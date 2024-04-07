Ван Дейк о 2:2 с «МЮ»: «Это как поражение, и снова по нашей вине. «Ливерпуль» должен был вести как минимум 2:0 после 1-го тайма – мы создали множество моментов»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Джарелл Куанса Футбол

Вирджил ван Дейк разочарован ничьей «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».

Матч 32-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2. По итогам тура «Ливерпуль» опустился на 2-е место в турнирной таблице, уступив «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков.

«Это ощущается как поражение, и снова по нашей вине. У нас было множество моментов, и мы должны были решить исход матча.

К сожалению, произошла индивидуальная ошибка, которая привела к тому, что «Манчестер Юнайтед» сравнял счет. У нас было много времени, чтобы все исправить, но мы торопились. И все же, проигрывая со счетом 1:2, мы создали очень много моментов.

[После первого тайма] мы должны были вести как минимум со счетом 2:0, но, к сожалению, если этого не происходит, соперник чувствует, что может отыграться, и это случилось».

Об ошибке Джарелла Куансы, приведшей к пропущенному голу

«Он не должен был делать этого [в этом эпизоде]. В футболе случаются ошибки, их совершает каждый за время своей карьеры – на них можно только учиться», – сказал защитник «Ливерпуля».

Чудовищный привоз лишил «Ливерпуль» лидерства в АПЛ. Одно очко в тройной чемпионской гонке

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26 комментариев
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Ну, произошло то, что могло произойти гораздо раньше: с Ноттингемом, с Шеффилдом, с КП - расхлябанность что в обороне, что в атаке и героические усилия по преодолению самосозданных трудностей в матче с аутсайдером. В этот раз не вышло
+6
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+6
Не понятно почему в таком матче выбор в пользу Квансы,а не более опытного Конате.есть ощущение что Арсенал вообще не потеряет очки вопреки календарю ,а у Сити вообще физически их негде терять,кроме выезда к шпорам
+6
0
+6
Ответ Марат Романов
Не понятно почему в таком матче выбор в пользу Квансы,а не более опытного Конате.есть ощущение что Арсенал вообще не потеряет очки вопреки календарю ,а у Сити вообще физически их негде терять,кроме выезда к шпорам
Не поверю в чемпионство Арсенала, пока они все 38 игр не сыграют, потому что это Арсенал. Они могут сейчас выиграть всех, но проиграть условному Вулверхэмптону
Они увереннее, чем Тоттенхэм, которые не смотря на 5 место могут закончить ниже Челси, но это все равно Арсенал и Тоттенхэм
+4
0
+4
Ответ tusiel
Комментарий удален модератором
судя по аватарке болельщик Анжи или Ахмата
+7
-4
+3
Ответ Марат Романов
Не понятно почему в таком матче выбор в пользу Квансы,а не более опытного Конате.есть ощущение что Арсенал вообще не потеряет очки вопреки календарю ,а у Сити вообще физически их негде терять,кроме выезда к шпорам
Потому что Кванса по игре выглядит сейчас лучше Конате. А привозы это эксцесс, так бывает, хоть и обидно.
+3
0
+3
Классический залупл
+11
-9
+2
Ответ tusiel
Джеррард позорно пролабал с Челси, Кариус с Реалом, Адриан с Атлетико, ван Дейк с Арсеналом, Куанса — с МЮ. Преемственность.
Скаузерских нытиков рвет. После ухода Клоппа они в кризисе будут лет 10, как было в девяностые.
+3
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+2
Ответ Алексей Иванов
судя по аватарке болельщик Анжи или Ахмата
нет, просто крутое лого у Дерби Каунти. По теме че-то скажешь?
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Ответ Barry
После ухода немецкого нытика вас ждет залупл, как было в девяностые. Готовьтесь десять лет быть середняками)
За слова надо отвечать. Если ты не прав, что тогда?)
А вот факты есть факты: единственные радости МЮ последних 10 лет - это локальные поражения Сити и Ливерпуля.
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Ответ glavredaktor
Качество игры было на уровне, у меня больше вопросов к атаке, которая должна была минимум пять штук забивать, чем к обороне.
Но оборона тоже великолепна: за два последних матча там и на гол совместными усилиями Шеффилд и МЮ не наковыряли, а по итогу 3 гола и суперсейв Келлехера на 1й минуте. Два матча подряд практически сами себе забиваем
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Ответ MaxB
Ну, произошло то, что могло произойти гораздо раньше: с Ноттингемом, с Шеффилдом, с КП - расхлябанность что в обороне, что в атаке и героические усилия по преодолению самосозданных трудностей в матче с аутсайдером. В этот раз не вышло
Качество игры было на уровне, у меня больше вопросов к атаке, которая должна была минимум пять штук забивать, чем к обороне.
+2
-2
0
Ответ Barry
Факты в том, что успехи твоего любимого клуба в последние девять лет заслуга Клоппа. Новый тренер не сможет тянуть команду без финансирования, а в руководстве у вас далеко не шейхи. Клопп это подтверждал, что он не может требовать и покупать игроков как Пеп, не раз жалуясь на руководство. Вы будете на уровне Астон Виллы и Вест Хэма. А вот у Юнайтед все отлично, Рэдклифф будет вкладывать в клуб деньги и уже привел команду профессионалов, сказав что пол состава будут проданы. Тен Хаага тоже может быть уволят. Так что твой сарказм довольно забавен.
Это все вилами по воде. Факт это что-то состоявшееся, а ты просто предполагаешь. Ливерпуль даже с Роджерсом на мостике и Шкртелом в защите реально боролся за чемпионство.
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Ответ glavredaktor
За слова надо отвечать. Если ты не прав, что тогда?) А вот факты есть факты: единственные радости МЮ последних 10 лет - это локальные поражения Сити и Ливерпуля.
Факты в том, что успехи твоего любимого клуба в последние девять лет заслуга Клоппа. Новый тренер не сможет тянуть команду без финансирования, а в руководстве у вас далеко не шейхи. Клопп это подтверждал, что он не может требовать и покупать игроков как Пеп, не раз жалуясь на руководство. Вы будете на уровне Астон Виллы и Вест Хэма.

А вот у Юнайтед все отлично, Рэдклифф будет вкладывать в клуб деньги и уже привел команду профессионалов, сказав что пол состава будут проданы. Тен Хаага тоже может быть уволят. Так что твой сарказм довольно забавен.
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Ответ glavredaktor
Залупл это у МЮ, если уж отталкиваться от смысла слова)
Свидетели кубка газировки)))
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Ответ tusiel
Джеррард позорно пролабал с Челси, Кариус с Реалом, Адриан с Атлетико, ван Дейк с Арсеналом, Куанса — с МЮ. Преемственность.
Гол Ориги в финале ЛЧ
Гол Цимикаса с пенальти
Гол Ван Дейка
Все победно трофейные
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Ответ tusiel
Джеррард позорно пролабал с Челси, Кариус с Реалом, Адриан с Атлетико, ван Дейк с Арсеналом, Куанса — с МЮ. Преемственность.
Комментарий удален модератором
Ну почему Кванса а не Конате ?????((((((
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Нуньесу спасибо скажите…
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