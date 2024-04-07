Кркич о ярлыках наподобие «новый Месси» и «новый Пуйоль»: «Люди не хотят забывать кумиров. Это легенды, но нужно создавать новые»

Боян Кркич поделился мнением о ярлыках, которые присваиваются молодым игрокам.

– Что вы думаете о ярлыках вроде «новый » или «новый »?

– Это романтическая сторона людей, которые не хотят забывать своих кумиров, но все циклично. Это игроки-легенды, но нам нужно создавать новые легенды, – сказал бывший футболист «Барселоны».