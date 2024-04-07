Морган назвал «идиотом» Уан-Биссаку за пенальти в матче с «Ливерпулем»: «Полагаться на оборону «МЮ» – все равно что верить, что Ганнибал Лектер тебя не съест. Теперь все в руках «Арсенала»

Пирс Морган оценил шансы «Арсенала» на титул после ничьей «МЮ» и «Ливерпуля».

Матч 32-го тура АПЛ на «Олд Траффорд» завершился со счетом 2:2.

В своем твиттере телеведущий, болеющий за «Арсенал», назвал «идиотом» Аарона Уан-Биссаку, сфолившего на Харви Эллиоте в штрафной площади в концовке матча, после чего «Ливерпуль» сравнял счет с пенальти.

«Полагаться на надежность обороны «Манчестер Юнайтед» – все равно что верить, что Ганнибал Лектер тебя не съест.

Теперь все в наших руках», – написал Морган.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ при равном количестве очков с «Ливерпулем», опережая мерсисайдцев по разнице голов. «Манчестер Сити», идущий на 3-м месте, отстает на 1 очко.

Чудовищный привоз лишил «Ливерпуль» лидерства в АПЛ. Одно очко в тройной чемпионской гонке