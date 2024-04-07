«Ливерпуль» 8 матчей не проигрывает в АПЛ – 6 побед, 2 ничьих

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до 8 матчей.

Команда Юргена Клоппа сыграла вничью с « » (2:2) в 32-м туре .

В последний раз «красные» проигрывали в чемпионате 4 февраля – «Арсеналу» (1:3). С тех пор у них 6 побед и 2 ничьих.

14 апреля мерсисайдцы примут «Кристал Пэлас».