«МЮ не бил в 1-м тайме домашней игры с «Ливерпулем». У команды Клоппа 15 ударов и гол

«Ливерпуль» значительно превзошел «Манчестер Юнайтед» по числу ударов.

За первый тайм матча 31-го тура , проходящего на « », хозяева не пробили ни разу.

Гости нанесли 15 ударов по воротам, 4 из них пришлись в створ. На 23-й минуте счет открыл вингер .

Также «Ливерпуль» больше владел мячом (58% против 42%) и подал больше угловых (8 против 3).

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 0:1 – Диас забил! Онлайн-трансляция