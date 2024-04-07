Бруну забил «Ливерпулю» из центрального круга, перехватив пас Куансы. Это был первый удар «МЮ»
Ошибка Джарелла Куансы привела к тому, что «Ливерпуль» пропустил эффектный гол.
На 50-й минуте матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» 21-летний защитник сделал поперечную передачу в центре поля, и Бруну Фернандеш перехватил мяч.
Португальский полузащитник первым же касанием нанес точный удар из центрального круга по воротам вышедшего за пределы штрафной площади мерсисайдцев Куивина Келлехера.
Это был первый удар «МЮ» в сегодняшнем матче.
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 1:1 – Бруну забил с центра поля! Онлайн-трансляция