Кркич о ярлыках наподобие «новый Месси» и «новый Пуйоль»: «Люди не хотят забывать кумиров. Это легенды, но нужно создавать новые»
Боян Кркич поделился мнением о ярлыках, которые присваиваются молодым игрокам.
– Что вы думаете о ярлыках вроде «новый Месси» или «новый Пуйоль»?
– Это романтическая сторона людей, которые не хотят забывать своих кумиров, но все циклично. Это игроки-легенды, но нам нужно создавать новые легенды, – сказал бывший футболист «Барселоны».
Он этого не говорил. Это современный миф.