У «Зенита» 4 победы и 2 ничьих после возобновления сезона. Дальше – выезд к «Краснодару»
«Зенит» одержал 4-ю победу после зимней паузы.
Команда Сергея Семака одолела «Балтику» (1:0) в 23-м туре Мир РПЛ.
После возобновления сезона петербуржцы еще не проигрывали ни в чемпионате, ни в Фонбет Кубке России. Начиная со 2 марта у них 2 ничьих и 4 победы.
13 апреля «Зенит» выступит в гостях у «Краснодара».
Он играет вообще? Или завершил карьеру на пике?)
Так что либо Коваленко/Ахметов, либо 3-4-3.
Эракович-Нино-Алип
Кара-Барриос-Клауд-Дуглас
Артур-Касьерра-Педро
Лично я за второй вариант)
Оценка складывается из ТТд
От 7 и выше это хорошая цифра
7.4 от sofascore