Миранчук о 2:0 с «Ахматом»: «У «Локо» сейчас не лучшие времена, 3 очка – на вес золота. Эта победа раскрепостит нас»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Антон Миранчук Матч ТВ Футбол

Антон Миранчук прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0).

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Локомотив» одержал первую победу после зимней паузы. Железнодорожники занимают 5-е место в таблице, набрав 36 очков.

«Рады, что победили. Знали, что будет непростая игра. У команды сейчас не лучшие времена, поэтому эти три очка на вес золота.

Победа всегда толкает вперед. Этот успех в эмоциональном плане раскрепостит нас», – сказал полузащитник «Локомотива».

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2 комментария
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Ответ Константин Эсперов
А за что вы боритесь , что вам эти 3 очка дадут ?
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