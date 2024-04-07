Морган назвал «идиотом» Уан-Биссаку за пенальти в матче с «Ливерпулем»: «Полагаться на оборону «МЮ» – все равно что верить, что Ганнибал Лектер тебя не съест. Теперь все в руках «Арсенала»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал соцсети Аарон Уан-Биссака Харви Эллиотт Пирс Морган кино Футбол

Пирс Морган оценил шансы «Арсенала» на титул после ничьей «МЮ» и «Ливерпуля».

Матч 32-го тура АПЛ на «Олд Траффорд» завершился со счетом 2:2.

В своем твиттере телеведущий, болеющий за «Арсенал», назвал «идиотом» Аарона Уан-Биссаку, сфолившего на Харви Эллиоте в штрафной площади в концовке матча, после чего «Ливерпуль» сравнял счет с пенальти.

«Полагаться на надежность обороны «Манчестер Юнайтед» – все равно что верить, что Ганнибал Лектер тебя не съест.

Теперь все в наших руках», – написал Морган.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ при равном количестве очков с «Ливерпулем», опережая мерсисайдцев по разнице голов. «Манчестер Сити», идущий на 3-м месте, отстает на 1 очко.

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25 комментариев
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Ван Бисака конечно подкат сделал глупый и не обязательный, но тут идиоты скорее Тейлор (хотя в этом сомнений не было и раньше) и бригада вар, так как отсутствие касание снимает с Бисаки всю ответственность
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Мне одному показалось что там не было касания, и игрок ливерпуля начал падать еще до подката игрока мю. Да и повтор толком не показали, надеюсь вар принял верное решение
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Да там был тупо нырок,Биссака даже не коснулся этого светловолосого дельфина.
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«Оборона такая плохая, потому что выгнали Роналду» - добавил ведущий
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Там не было пенальти
+15
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Ответ alex_cup
Ван Бисака конечно подкат сделал глупый и не обязательный, но тут идиоты скорее Тейлор (хотя в этом сомнений не было и раньше) и бригада вар, так как отсутствие касание снимает с Бисаки всю ответственность
Отсутствие касания мяча)))
+22
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+9
Нормальный пенальти: игрок Ливерпуля бьёт лежачего Биссаку в ногу и падает))))
+10
-2
+8
У Арсенала более сложный календарь чем у Ливерпуль или Сити. Если они пройдут Баварию то будет ещё сложнее. Но да теперь всё на руках Арсенала
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Хейтер МЮ. Отбитый персофан Роналду. Фанат Арсенала. In that order, как говорится.
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-3
+4
Откровенный и наглый нырок. Ещё и руки разводил
+6
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+4
Ответ Bunyod Turgunov
У Арсенала более сложный календарь чем у Ливерпуль или Сити. Если они пройдут Баварию то будет ещё сложнее. Но да теперь всё на руках Арсенала
Астон Вилла, Вулвз, Мю, Челси, Тоттенхем, они точно потеряют очки где-то, может и несколько раз
+6
-2
+4
Идиот Морган вытащил язык из фрукта Роналду
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Ответ КорнейЧувачкин
Отсутствие касания мяча)))
Что еще, как не сказки, ждать от Корнея
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Когда Морган кого-то называет идиотом, это реально смешно
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Рабочий пенальти. Игрок гостей первым играет в мяч , защитник идёт в рискованный подкат. Первый контакт происходит тут , далее нападающий начинает терять равновесие, и происходит второй контакт .

Искал контакт? Не без этого. Но без подката не было бы причин его искать — риски на себя берет защитник.

Нападающий в такой ситуации не обязан перепрыгивать защитника, да и времени на это у него не особо много.

Так что контакт — инициатива пусть и обоих, но рискует и изначально играет технически плохо защитник, который несёт наказание в случае контакта.
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Ответ Влад Салаев
Астон Вилла, Вулвз, Мю, Челси, Тоттенхем, они точно потеряют очки где-то, может и несколько раз
Фанаты Ливерпуля говорили про то что МЮ ляжет костями.. Тоттенхэм тем более ляжет против Арсенала+выезд на ОТ в предпоследнем туре
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впервые он сказал правду))
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Ну тут Морган прав , зачем прыгать в подкат когда ситуация этого не требует .
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После таких слово Ван Бисакка забивает Арсеналу
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У Арсенала самый сложный календарь
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Ну ка братка а теперь давай по фактам
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