«Ливерпуль» 8 матчей не проигрывает в АПЛ – 6 побед, 2 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 8 матчей.

Команда Юргена Клоппа сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 32-м туре АПЛ.

В последний раз «красные» проигрывали в чемпионате 4 февраля – «Арсеналу» (1:3). С тех пор у них 6 побед и 2 ничьих.

14 апреля мерсисайдцы примут «Кристал Пэлас».

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21 комментарий
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МЮ выполнил задачи на сезон:
- Топ 4 группы ЛЧ ✅️
- Насолить Ливерпулю ✅️
+29
-8
+21
По-моему, последняя ничья - это скорее поражение)
+21
-3
+18
Концовка сезона в АПЛ конечно будет огненная! Давно такого не было.
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+11
Тейлор должен был в концовке матча одеть майку Ливерпуля и помочь им замкнуть какой нибудь прострел.
+14
-9
+5
Ливер не может судья поможет
+12
-8
+4
Ответ Юрий Р.
Надо что то делать с реализацией, иначе о чемпионстве можно не мечтать!
Жота нужен как воздух,надеюсь он на следующей неделе сможет уже сыграть и хотя бы на 80 % от своих возможностей.Он один реализует лучше Нуньеса,Салаха и Диаса вместе взятых.
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+2
Надо что то делать с реализацией, иначе о чемпионстве можно не мечтать!
+3
-2
+1
Тренер, чья команда так трусливо и осторожно играет у себя дома, без характера и самоотдачи, а также тренер, который вообще никак не разберется со своим тренером по стандартам и которому вообще наплевать на общественное мнение, оставаться у руля такой команды это преступление!
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а мю три раза за сезон не проигрывает ливерпулю
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Ответ Владимир Долгополов
Жота нужен как воздух,надеюсь он на следующей неделе сможет уже сыграть и хотя бы на 80 % от своих возможностей.Он один реализует лучше Нуньеса,Салаха и Диаса вместе взятых.
Согласен полностью. Его и в прошлом году не хватало, восстановился только к весне и сразу результат начал давать. Уверен если бы он играл с зимы , то и в лигу чемпионов тогда нас затащил))
+1
0
+1
Как же плох Салах после КАН
+3
-3
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Майну топ.
Всё в руках Арсенала.
Всем спасибо,все свободны!
Ахаха 😊
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Я ожидал порку во втором тайме. Но это магия Олд Траффорда ещё жива
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0
https://twitter.com/TenHagBall_/status/1777009812548526200?t=gYB78yAx9sKbGxkBWXXUOQ&s=19
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Настоящая битва была.
МЮ молодцы, наконец-то бой начали давать заклятым друзьям, а не сливаются как котята. Возможно титула будет стоить эта ничья. Но матч хороший был!
YNWA
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Ответ FortMinor
road to zalupl - 2/4 ✅️
Комментарий удален модератором
Ответ Гениальный камень
Комментарий удален модератором
нет еще КА
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Ответ FortMinor
нет еще КА
Влетите сити как обычно
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