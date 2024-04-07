Морган назвал «идиотом» Уан-Биссаку за пенальти в матче с «Ливерпулем»: «Полагаться на оборону «МЮ» – все равно что верить, что Ганнибал Лектер тебя не съест. Теперь все в руках «Арсенала»
Пирс Морган оценил шансы «Арсенала» на титул после ничьей «МЮ» и «Ливерпуля».
Матч 32-го тура АПЛ на «Олд Траффорд» завершился со счетом 2:2.
В своем твиттере телеведущий, болеющий за «Арсенал», назвал «идиотом» Аарона Уан-Биссаку, сфолившего на Харви Эллиоте в штрафной площади в концовке матча, после чего «Ливерпуль» сравнял счет с пенальти.
«Полагаться на надежность обороны «Манчестер Юнайтед» – все равно что верить, что Ганнибал Лектер тебя не съест.
Теперь все в наших руках», – написал Морган.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ при равном количестве очков с «Ливерпулем», опережая мерсисайдцев по разнице голов. «Манчестер Сити», идущий на 3-м месте, отстает на 1 очко.
Чудовищный привоз лишил «Ливерпуль» лидерства в АПЛ. Одно очко в тройной чемпионской гонке
Искал контакт? Не без этого. Но без подката не было бы причин его искать — риски на себя берет защитник.
Нападающий в такой ситуации не обязан перепрыгивать защитника, да и времени на это у него не особо много.
Так что контакт — инициатива пусть и обоих, но рискует и изначально играет технически плохо защитник, который несёт наказание в случае контакта.