Кркич о ярлыках наподобие «новый Месси» и «новый Пуйоль»: «Люди не хотят забывать кумиров. Это легенды, но нужно создавать новые»

Теги Барселона Карлес Пуйоль Лионель Месси Ла Лига Боян Кркич Футбол

Боян Кркич поделился мнением о ярлыках, которые присваиваются молодым игрокам.

– Что вы думаете о ярлыках вроде «новый Месси» или «новый Пуйоль»?

– Это романтическая сторона людей, которые не хотят забывать своих кумиров, но все циклично. Это игроки-легенды, но нам нужно создавать новые легенды, – сказал бывший футболист «Барселоны». 

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13 комментариев
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Давыдов - русский Месси и точка
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Ответ Rock-n-Rolla
"новый Кркич" так себе звучит, например
Ну наших молодых игроков скорее правильнее ассоциировать с Новым Кркичем, чем со Спартаковским Месси…
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Ответ Alex Gelaev
Такого как Месси не будет, это факт.
не переживайте, будут и лучше
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Ответ Jan Paskel
так и про Пеле говорили, и про Марадону, да и вообще, можно вспомнить начальника патентного бюро США и его слова в конце 19 века - всё что могло быть, уже изобретено
Такие как Пеле ,Марадона ,Месси не будут.
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Ну никто ведь не помнит как называли Месси когда он только начинал, особая ментальность это тоже одна из частей легендарных личностей, не только талант решает, от давления никуда не уж уйти
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Ответ fabr-25
Ну никто ведь не помнит как называли Месси когда он только начинал, особая ментальность это тоже одна из частей легендарных личностей, не только талант решает, от давления никуда не уж уйти
Месси с Марадоной сравнивали
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Такого как Месси не будет, это факт.
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В Стоке был очень хорош до травмы. Кажется, там его чуть глубже использовали как АПЗ и это дало результат.
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Поколение КриРо-Месси - последнее "предпрессинговое" и "предмешковое". Сейчас на поле играют машины, механизмы, а личность сама по себе не вытянет ничего. И кому нужны герои Манси или Псж? Тот же Мбаппе может не хуже Анри, а КДБ эффективнее Зидана, но статус их и близко не сопоставим. Прошлых героев любили. А нынешних?
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для этого нужно время....кто сейчас вспоминает Кантона, с которого начался современный английский футбол...
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Ответ Alex Gelaev
Такого как Месси не будет, это факт.
так и про Пеле говорили, и про Марадону, да и вообще, можно вспомнить начальника патентного бюро США и его слова в конце 19 века - всё что могло быть, уже изобретено
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Ответ Jan Paskel
так и про Пеле говорили, и про Марадону, да и вообще, можно вспомнить начальника патентного бюро США и его слова в конце 19 века - всё что могло быть, уже изобретено
>можно вспомнить начальника патентного бюро США и его слова в конце 19 века - всё что могло быть, уже изобретено

Он этого не говорил. Это современный миф.
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