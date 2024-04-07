У «Зенита» 4 победы и 2 ничьих после возобновления сезона. Дальше – выезд к «Краснодару»

«Зенит» одержал 4-ю победу после зимней паузы.

Команда Сергея Семака одолела «Балтику» (1:0) в 23-м туре Мир .

После возобновления сезона петербуржцы еще не проигрывали ни в чемпионате, ни в Фонбет Кубке России. Начиная со 2 марта у них 2 ничьих и 4 победы.

13 апреля « » выступит в гостях у «Краснодара».