не очень хорошо.

А когда матчи суперважные, то, я думаю, мы хорошо настраиваемся, и каждый игрок понимает, что это будет, можно сказать, золотой матч. Все в наших руках, и настрой будет стопроцентный, – сказал вингер «Зенита».

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, опережая «Краснодар» на 1 очко. Встреча этих команд состоится в субботу, 13 апреля.

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11 комментариев
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не бывает важных и не важных матчей, за любую победу дается 3 очка
если вы не можете собраться и на концентрации отыграть матч то грошь вам цена как игрокам
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Лещук мастерски устраняет Динамо из гонки. Так что очень важно обыграть Краснодар,тем более действительно когда надо,Зенит делает красиво. все еще тот матч и гол от Дзюбы на последних минутах.
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Ответ Даниил1981
Уста моста : игра проста , матч из золотА)
Стихи-на твое
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Ключевая игра сезона, а ключевой игрок тупо слился из-за необязательной желтой
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Ответ igls54
Ключевая игра сезона, а ключевой игрок тупо слился из-за необязательной желтой
Который был сегодня очень плох по игре
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Ответ igls54
Ключевая игра сезона, а ключевой игрок тупо слился из-за необязательной желтой
там несчастный случай
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Кто ты такой чтобы у тебя были проблемы с мотивацией?!
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Ну еще не золотой но с золотым отливом точно
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