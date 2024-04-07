«Ливерпуль» 8 матчей не проигрывает в АПЛ – 6 побед, 2 ничьих
«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 8 матчей.
Команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 32-м туре АПЛ.
В последний раз «красные» проигрывали в чемпионате 4 февраля – «Арсеналу» (1:3). С тех пор у них 6 побед и 2 ничьих.
14 апреля мерсисайдцы примут «Кристал Пэлас».
- Топ 4 группы ЛЧ ✅️
- Насолить Ливерпулю ✅️
Всё в руках Арсенала.
Всем спасибо,все свободны!
Ахаха 😊
МЮ молодцы, наконец-то бой начали давать заклятым друзьям, а не сливаются как котята. Возможно титула будет стоить эта ничья. Но матч хороший был!
YNWA