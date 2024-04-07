«МЮ не бил в 1-м тайме домашней игры с «Ливерпулем». У команды Клоппа 15 ударов и гол
«Ливерпуль» значительно превзошел «Манчестер Юнайтед» по числу ударов.
За первый тайм матча 31-го тура АПЛ, проходящего на «Олд Траффорд», хозяева не пробили ни разу.
Гости нанесли 15 ударов по воротам, 4 из них пришлись в створ. На 23-й минуте счет открыл вингер Луис Диас.
Также «Ливерпуль» больше владел мячом (58% против 42%) и подал больше угловых (8 против 3).
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 0:1 – Диас забил! Онлайн-трансляция
Давай Тен Хаг и во втором 0 ударов))