Бруну забил «Ливерпулю» из центрального круга, перехватив пас Куансы. Это был первый удар «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Куивин Келлехер Джарелл Куанса Футбол

Ошибка Джарелла Куансы привела к тому, что «Ливерпуль» пропустил эффектный гол.

На 50-й минуте матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» 21-летний защитник сделал поперечную передачу в центре поля, и Бруну Фернандеш перехватил мяч.

Португальский полузащитник первым же касанием нанес точный удар из центрального круга по воротам вышедшего за пределы штрафной площади мерсисайдцев Куивина Келлехера.

Это был первый удар «МЮ» в сегодняшнем матче.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 1:1 – Бруну забил с центра поля! Онлайн-трансляция

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17 комментариев
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Как же физруку Тен Хагу незаслуженно прёт
+72
-15
+57
Тен Хаг после шального удара Бруну: "Мы играли на равных, посмотрите на счёт!!!"
+47
-6
+41
Ответ Rio de Janeiro
Как же физруку Тен Хагу незаслуженно прёт
Травма Мактоминея стала 57-й в этом сезоне для игроков Ман Юнайтед. Всем бы такое незаслуженное везение!
+50
-15
+35
Ответ cektor
0 ударов говорили они. А уже 2-1 !))
Так это статистика за первый тайм причем тут говорили то 🤣🤡
+18
-1
+17
10Хаг передает привет хейтерам 😄
+13
-4
+9
Голы Бруну и особенно Майну 🤩 это космос
+6
0
+6
Первом матче Ливер съели дьяволов
+1
-1
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Прикольный матч чем то с Челси напоминает
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Чую проиграет Ливерпуль. Кто бы что не говорил, но в таких матчах решается чемпионство.
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ошибка куансы перевернула игру...
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Бруну, спасибо что попал
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Как то не повезло Тен Хагу. Все игроки МЮ получили по желтой карточке, а ему нехватило!
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