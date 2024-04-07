У «Зенита» 4 победы и 2 ничьих после возобновления сезона. Дальше – выезд к «Краснодару»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Балтика Футбол

«Зенит» одержал 4-ю победу после зимней паузы.

Команда Сергея Семака одолела «Балтику» (1:0) в 23-м туре Мир РПЛ.

После возобновления сезона петербуржцы еще не проигрывали ни в чемпионате, ни в Фонбет Кубке России. Начиная со 2 марта у них 2 ничьих и 4 победы.

13 апреля «Зенит» выступит в гостях у «Краснодара».

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37 комментариев
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Ну и по классике: Лазарев сегодня на табло показывал? Никто не видел?
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Вендела конечно будет в следующем туре не хватать. У Васильева впереди важная неделя, чтобы доказать ТШ, что именно он должен заменить Вендела в старте.
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Ответ ТрактоПоктер
Никто Лазарева не видел)
Я с тех пор про него и не слышал 😂
Он играет вообще? Или завершил карьеру на пике?)
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По игре Зенит провел хороший матч. Первый тайм напомнил прошлые сезоны, где в домашних играх не слезали с ворот оппонентов. Во втором ушли Педро с Артуром и игра встала. Оба сыграли хорошо. Кассьерра матч провалил, Мостовой вышел неудачно и профукал несколько моментов, Клаудинью, Барриос и Вендел сыграли круто, идея с Алипом слева неплохая. В Краснодаре должно быть весело на следующей неделе. С победой, Зенит!
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Ответ Vitor Dia
Ну и по классике: Лазарев сегодня на табло показывал? Никто не видел?
Никто Лазарева не видел)
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Ответ fil_spb
Вендела конечно будет в следующем туре не хватать. У Васильева впереди важная неделя, чтобы доказать ТШ, что именно он должен заменить Вендела в старте.
Да перестань. По позиции - вообще не тот игрок. Васильев оборонительного плана игрок, скорее Барриоса подменять
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Процитирую Бубнова: Вендел дуойка!! Плохой матч по ТТД, очень плохой матч!
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Хорошо, что так. Хуже было бы 5:0. Все понимают, что игра была так себе - злее будут в Краснодаре.
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Ответ Vitor Dia
Я с тех пор про него и не слышал 😂 Он играет вообще? Или завершил карьеру на пике?)
Да кто это вообще???)
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Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Вы перепутали с веткой матча ЦСКА - факел
+8
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Ответ Stas Politik
По игре Зенит провел хороший матч. Первый тайм напомнил прошлые сезоны, где в домашних играх не слезали с ворот оппонентов. Во втором ушли Педро с Артуром и игра встала. Оба сыграли хорошо. Кассьерра матч провалил, Мостовой вышел неудачно и профукал несколько моментов, Клаудинью, Барриос и Вендел сыграли круто, идея с Алипом слева неплохая. В Краснодаре должно быть весело на следующей неделе. С победой, Зенит!
Согласен со всем кроме «хорошего матча Вендела» три обреза и куча потерь у него!
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Семак нам специально нервы щекочит такими заменами, зачем он снял Клаудиньо опять, зачем на поле Изидор вообще, Миша опять чуть не привёз.
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Закрепить успех в Краснодаре !!
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Ответ freeman123
Вендел единственный игрок в матче, которому показали ЖК! Совпадение? Но по сегодняшнему матчу Вендела, это вообще не потеря. Потому что столько потерь и обрезов у него было, это просто ужас!
Ну вообще-то на ЖК Вендел в том эпизоде наработал полностью. Зачем - вопрос к нему самому, но претензии к судье тут предъявлять не за что.
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Он поскользнулся в том моменте, но это еще больше бесит! Как дома можно неправильно подобрать шипы?
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Ответ fil_spb
Вендела конечно будет в следующем туре не хватать. У Васильева впереди важная неделя, чтобы доказать ТШ, что именно он должен заменить Вендела в старте.
Васильев это подмена Вильмару, Вендела менять должен Сантос или Коваленко
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Без Венделла с Краснодаром тяжеловато будет.
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Вендел единственный игрок в матче, которому показали ЖК! Совпадение? Но по сегодняшнему матчу Вендела, это вообще не потеря. Потому что столько потерь и обрезов у него было, это просто ужас!
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Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
А в кубке что скатали? А да... Там раскатали...
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Вот там как раз и будет проверка Краснодара и как Зенит умеет настраиваться в этом сезоне. Жаль,без Вендела. Понравился Алип на ЛЗ и конечно Педро. Латышонок сегодня уберегал Балтику от разгрома как мог.
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Ответ fil_spb
Вполне подходящая позиция для него. Он и на предсезонке неоднократно играл ближе к атаке и в сезоне чаще на замены выходил не вместо Барриосса, а как раз на позицию "восьмерки".
Он просто тупо не обладает теми функциями, которых требует позиция Вендела. Даже не в уровне дело. Он действительно неплох на мяче, но двигать его через силовой дриблинг - явно не его.
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Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
иди уже смотри чего-то кажется динамо вам сегодня накатает умник
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Ответ Кирилл Устинов
Да перестань. По позиции - вообще не тот игрок. Васильев оборонительного плана игрок, скорее Барриоса подменять
Вполне подходящая позиция для него. Он и на предсезонке неоднократно играл ближе к атаке и в сезоне чаще на замены выходил не вместо Барриосса, а как раз на позицию "восьмерки".
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Ответ freeman123
Вендел единственный игрок в матче, которому показали ЖК! Совпадение? Но по сегодняшнему матчу Вендела, это вообще не потеря. Потому что столько потерь и обрезов у него было, это просто ужас!
Со Спартаком был одним из лучших. Игрок настроения)
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Ответ fil_spb
Так никто и не говорит о копировании стиля игры. Речь о позиции на поле. Играть он будет за счет своих сильных качеств. Сергеев и Кассьерра тоже разные игроки, но один меняет другого без проблем.
Тогда просто будет крен в оборону от Зенита, при том, что потеря Вендела итак сильная потеря в атакующем потенциале. Не думаю, что это хорошая идея) Не говоря уже о том, что Васильев ко всему вышесказанному ещё и абсолютно не в тонусе.
Так что либо Коваленко/Ахметов, либо 3-4-3.
Эракович-Нино-Алип
Кара-Барриос-Клауд-Дуглас
Артур-Касьерра-Педро
Лично я за второй вариант)
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Ответ Кирилл Устинов
Он просто тупо не обладает теми функциями, которых требует позиция Вендела. Даже не в уровне дело. Он действительно неплох на мяче, но двигать его через силовой дриблинг - явно не его.
Так никто и не говорит о копировании стиля игры. Речь о позиции на поле. Играть он будет за счет своих сильных качеств. Сергеев и Кассьерра тоже разные игроки, но один меняет другого без проблем.
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Ответ fil_spb
Вендела конечно будет в следующем туре не хватать. У Васильева впереди важная неделя, чтобы доказать ТШ, что именно он должен заменить Вендела в старте.
Может Сантос опорником выйти, либо 5-2-3, и в центре Кучо-Клаудиньо
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Надо попросить Бубнова пересчитать
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Ответ freeman123
А по обрезам и потерям там написано что-то?)
Там все считается
Оценка складывается из ТТд
От 7 и выше это хорошая цифра
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Ответ freeman123
Процитирую Бубнова: Вендел дуойка!! Плохой матч по ТТД, очень плохой матч!
По ТТд все норм
7.4 от sofascore
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