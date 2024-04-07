Быстров про 1:0 «Зенита» с «Балтикой»: «Сонное царство. Это не футбол, а катание мяча – хочется более яркой игры и уверенной победы»
Владимиру Быстрову не понравилась игра «Зенита» в матче против «Балтики».
«Сегодня мы увидели сонное царство в исполнении «Зенита».
Счет 1:0 в домашнем матче. И давать «Балтике» атаковать в конце матча… Такое непозволительно для «Зенита». Конечно, хочется более яркой игры и более уверенной победы.
«Зенит» все устраивало, поэтому они спокойно катали мяч. Это не футбол, а катание мяча», – сказал бывший игрок «Зенита».
После 23-го тура Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.
Зенит все устраивало, поэтому они катали мяч
Володька эксперт!
А в целом надо внимательно посмотреть за Латышонком (я впервые за одну игру запомнил фамилию игрока нейтральной команды!) - всегда ли он так тащит, или только сегодня ему удалось спасти "Балтику" от ещё трёх мячей.