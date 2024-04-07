Мостовой о «Краснодаре»: «Понимаем, что матч будет золотым. У «Зенита» есть проблемы с мотивацией против команд 2-й части таблицы, но суперважные игры – наш козырь»
Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».
– Следующий отрезок будет очень важным – матч с «Краснодаром», «Спартак» в Кубке, «Динамо». Как считаете, насколько команда готова? В частности, чего ждать в ближайшей игре с «Краснодаром»?
– Команда готова. Я считаю, это козырь «Зенита» – когда у нас суперважные матчи, мы очень хороши.
У нас есть такая проблема – когда мы настраиваемся против команд из второй части таблицы, есть проблемы с мотивацией, и мы играем не очень хорошо.
А когда матчи суперважные, то, я думаю, мы хорошо настраиваемся, и каждый игрок понимает, что это будет, можно сказать, золотой матч. Все в наших руках, и настрой будет стопроцентный, – сказал вингер «Зенита».
После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, опережая «Краснодар» на 1 очко. Встреча этих команд состоится в субботу, 13 апреля.
если вы не можете собраться и на концентрации отыграть матч то грошь вам цена как игрокам