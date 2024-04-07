Ван Дейк о 2:2 с «МЮ»: «Это как поражение, и снова по нашей вине. «Ливерпуль» должен был вести как минимум 2:0 после 1-го тайма – мы создали множество моментов»
Вирджил ван Дейк разочарован ничьей «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».
Матч 32-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2. По итогам тура «Ливерпуль» опустился на 2-е место в турнирной таблице, уступив «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков.
«Это ощущается как поражение, и снова по нашей вине. У нас было множество моментов, и мы должны были решить исход матча.
К сожалению, произошла индивидуальная ошибка, которая привела к тому, что «Манчестер Юнайтед» сравнял счет. У нас было много времени, чтобы все исправить, но мы торопились. И все же, проигрывая со счетом 1:2, мы создали очень много моментов.
[После первого тайма] мы должны были вести как минимум со счетом 2:0, но, к сожалению, если этого не происходит, соперник чувствует, что может отыграться, и это случилось».
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«Он не должен был делать этого [в этом эпизоде]. В футболе случаются ошибки, их совершает каждый за время своей карьеры – на них можно только учиться», – сказал защитник «Ливерпуля».
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Они увереннее, чем Тоттенхэм, которые не смотря на 5 место могут закончить ниже Челси, но это все равно Арсенал и Тоттенхэм
А вот факты есть факты: единственные радости МЮ последних 10 лет - это локальные поражения Сити и Ливерпуля.
А вот у Юнайтед все отлично, Рэдклифф будет вкладывать в клуб деньги и уже привел команду профессионалов, сказав что пол состава будут проданы. Тен Хаага тоже может быть уволят. Так что твой сарказм довольно забавен.
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