Кркич о панических атаках: «В юном возрасте я стал известным со всеми вытекающими последствиями. В «Барсе» никто не знал, пока приступ не случился впервые – я не хотел, чтобы это помешало мне»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Боян Кркич Сток Сити чемпионшип психология Здоровье Футбол

Боян Кркич рассказал, как справлялся с паническими атаками.

– Вам было 17, когда это началось.

– Все случилось очень быстро. В юном возрасте я стал публичной фигурой со всеми вытекающими последствиями и переменами в жизни.

– Завышенные ожидания?

– В том числе. Это тяжело, потому что у вас недостаточно опыта, чтобы определить, что может твориться вокруг вас. Затем вы начинаете понимать, где находитесь и что необходимо, чтобы завоевать это место.

Из-за моего образа жизни, из-за того, как я справлялся, очень немногие знали о происходящем. Ни в клубе, ни в раздевалке [никто не знал], пока приступ не случился впервые.

Я хотел прожить это самостоятельно. Я знал, что для того, чтобы справиться с этим, я должен был встретиться с проблемой лицом к лицу и преодолеть ее сам.

– Вы чувствовали себя одиноким?

– В «Барсе» – нет, не потому, что рядом была семья и надежные люди.

В раздевалке я чувствовал себя одиноким, потому что люди не знали. Я принял это. У меня был важный момент в карьере, и я не хотел, чтобы [панические атаки] помешали мне.

– Паническая атака в самолете стала значимой.

– Да. Это был всплеск эмоций, потому что после расторжения контракта [с «Барсой»] я чувствовал себя так, будто перерезал пуповину.

Я вернулся домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться в Германию, где меня ждали представители «Сток Сити». Я был очень опечален, но спокоен. Я понимал, что самолет улетает, покидая Барселону, и что я не управляю самолетом и не контролирую ситуацию. Это было больно.

– Вы гордитесь собой?

– Да, потому что я рос, преодолевая множество изменений, и независимо от того, какие удары я получал, я никогда не сдавался.

Я поднялся, я заслужил все, чего достиг, и имею право решать, что делать со своей жизнью, – сказал экс-игрок «Барселоны».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаль, мог получиться мировой игрок
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Помню сезон 07/08 он был совсем зелёный, но очень хорош. Дальше пошёл на спад, а после Барсы совсем скис. А жаль
0
0
0
Вспоминая Бояна - Торрес и Рафинья кажутся простыми бегунками, но если посмотреть на их карьеры, то у последних двух она складывается несравнимо лучше. И вот пойди скажи, что талант в спорте главное...

P.S: Боже, я что, случайно кинул камень в огород всех тех, кто говорит, что Лео исключительно природный талант?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий