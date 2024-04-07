«МЮ не бил в 1-м тайме домашней игры с «Ливерпулем». У команды Клоппа 15 ударов и гол

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Эрик тен Хаг Луис Диас Футбол

«Ливерпуль» значительно превзошел «Манчестер Юнайтед» по числу ударов.

За первый тайм матча 31-го тура АПЛ, проходящего на «Олд Траффорд», хозяева не пробили ни разу.

Гости нанесли 15 ударов по воротам, 4 из них пришлись в створ. На 23-й минуте счет открыл вингер Луис Диас.

Также «Ливерпуль» больше владел мячом (58% против 42%) и подал больше угловых (8 против 3).

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 0:1 – Диас забил! Онлайн-трансляция

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26 комментариев
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Ливерпуль конечно много моментов упустил
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МЮ доминирует, из 15 ударов по своим воротам пропустили только один гол.
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Смотреть на игру МЮ - это сейчас отдельный вид мазохизма
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Позорная игра от мю, Тен Хаг не тянет апл
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Ответ v7zjq65jtq
Интересно, какое оправдание придумает этот лысый на этот раз?
- «Все решили сантиметры, сначала в моменте с голом Гарначчо, а затем в моменте со скидкой Каземиро. Если бы гол Гарначчо был засчитан, игра пошла бы по совсем другому сценарию»
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Во вселенной Тен Хага всё зашибись. Ведь пропустили ВСЕГО один гол после стольких ударов. Сейчас закатят какую-нибудь шару и будет рассказывать что МЮ доминировал и всё было под контролем.
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В последний раз такое было в Октябре 2015 года.
Давай Тен Хаг и во втором 0 ударов))
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+1
Интересно, какое оправдание придумает этот лысый на этот раз?
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+1
Ответ v7zjq65jtq
Интересно, какое оправдание придумает этот лысый на этот раз?
Скажет что оставил удары на второй тайм. Типо игра же после 2 тайма заканчивается
+1
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+1
Ответ v7zjq65jtq
Интересно, какое оправдание придумает этот лысый на этот раз?
,, Мы делали всё возможное, мы заслужили ничью)
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Если бы португальская прима прессинговала этого бы не было
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Ответ Fan of Sport
Ливерпуль конечно много моментов упустил
Чудом не закрыли с разгромом 1 тайм... Кроме Онана сегодня у МЮ никто не вышел, слишком разозлились кажется
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Ответ v7zjq65jtq
Интересно, какое оправдание придумает этот лысый на этот раз?
"были опасные подходы к воротам, немного не хватило до победы"
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Ответ v7zjq65jtq
Интересно, какое оправдание придумает этот лысый на этот раз?
Мы доминировали в игре, и должны были победить!!!
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Сколько можно пороть моментов
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И посе этого,болельщики МЮ советуют,что Артете надо прикупить хорошего нападающего
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А на табло 1-1 ;))
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Вот так бывает и мертвецы восстали 1:1 😁
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У Онаны видел несколько попыток добротных, куда они смотрят
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Не мешайте ЭТХ играть свою систему
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Да там просто унижение какое то
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конечно, с защитниками ситуация труднейшая. Но именно настолько - впервые в сезоне, а игра в обороне та же. Кто бы ни выходил на поле - оборона дырявейшая. И это при полном отсутствии полузащиты, как класса, и одиноко жующего траву Хейлунда впереди. Весь сезон, за редчайшими всплесками на несколько минут, вся тактика "бей-беги". Или даже просто "беги".
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Вообще не удивлюсь, если мю сегодня наберёт очки. Уже сколько раз так было, что при ужасной игре они умудрялись добиваться результата
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По версии гл тренера МЮ равная игра ))) счет на табло, статистика вещь обманчивая итд
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После игры 7Хаг скажет, что доминировали всю игру, команда играет в привлекательный и красивый футбол, а все остальные просто не разбираются в футболе
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При сэре Алексе такого позора не было и близко
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