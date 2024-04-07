Ван Дейк о 2:2 с «МЮ»: «Это как поражение, и снова по нашей вине. «Ливерпуль» должен был вести как минимум 2:0 после 1-го тайма – мы создали множество моментов»

Вирджил ван Дейк разочарован ничьей «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».

Матч 32-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2. По итогам тура «Ливерпуль» опустился на 2-е место в турнирной таблице, уступив «Арсеналу» по разнице мячей при равном количестве очков.

«Это ощущается как поражение, и снова по нашей вине. У нас было множество моментов, и мы должны были решить исход матча.

К сожалению, произошла индивидуальная ошибка, которая привела к тому, что « » сравнял счет. У нас было много времени, чтобы все исправить, но мы торопились. И все же, проигрывая со счетом 1:2, мы создали очень много моментов.

[После первого тайма] мы должны были вести как минимум со счетом 2:0, но, к сожалению, если этого не происходит, соперник чувствует, что может отыграться, и это случилось».

Об ошибке , приведшей к пропущенному голу

«Он не должен был делать этого [в этом эпизоде]. В футболе случаются ошибки, их совершает каждый за время своей карьеры – на них можно только учиться», – сказал защитник « ».

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