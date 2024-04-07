Каррагер о 2:2 с «МЮ»: «Ливерпуль» потерял 2 очка. Они должны винить только себя – были недостаточно эффективны, как и в матче Кубка»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Футбол

Джейми Каррагер высказался о ничьей «Ливерпуля» и «МЮ» .

«Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «МЮ» (2:2) в 32-м туре АПЛ

«Ливерпуль» должен винить только себя, как и в матче Кубка Англии.

Они не были достаточно эффективны, и определенно, это потерянные два очка», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

«Красные» опустились на 2-ю строчку в турнирной таблице с 71 очком и уступают «Арсеналу» по дополнительным показателям. «Сити» отстает на один балл.

«Ливерпуль» 62 раза пробил по воротам «МЮ» за две игры в чемпионате. Это рекорд АПЛ 

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну пенальти, который поставили в ворота мю, смехатворен
+19
-8
+11
Ответ Ностальгическое
Ну пенальти, который поставили в ворота мю, смехатворен
Судья тащил левер как мог. Смехотворно, как он ближе к концу дал Диасу убежать в опасную атаку после того, как мяч целиком вышел из игры
+12
-5
+7
Ответ Ностальгическое
Ну пенальти, который поставили в ворота мю, смехатворен
Смнхотворно то, что МЮ весь матч мордой об газон возили на Трафорде) Лутон дома и тот меньше позорится)
+5
-2
+3
В концовке матча могли устроить навал и попытаться вырвать победу, но будто бы смирились с ничьей и создали только пару моментов
+2
0
+2
Финиш АПЛ будет просто феерическим! Чемпионом может стать любой из 3-х клубов.
+2
-1
+1
Ответ Ностальгическое
Ну пенальти, который поставили в ворота мю, смехатворен
В чем смехотворен? Паук уже не в первый раз в такие подкаты летит, контакт был = пенальти, в чем ваша проблема?
+1
0
+1
Ответ Даниил Гутин
В концовке матча могли устроить навал и попытаться вырвать победу, но будто бы смирились с ничьей и создали только пару моментов
в плей офф кубка Англии их так щелкнули на 120+ минуте
+1
0
+1
Ответ Lavinka
https://uploads.disquscdn.com/images/89b6845f8249137055e166755d99895a4af3e3eda01dc7071b07879e4c88fe25.jpg
Вот это повод для смеха конечно, глядя на решето в обороне МЮ. Ливерпуль то продолжает бороться за трофеи
+1
0
+1
Ответ #SharkTeam
Набрали одно и то благодаря судьям
МС намного больше набрал. Все титулы - судейские.
+1
0
+1
Ощущение, будто 7-0 Ливерпуль не воспринимает Юнайтед и слишком расслаблено играет
0
0
0
https://uploads.disquscdn.com/images/89b6845f8249137055e166755d99895a4af3e3eda01dc7071b07879e4c88fe25.jpg
+1
-1
0
Давай Арс
0
0
0
Ответ Даниил Гутин
В концовке матча могли устроить навал и попытаться вырвать победу, но будто бы смирились с ничьей и создали только пару моментов
Боялись контратак, можно понять
0
0
0
Ответ Timado77
Вот это повод для смеха конечно, глядя на решето в обороне МЮ. Ливерпуль то продолжает бороться за трофеи
Смеха ? Нет , просто забавная картинка .
0
0
0
Ответ Lavinka
Смеха ? Нет , просто забавная картинка .
Смеха Невилла
0
0
0
Ответ Timado77
Смеха Невилла
Ну так они друг друга подкалывают и делают этим траффик .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий