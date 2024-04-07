Миранчук о 2:0 с «Ахматом»: «У «Локо» сейчас не лучшие времена, 3 очка – на вес золота. Эта победа раскрепостит нас»
Антон Миранчук прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0).
В матче 23-го тура Мир РПЛ «Локомотив» одержал первую победу после зимней паузы. Железнодорожники занимают 5-е место в таблице, набрав 36 очков.
«Рады, что победили. Знали, что будет непростая игра. У команды сейчас не лучшие времена, поэтому эти три очка на вес золота.
Победа всегда толкает вперед. Этот успех в эмоциональном плане раскрепостит нас», – сказал полузащитник «Локомотива».