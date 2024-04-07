Каррагер о 2:2 с «МЮ»: «Ливерпуль» потерял 2 очка. Они должны винить только себя – были недостаточно эффективны, как и в матче Кубка»
Джейми Каррагер высказался о ничьей «Ливерпуля» и «МЮ» .
«Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «МЮ» (2:2) в 32-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» должен винить только себя, как и в матче Кубка Англии.
Они не были достаточно эффективны, и определенно, это потерянные два очка», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
«Красные» опустились на 2-ю строчку в турнирной таблице с 71 очком и уступают «Арсеналу» по дополнительным показателям. «Сити» отстает на один балл.
«Ливерпуль» 62 раза пробил по воротам «МЮ» за две игры в чемпионате. Это рекорд АПЛ