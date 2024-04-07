Быстров про 1:0 «Зенита» с «Балтикой»: «Сонное царство. Это не футбол, а катание мяча – хочется более яркой игры и уверенной победы»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Балтика Матч ТВ Футбол

Владимиру Быстрову не понравилась игра «Зенита» в матче против «Балтики».

«Сегодня мы увидели сонное царство в исполнении «Зенита».

Счет 1:0 в домашнем матче. И давать «Балтике» атаковать в конце матча… Такое непозволительно для «Зенита». Конечно, хочется более яркой игры и более уверенной победы.

«Зенит» все устраивало, поэтому они спокойно катали мяч. Это не футбол, а катание мяча», – сказал бывший игрок «Зенита».

После 23-го тура Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.

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17 комментариев
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Я вообще не согласен с этим комментарием Володьки. Кипер тащил только так, моментов было в достатке. Три только в первом должны были залетать. Просто случаются такие матчи, когда вратарь кураж поймал
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+19
всем все время что-то нужно от Зенита) яркой игры, уверенной победы, поменьше бразильцев в составе, потери очков)
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И давать Балтике атаковать, такое непозволительно для Зенита
Зенит все устраивало, поэтому они катали мяч
Володька эксперт!
+11
-2
+9
Воротчик Балтики сохранил интригу до конца. А так бы могло быть и 3:0
+10
-2
+8
Разные матчи смотрели. Моментов просто уйма, в первом тайме вообще не слезали с ворот Балтики
+8
-1
+7
Латышонок тащил все,забили только когда на пустые вывели,причем очень классно разыграли. Во втором так же тащил,выходил высоко. Где-то не повезло,когда поскользнулся Мостовой.Не все же 8-0 обыгрывать дома всех. Педро опять прилично сыграл,главное,чтобы все сногой было хорошо. На Краснодар его надо точно выпускать.посмотреть как в большой игре себе проявит.
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Яркая игра вратаря Балтики.Только он сохранил команду от разгрома.
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Да, там вратарь тоже тянул. И везение было у Балтики. Пару голов точно Зенит недобрал
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Быстров желчью брызгает. Латышонок Балтику спас.
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Ответ sem_odin
Я вообще не согласен с этим комментарием Володьки. Кипер тащил только так, моментов было в достатке. Три только в первом должны были залетать. Просто случаются такие матчи, когда вратарь кураж поймал
С одной стороны ты прав, а с другой- сколько ещё запороли сами и принято неверных решений как в центре поля, так и в завершающей стадии....
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Ну, если честно, удовольствия от игры лично я не получил, а последние минуты, когда выносили как на пожаре, реально расстроили.
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Побегать до линии например...
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Але, в Краснодар через неделю ехать. Именно ехать
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все хорошо, но потерять Вендела для игры с Краснодаром , мог только Семак.
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У "Зенита" всегда трудно идёт игра с автобусом, а балтийский автобус быстрый: успевал и контратаки имитировать и в оборону быстро откатывался.
А в целом надо внимательно посмотреть за Латышонком (я впервые за одну игру запомнил фамилию игрока нейтральной команды!) - всегда ли он так тащит, или только сегодня ему удалось спасти "Балтику" от ещё трёх мячей.
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А можно Володьку «удалить» из ленты? Раздражающий персонаж, псевдоэксперт.
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Ответ 1футбол1
Быстров желчью брызгает. Латышонок Балтику спас.
Латышонок конечно молодец, но игра Зенита сегодня была далека от идеала. Двигались медленно, большой процент брака в передачах и тормозили, где надо было своевременно отдать пас. Возможно перемудрили с поливом травы, что помешало Мостовому забить мяч.
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