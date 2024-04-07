Кркич о панических атаках: «В юном возрасте я стал известным со всеми вытекающими последствиями. В «Барсе» никто не знал, пока приступ не случился впервые – я не хотел, чтобы это помешало мне»

Боян Кркич рассказал, как справлялся с паническими атаками.

– Вам было 17, когда это началось.

– Все случилось очень быстро. В юном возрасте я стал публичной фигурой со всеми вытекающими последствиями и переменами в жизни.

– Завышенные ожидания?

– В том числе. Это тяжело, потому что у вас недостаточно опыта, чтобы определить, что может твориться вокруг вас. Затем вы начинаете понимать, где находитесь и что необходимо, чтобы завоевать это место.

Из-за моего образа жизни, из-за того, как я справлялся, очень немногие знали о происходящем. Ни в клубе, ни в раздевалке [никто не знал], пока приступ не случился впервые.

Я хотел прожить это самостоятельно. Я знал, что для того, чтобы справиться с этим, я должен был встретиться с проблемой лицом к лицу и преодолеть ее сам.

– Вы чувствовали себя одиноким?

– В «Барсе» – нет, не потому, что рядом была семья и надежные люди.

В раздевалке я чувствовал себя одиноким, потому что люди не знали. Я принял это. У меня был важный момент в карьере, и я не хотел, чтобы [панические атаки] помешали мне.

– Паническая атака в самолете стала значимой.

– Да. Это был всплеск эмоций, потому что после расторжения контракта [с «Барсой»] я чувствовал себя так, будто перерезал пуповину.

Я вернулся домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться в Германию, где меня ждали представители «Сток Сити». Я был очень опечален, но спокоен. Я понимал, что самолет улетает, покидая Барселону, и что я не управляю самолетом и не контролирую ситуацию. Это было больно.

– Вы гордитесь собой?

– Да, потому что я рос, преодолевая множество изменений, и независимо от того, какие удары я получал, я никогда не сдавался.

Я поднялся, я заслужил все, чего достиг, и имею право решать, что делать со своей жизнью, – сказал экс-игрок «Барселоны».